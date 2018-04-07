 Во Франции проходит очередная забастовка на железной дороге | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2018
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Европа

Во Франции проходит очередная забастовка на железной дороге

В воскресенье во Франции вновь бастуют железнодорожники. Две трети региональных поездов отменены.

Забастовка на железной дороге во Франции, Ницца, 4 апреля 2018 г.

Забастовка на железной дороге во Франции, Ницца, 4 апреля 2018 г.

Забастовка сотрудников французской железной дороги вновь привела к затруднениям в пассажирских перевозках. При этом в воскресенье, 8 апреля, было отменено меньше поездов, чем во время предыдущего этапа забастовки, который прошел в минувшие вторник и среду. В воскресенье был отправлен каждый пятый высокоскоростной состав. На региональном уровне отменены две трети поездов.

Контекст

Профсоюзы выступают против реформирования Национальной компании французских железных дорог. Кроме того, бастовать планируют энергетики и национальный авиаперевозчик Air France. (02.04.2018)

На работу не вышли 34 процента пилотов, 26 процентов бортпроводников, а также почти каждый пятый сотрудник наземных служб. (07.04.2018)

Затронутым забастовкой оказалось и сообщение между Францией и Германией. Как заявил представитель госкомпании "Национальное общество железных дорог" (SNCF), в воскресенье из одной страны в другую отправятся только 8 поездов.

Сотрудники SNCF протестуют против запланированной реформы железнодорожного транспорта. Нынешний трудовой конфликт является серьезным испытанием для президента Франции Эмманюэля Макрона. Забастовки могут затянуться на многие недели и даже месяцы. Профсоюзы объявили, что впредь после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка. Кроме того, 3 апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

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    Автор: Ирина Филатова


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