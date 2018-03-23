Во Франции по делу о захвате заложников задержали несовершеннолетнего | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018

Правоохранительные органы во Франции в ночь на субботу, 24 марта, взяли под стражу несовершеннолетнего друга выходца из Марокко Редуана Лакдима, захватившего заложников в супермаркете в городке Треб на юго-востоке страны. Как сообщил глава прокуратуры Парижа по борьбе с терроризмом Франсуа Молен, следователи, в частности, пытаются выяснить, действовал ли преступник в одиночку.

Как уточняют в правоохранительных органах, арестованный товарищ 26-летнего Лакдима - 2000 года рождения. Какова суть предъявляемых ему обвинений, не уточняется.

Ранее в пятницу, 23 марта, под стражу была взята женщина из окружения террориста.

Захват заложников: что произошло в городе Треб

23 марта Выходец из Марокко открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции. Преступник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников, преступник угнал автомобиль и из него открыл огонь по сотрудникам полиции. В заложниках у террориста оказались восемь человек. Позднее злоумышленника застрелила полиция. Правоохранители провели обыск в его квартире в Каркасоне. Всего ранения получили 16 человек, еще четверо, включая подполковника жандармерии Арно Бельтрам, обменявшего себя на заложников, погибли.

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