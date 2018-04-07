Во Владивостоке вынесен обвинительный вердикт "приморским партизанам"

Коллегия присяжных заседателей в Приморском краевом суде Владивостока вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан". Во вторник, 10 апреля, присяжные сообщили, что сочли доказанной причастность пятерых обвиняемых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 года. По данным следствия, убитые были наркоторговцами, охранявшими поле с коноплей.

При этом, по мнению присяжных, подсудимые заслуживают снисхождения. Срок наказания будет определен судом после рассмотрения последствий вердикта присяжных. Обвиняемые Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали свою вину. Александр Ковтун и Владимир Илютиков сослались на статью 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя.

Ряд громких убийств

Банда "приморских партизан" получила известность в связи с рядом громких убийств сотрудников милиции в Приморском крае в 2010 году. Первый судебный процесс с участием присяжных по делу "приморских партизан" продолжался с января 2013 года по апрель 2014-го. Подсудимые были признаны виновными в нескольких убийствах, кражах, разбое и других преступлениях и приговорены на сроки от 22 лет до пожизненного заключения. Весной 2015 года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам и вернул на повторное рассмотрение эпизод с убийством четырех человек.

В июле 2016 года присяжные после повторного рассмотрения данного эпизода вынесли оправдательный вердикт, но он был вновь отменен в декабре 2016 года Верховным судомпосле апелляции прокуратуры. Третье рассмотрение дела "приморских партизан" началось в июне 2017 года.

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