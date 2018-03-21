Восточную Гуту готова покинуть первая группа повстанцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Первая группа повстанцев, заблокированная сирийскими войсками в Восточной Гуте, согласилась сложить оружие в обмен на беспрепятственный уход в контролируемые ими районы. Об этом в ночь на среду, 21 марта, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в рядах повстанцев.

По данным агентства, повстанцы принадлежат к исламистской группировке "Ахрар аш-Шам", которая уже дала согласие на этот размен. Соглашение с исламистами из "Ахрар аш-Шам" является первой договоренностью такого рода с начала ожесточенных боев за Восточную Гуту.

С октября 2016 года группировка признается террористической организацией и в Германии. "Ахрар аш-Шам", наряду "Фронтом ан-Нусра", является главным звеном сирийского повстанческого объединения "Джаиш аль-Фатах" - одного из самых непримиримых противников президента Сирии Башара Асада. "Джаиш аль-Фатах" борется за создание в Сирии исламского государства.

За время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

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