 Восточную Гуту готова покинуть первая группа повстанцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018
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Мир

Восточную Гуту готова покинуть первая группа повстанцев

Группировка исламистов готова сложить оружие в обмен на беспрепятственный отход из Восточной Гуты. Это может стать первым подобным соглашением с начала интенсивных боев за пригород Дамаска.

Восточная Гута

Восточная Гута

Первая группа повстанцев, заблокированная сирийскими войсками в Восточной Гуте, согласилась сложить оружие в обмен на беспрепятственный уход в контролируемые ими районы. Об этом в ночь на среду, 21 марта, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в рядах повстанцев.

По данным агентства, повстанцы принадлежат к исламистской группировке "Ахрар аш-Шам", которая уже дала согласие на этот размен. Соглашение с исламистами из "Ахрар аш-Шам" является первой договоренностью такого рода с начала ожесточенных боев за Восточную Гуту.

Контекст

Слова о "влиянии" и "ответственности" в адрес Путина придают ему уверенности в том, что от него зависит, когда закончится война в Сирии и конфликт в Донбассе. Эта риторика вредит Европе, пишет FAZ. (07.03.2018)

Следствие полагает, что мужчины с немецко-сирийским гражданством переправляли джихадистам из группировки "Ахрар аш-Шам" в Сирии наличные деньги, оборудование и автомобили. (22.11.2016)

С октября 2016 года группировка признается террористической организацией и в Германии. "Ахрар аш-Шам", наряду "Фронтом ан-Нусра", является главным звеном сирийского повстанческого объединения "Джаиш аль-Фатах" - одного из самых непримиримых противников президента Сирии Башара Асада. "Джаиш аль-Фатах" борется за создание в Сирии исламского государства.

За время наступления сирийских правительственных войск на Восточную Гуту, начавшегося в середине февраля этого года, там погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

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  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

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    Автор: Павел Лось


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