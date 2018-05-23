Восточноевропейские страны ЕС не готовы к введению евро

Ни одна из стран ЕС, в перспективе претендующих на присоединение к еврозоне, в настоящее время не выполняет все критерии, необходимые для введения евро. Об этом в среду, 23 мая, сообщил представитель Еврокомиссии. По его словам, на данный момент все семь стран: Болгария, Хорватия, Польша, Румыния, Швеция, Чехия и Венгрия - выполняют условие организации солидных государственных финансов. Однако ни одно из этих государств не соответствует критерию стабильности цен и обменного курса национальной валюты. Согласно Договору о ЕС, эти страны обязаны ввести евро в долгосрочной перспективе, при этом они должны выполнить ряд условий. Жестких сроков для этой процедуры не установлено.

Как показывает опыт прошедших 20 лет, страны, желающие успешно развиваться в еврозоне, еще до введения евро должны позаботиться о повышении эффективности производства и занятости, увеличении инвестиций в экономику, сокращении разрыва в доходах населения, отметил комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси.

Рим призвали к соблюдению бюджетных правил

Еврокомиссия призвала новое правительство Италии продолжить экономический курс, предусматривающий снижение бюджетного дефицита и госдолга. Ранее европейские политики критически отзывались о планах правительства популистов в Риме, которые намерены обеспечить экономический рост за счет новых кредитов. В настоящее время госдолг Италии составляет 132 процента ВВП, вместо допустимых в ЕС 60 процентов.

Финансовое оздоровление во Франции

Еврокомиссия рекомендовала закрыть процедуру наблюдения за Францией, инициированную в 2009 году в связи с высоким дефицитом бюджета в этой стране. В прошлом году дефицит бюджета впервые с 2007 года не превысил предел в 3 процента, установленный Маастрихтскими соглашениями. Избранный в мае 2017 года президентом Франции Эмманюэль Макрон поставил выполнение требования ЕС в разряд приоритетных задач.

В настоящее время подобная процедура проводится только в отношении Испании. В разгар мирового финансового кризиса в 2011 году под наблюдением Брюсселя находились 24 страны ЕС.

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