 Волоколамск подвел итоги мартовских выбросов | Новости из Германии о России | DW | 24.03.2018
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Россия

Волоколамск подвел итоги мартовских выбросов

В подмосковном Волоколамске жители города вышли на пикет против мусорного полигона "Ядрово". Они просят закрыть его полностью, власти объясняют, что это невозможно. Репортаж DW.

Акция протеста в Волоколамске

Акция протеста в Волоколамске

Вечером накануне пикета у въезда на полигон "Ядрово" дежурит небольшая инициативная группа местных жителей. Они приезжают поочередно, на два-три часа, привозят термосы с кофе, иногда уходят погреться в машины. Как наблюдатели Алексея Навального стояли на избирательных участках и считали опущенные в урну бюллетени, так и они стоят у свалки и записывают число мусоровозов. "Машины с нашим мусором, из Волоколамска, пишу в одну колонку, с московским - в другую. Должно быть не более 80 в сутки", - объясняет Анна. Она работает управляющей ресторанов в Москве, но уже две недели занимается только делами инициативной группы. По ее словам, за этот месяц  научилась отличать логотипы всех мусорных компаний, разбираться в экологических терминах, сравнивать одни замеры воздуха с другими и объяснять все это приезжающим журналистам. "Мы теперь тут все немножко экологи", - говорит она. Мимо проезжают машины и сигналят в поддержку.

Активисты у полигона: кто эти люди?

Сама инициативная группа возникла стихийно, когда в ночь с 22 на 23 февраля случился заметный выброс свалочного газа. Ощутимый по всему городу запах ("как будто плиту включил, но не зажег" - так его описывают жители) заставил многих позвонить в МЧС. Выбросы повторились еще несколько раз, люди начали жаловаться на головную боль, отеки, сдавленное дыхание, кожные аллергические реакции. Обращение в местную больницу не помогло - людям выписывали противоаллергические препараты, но диагноз "отравление" официально не ставили. Даже когда 21 марта в больницу доставили более 50 детей с похожими симптомами. "А про детей вы узнаете. Как скажет следствие, - ответил на вопрос корреспондента DW о том, что с ними все-таки случилось Михаил Сылка, заместитель министра экологии и природопользования Московской области. - Я, например, уже знаю, но это врачебная тайна". На вопрос, связано ли это с мусором, он покачал головой.

Пикет: чего хотят жители Волоколамска?

Самодельный плакат с призывом к президенту России

Самодельный плакат с призывом к президенту России

Субботний пикет 24 марта на городской площади перед зданием администрации начался в полдень. Запаха в городе в этот день не было. Анонсы о пикете были во всех группах и социальных сетях города, в том числе на большом экране у входа в центральный универмаг. Многие приносили самодельные плакаты.

Об истории полигона (открылся в 1979 году, но только с 2013-го сюда стали завозить мусор из других районов Московской области и Москвы), причинах выбросов свалочного газа (должно было ездить 80 мусоровозов в сутки, а на самом деле было 400-600) и последствиях (массовые отравления) охотно и подробно говорит практически каждый житель города. Мария, например, пришла на пикет с мужем. В одной руке у нее справка со списком лекарств от отравления, которые ей выдал врач местной больницы, в другой – фотография странного транспортного средства. "Это распылитель, который власти решили пустить по городу, чтобы не пахло. С лимонным запахом! Интересно, как они планируют гоняться за выбросами, которые происходят ночью или утром, из-за перепадов давления и температуры", - поясняет Мария. По ее словам, уже 28 человек подали иски против полигона "Ядрово". Их отклонили сразу, не объяснив причины.

Главное требование жителей – немедленно прекратить ввоз мусора на полигон "Ядрово". После часового стояния с плакатами к толпе вышла председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она объявила в мегафон, что нидерландская компания Multriwell (город уже по свойски зовет их "наши голландцы"), которая будет работать с полигоном, поставила условие – накопить нужное количество мусора. Тогда можно будет будет провести дегазацию. Фактически, это означает, что закрыть свалку сейчас нельзя. Люди перебивали Юденич, свистели и все равно кричали "Закрыть, закрыть"!

Контекст

Карикатурист Сергей Елкин - о стихийном митинге против мусорного полигона в Волоколамске, бегстве губернатора и девочке, которая дала понять, как нужно поступать с политиками, из-за которых дети попадают в больницы. (22.03.2018)

С 1 октября в Московской области закрыт еще один полигон для захоронения отходов. Чем это чревато для миллионного города и как устроен мусорный бизнес в столице, - в материале DW. (02.10.2017)

Губернатор Московской области отправил в отставку главу района, где расположен мусорный полигон, вызвавший массовые протесты жителей. Сам полигон пока не закроют. (23.03.2018)

Городу также представили нового главу Волоколамского района Андрея Вихарева (предыдущего накануне уволил губернатор Московской области). "А кто его назначил? Почему не мы? Будет ли он жить в городе или как прошлый, в Рузу укатит? " - выкрикивали люди.

Экскурсия для активистов

Пикет уже в меньшем составе продолжился у въезда на свалку. Ворота предусмотрительно закрыли, а за ними, на всякий случай, поставили сотрудников ОМОНа. К свалке пришла с отцом и девочка Таня, которая стала символом борьбы горожан за чистый воздух. Она охотно раздавала интервью, сказала, что ей приятно внимание, но все же лучше, чтобы оно было направлено на проблемы свалки.

Пикет у полигона закончился экскурсией для самых активных жителей. Им показали, как идет подготовка к дегазации, которую начнут 14 апреля и дали задать вопросы коммерческому директору компании Multriwell Юджину Тиммермансу, которая будет ее проводить ("Никогда не видел, чтобы местные жители так интересовались этим вопросом", - сказал он).  Также активистам поставили палатку прямо на полигоне, чтобы они могли следить за подготовительными работами. Прежнюю, которую еще до выборов подарила митингующим Ксения Собчак, снесли через двое суток как агитационную. 

Обещанные на пикете у администрации результаты расследования о том, чем именно отравились взрослые и дети, жителям в итоге не показали. "Следственный комитет еще работает", - ответили представители полигона.

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Митинг в Волоколамске против мусорного полигона

  • Стул из стали и утилизованного жоржета

    Дизайн из утилизованного мусора

    Стул из стали, подвергнутой порошковой окраске, и утилизованного жоржета - разработка бренда Sahil & Sarthak из Индии. Этот и другие объекты представлены на выставке "Pure Gold" в гамбургском Музее прикладного искусства, посвященной креативному ресайклингу. Что нового предлагают дизайнеры из разных стран?

  • Пуфики из барабанов стиральной машины

    Дизайн из утилизованного мусора

    Например, пуфики из барабанов стиральной машины. Модель: Knit-Knacks, 2012. Дизайнерская идея принадлежит стартапу из Бейрута Junk Munkez.

  • Комнатная перегородка из пластмассовых отходов

    Дизайн из утилизованного мусора

    Комнатная перегородка из пластмассовых отходов. Модель Fossili Moderni, 2006. Вклад в экологию от миланского дизайнера Массимилиано Адами.

  • Табуретки из утилизованных автомобильных шин

    Дизайн из утилизованного мусора

    Табуретки из утилизованных автомобильных шин. Модель Rubber Stool R1, 2005. Дизайн: бренд Khmissa из Марокко.

  • Столик из старых резиновых шлепанцев

    Дизайн из утилизованного мусора

    Столик Flip Flop из старых резиновых шлепанцев - работа дизайнера из Нидерландов Дидерика Шнемана (2011).

  • Кресло из утилизованных пирог

    Дизайн из утилизованного мусора

    Кресло из утилизованных пирог. Модель: Palmarin armchair, 2014. Дизайн: Ramón Llonch/Artlantique.

  • Пуфик, украшенный помпонами из утилизованных индийских сари

    Дизайн из утилизованного мусора

    Пуфик, украшенный помпонами из утилизованных индийских сари. Модель: Pompom Pouf, 2013. Дизайн: студия Studio Avni из Мумбаи.

  • Стулья из бочек для моторного масла

    Дизайн из утилизованного мусора

    Стулья из бочек для моторного масла. Модель Dogon stool, 2016. Разработка африканского дизайнера Хамеда Уаттары.

  • Стол из строительной древесины и алюминия

    Дизайн из утилизованного мусора

    Стол из строительной древесины и алюминия. Модель Raymond table, 2010. Идея принадлежит дизайнеру из Лондона Давиду Амару.

  • Шкаф из стальных прутьев и древесной массы

    Дизайн из утилизованного мусора

    Шкаф из стальных прутьев и древесной массы (2011). Автор - нидерландский дизайнер Брег Ханссен.

  • Полка для винных бутылок из утилизованного водонагревателя

    Дизайн из утилизованного мусора

    Полка для винных бутылок из бывшего водонагревателя (2016) - разработка дизайнерскоо бренда Piratas do Pau из Мозамбика.

  • Табуретки из арматурных стержней

    Дизайн из утилизованного мусора

    Табуретки из арматурных стержней. Модель Stahlstab-Hocker, 2016. Дизайн: Cheng Biliang.

  • Стул из утилизованной древесины

    Дизайн из утилизованного мусора

    Стул из утилизованной древесины. Модель: Stabelle, 2015. Дизайнерское решение венской студии breadedEscalope.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Дизайн из утилизованного мусора

Выставка "Pure Gold" в Музее прикладного искусства в Гамбурге представляет актуальные дизайнерские решения в области креативного ресайклинга. (02.10.2017)  

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Митинг в Волоколамске против мусорного полигона  

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