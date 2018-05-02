 Волоколамский городской суд отклонил иск о закрытии полигона ″Ядрово″ | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2018
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Россия

Волоколамский городской суд отклонил иск о закрытии полигона "Ядрово"

В своем обращении в суд местные жители требовали прекратить прием отходов и провести рекультивацию полигона. Еще один коллективный иск будет рассмотрен 7 мая.

Мусорный полигон в Московской области (фото из архива)

Мусорный полигон в Московской области (фото из архива)

Волоколамский городской суд отклонил коллективный иск о закрытии мусорного полигона "Ядрово", сообщает в четверг, 3 мая, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В своем заявлении местные жители требовали прекратить прием отходов и провести рекультивацию полигона.

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В понедельник, 7 мая, Волоколамский городской суд рассмотрит еще один коллективный иск от местных жителей. Оба исковых заявления были переданы в суд до начала массовых протестов, отмечает агентство.

Митинги против свалок

В ряде городов Московской области 14 апреля состоялись митинги против мусорных полигонов. В Волоколамске протесты против мусорного полигона "Ядрово" длятся уже несколько недель.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски.

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  • Респиратор в машине жителя Волоколамска

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Респираторы и защитные маски

    Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

  • Russland Ökologie Müllversorgung (DW/E. Baryschewa)

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    После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

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    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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    На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты.

    Автор: Елена Барышева


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Свалка в Волоколамске: местные жители против власти – DW Новости

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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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