 Война и мир в Донбассе глазами ребенка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.03.2018
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Культура и стиль жизни

Война и мир в Донбассе глазами ребенка

Фильм "Отдаленный лай собак" рассказывает о жизни 10-летнего мальчика на линии фронта в Донбассе. Датский режиссер обошелся в нем без политики. В интервью он рассказал, почему.

Кадр из фильма Отдаленный лай собак

Документальный фильм "Отдаленный лай собак" ("The Distant Barking of Dogs") датского режиссера Симона Леренга Вильмонта за полгода получил награды нескольких кинофестивалей Европы - в Нидерландах, Швеции и Греции. В ленте датско-шведско-финского производства речь идет о жизни 10-летнего мальчика Олега на линии фронта в Донбассе. Главные герои фильма, Олег и его бабушка Александра, - едва не единственные жители поселка Гнутово в Донецкой области, которые не уехали от войны, когда линия фронта приблизилась к их домам. Не имея возможности бежать, они наблюдают, как другие покидают деревню. Это фильм о хрупком мире ребенка, который балансирует на грани между семейным уютом и артиллерийскими обстрелами. Почему ленту о шрамах, которые война оставляет в жизни детей из Донбасса, авторы фильма решили сделать аполитичной, рассказал DW режиссер Симон Леренг Вильмонт.

DW: Почему работу над своим фильмом вы решили начать именно в Украине? Ведь ваши предыдущие фильмы были сняты в совершенно других уголках мира.

Симон Леренг Вильмонт

Симон Леренг Вильмонт

Симон Леренг Вильмонт: Одна из главных причин, почему я решил приехать в Украину, связана с моими двумя предыдущими фильмами. В них я рассказывал истории двух детей из, так сказать, очень безопасного мира. Поэтому по завершении работы над ними я почувствовал, что для баланса мне нужна история ребенка из совершенно другого мира - полного опасности. Я хотел рассказать историю о детской жизни в зоне конфликта, как и в чем этот ребенок стремится найти мир. Поэтому я решил, что должен ехать на восток Украины.

- Когда вы приехали в Украину, у вас уже было представление, какую историю будете снимать? Сложно ли было найти героя фильма?

- На самом деле, у меня была только идея, а своего героя я решил искать уже на месте. Сначала я наблюдал за тем, как дети в этой конфликтной зоне пытаются построить вокруг себя мир, безопасность и комфорт. Когда мы приехали на линию фронта, то я начал говорить с детьми в школах, просить их описать, что они испытывают во время обстрелов. Не все дети могли достаточно содержательно это сделать. Но когда я встретил Олега и спросил его об этом, он сделал глубокий вдох и сказал: "Представьте, что ледяная рука касается вашей груди, когда начинается обстрел. И каждый раз, когда вы слышите где-то близко громкий взрыв, эта рука сжимает ваше сердце все крепче. Так сильно, что сердце покрывается льдом". Тогда я понял, что Олег - именно тот ребенок, которого я ищу.

Съемки фильма Отдаленный лай собак

На съемках фильма

- Во время просмотра фильма постоянно возникает ощущение, что зритель наблюдает за жизнью мальчика собственными глазами. Присутствие съемочной группы не чувствуется вообще. Особенно во время сцены на кладбище, когда Олег шепотом обращается к матери, чью могилу он пришел навестить. Как вам удалось завоевать такое доверие ребенка?

- К моему удивлению, это удалось сделать очень легко. Почти с момента нашего знакомства он был полон пытливости. Я не чувствовал с его стороны стыда или закрытости, ему было интересно все, что мы делали. Наше присутствие было для него новым, неизведанным миром. Мы проводили много времени вместе. Затем я предупреждал, что следующие несколько часов буду снимать и он должен представить, что меня нет рядом. Сначала он все равно продолжал обращаться ко мне, но, когда видел, что я не реагирую, терял ко мне интерес и продолжал заниматься своими делами. Именно поэтому удалось достичь такого эффекта "отсутствия" камеры.

Контекст

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- Несколько раз в фильме появляются сцены серьезных обстрелов,новы продолжаете снимать. Как вам удавалось не выдавать своего страха перед ребенком, не выключать камеру и не бежать в поисках убежища?

- Вам это только показалось. В фильме есть сцена, когда дети жарят картошку на костре у реки и где-то вблизи начался сильный обстрел. На самом деле я сказал им немедленно бежать домой, хотя этого и нет в фильме. Они начали спорить со мной, мол, это далеко взрывается и угрозы нет, а также смеяться, что я боюсь. Так было несколько раз, когда я настойчиво намекал: "Все, пора домой!".

- Создается впечатление, что, несмотря на то, что фильм о войне, к которой причастны как минимум две страны, вам удалось сделать его абсолютно аполитичным. Вы сознательно это сделали?

- Именно так, совершенно сознательно. Я хотел рассказать историю о человеческой жизни, о том, какой сложной является жизнь ребенка в зоне конфликта. Как меняются жизненные ценности в длительных кризисных ситуациях. Одним из самых важных моментов является то, что нам удалось воспроизвести в фильме мир детской жизни, полной жажды комфортного и безопасного существования. И даже если это только иллюзия мирной жизни, то она подчеркивает эту хрупкую грань, когда мир может лопнуть, как воздушный шарик, при малейшей угрозе. Эта иллюзия является единственной соломинкой в такой стрессовой ситуации. Именно это я хотел больше всего исследовать и показать, а не политические составляющие конфликта. Еще и потому что, когда ты начинаешь говорить с людьми в этой ситуации о политике, они сразу закрываются. Это я очень быстро понял во время съемок.

На съемках фильма

- На какую аудиторию вы рассчитывали? Скорее на украинскую, российскую, западноевропейскую?

- Я не ставил своих героев на одну сторону конфликта или другую. У меня была совсем другая цель. Самое главное - я хотел показать человеческую историю, которую будет полезно увидеть обеим сторонам, и, в частности, европейцам.

- Почему вы выбрали такое, казалось бы, мистическое название для фильма?

- На самом деле, это больше поэтическое название, чем мистическое. Есть много причин, почему я так назвал фильм, но есть и несколько понятных объяснений. Я знаю, что военные используют собак для оповещения об обстреле, который приближается. Также в этом селе постоянно был слышен лай собак. Это как примитивная система оповещения, что приближается угроза, и символ опасности, которая постоянно присутствует в этом поселке.

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