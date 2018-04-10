 ВОЗ сообщила о симптомах отравления химикатами у 500 жителей сирийской Думы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2018
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Мир

ВОЗ сообщила о симптомах отравления химикатами у 500 жителей сирийской Думы

По данным ВОЗ, в результате атаки в сирийском городе Дума погибли более 70 человек, 43 из них скончались в результате воздействия высокотоксичных химикатов.

Штаб-квартира ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о наличии явных признаков применения химического оружия в сирийском городе Дума. У 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами, сообщила организация в Женеве в среду, 11 апреля, сославшись на данные своих медицинских источников в Сирии.

В заявлении указывается на сильное раздражение слизистых, острую дыхательную недостаточность и сбой центральной нервной системы у женщин, мужчин и детей. По информации ВОЗ, в результате атаки в ночь на 7 апреля погибли более 70 человек, скрывавшиеся в подвалах домов в Думе. Из них 43 человека скончались в результате воздействия особо токсичных субстанций, говорится далее в заявлении.

ВОЗ требует предоставить доступ волонтерам в Восточную Гуту

Организация резко осудила предполагаемую химическую атаку и потребовала немедленного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций в район Восточной Гуты.

Контекст

Между тем накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в ближайшее время направит своих экспертов в Думу для расследования предполагаемого применения там химического оружия. ОЗХО обратилась к сирийским властям с запросом о создании необходимых условий для проведения экспертизы. МИД Сирии заявил во вторник о готовности властей страны "оказать всю необходимую поддержку миссии" ОЗХО.

Ранее Трамп не исключил нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия. На совещании 9 апреля он пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты.

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    Автор: Павел Лось


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