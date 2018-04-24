 Водителю, въехавшему в толпу людей в Торонто, предъявлены обвинения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2018
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Мир

Водителю, въехавшему в толпу людей в Торонто, предъявлены обвинения

25-летний Алек Минассян обвинен в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. Двое погибших - граждане Южной Кореи. Флаг на парламентском холме в Оттаве приспущен.

На месте происшествия в Торонто

На месте происшествия в Торонто

Водитель фургона, наехавший на группу прохожих в Торонто, обвинен в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. На судебном заседании во вторник, 24 апреля, 25-летний Алек Минассян не выказывал эмоций и смотрел в пол. Его мотивы до сих пор неизвестны.

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Обвиняемый ранее не был судим. Один из его бывших соучеников рассказал телеканалу CBC, что, когда видел Минассяна, тот был всегда один.

Мэр Торонто Джон Тори пообещал, что в ходе расследования "ничто не останется без внимания". По информации местных СМИ, через две недели Минассян вновь предстанет перед судом.

Накануне Минассян в арендованном фургоне наехал на группу прохожих недалеко от центра Торонто. В результате погибли 10 человек, в том числе двое граждан Южной Кореи, еще 15 были доставлены в больницу. Флаг на парламентском холме в канадской столице Оттаве был во вторник приспущен. Соболезнования родственникам и близким жертв выразили глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas), президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие политики.

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    Автор: Александра Елкина


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