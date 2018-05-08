Власти Подмосковья намерены поставлять мусор во Францию

Французская компания Lafarge, производящая строительные материалы, может заключить соглашение с властями Московской области о поставках мусора, из которого она будет производить вторичное твердое топливо (RDF – refuse derived fuel). Речь идет о "гарантированных" поставках в объеме 250-280 тысяч тонн в год, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 8 мая.

Выбросов не будет

По его словам, стороны находятся "на грани подписания соглашения". При этом французская компания готова принимать уже отсортированный мусор и перерабатывать его в топливо, которое будет сжигаться в цементных печах. По словам министра, никаких вредных выбросов при сжигании RDF происходить не будет из-за высокой температуры - около 1600 градусов.

"Им выгодно этим заниматься, потому что обычно они платят за топливо - за газ. А при схеме с RDF они будут принимать сырье бесплатно или даже им будут платить", - указал далее Коган.

В последние месяцы обострился конфликт жителей Подмосковья с властями вокруг проблемы мусорных полигонов. С февраля в регионе не прекращаются акции протеста в ряде населенных пунктов. Жители требуют закрытия свалок, на которые свозится большое количество мусора из Москвы.

В частности, в Волоколамске протесты вспыхнули после того как 21 марта из-за выбросов свалочного газа в местную больницу с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. На фоне скандала вокруг полигона глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

Смотрите также:

Дизайн из утилизованного мусора Стул из стали, подвергнутой порошковой окраске, и утилизованного жоржета - разработка бренда Sahil & Sarthak из Индии. Этот и другие объекты представлены на выставке "Pure Gold" в гамбургском Музее прикладного искусства, посвященной креативному ресайклингу. Что нового предлагают дизайнеры из разных стран?

Дизайн из утилизованного мусора Например, пуфики из барабанов стиральной машины. Модель: Knit-Knacks, 2012. Дизайнерская идея принадлежит стартапу из Бейрута Junk Munkez.

Дизайн из утилизованного мусора Комнатная перегородка из пластмассовых отходов. Модель Fossili Moderni, 2006. Вклад в экологию от миланского дизайнера Массимилиано Адами.

Дизайн из утилизованного мусора Табуретки из утилизованных автомобильных шин. Модель Rubber Stool R1, 2005. Дизайн: бренд Khmissa из Марокко.

Дизайн из утилизованного мусора Столик Flip Flop из старых резиновых шлепанцев - работа дизайнера из Нидерландов Дидерика Шнемана (2011).

Дизайн из утилизованного мусора Кресло из утилизованных пирог. Модель: Palmarin armchair, 2014. Дизайн: Ramón Llonch/Artlantique.

Дизайн из утилизованного мусора Пуфик, украшенный помпонами из утилизованных индийских сари. Модель: Pompom Pouf, 2013. Дизайн: студия Studio Avni из Мумбаи.

Дизайн из утилизованного мусора Стулья из бочек для моторного масла. Модель Dogon stool, 2016. Разработка африканского дизайнера Хамеда Уаттары.

Дизайн из утилизованного мусора Стол из строительной древесины и алюминия. Модель Raymond table, 2010. Идея принадлежит дизайнеру из Лондона Давиду Амару.

Дизайн из утилизованного мусора Шкаф из стальных прутьев и древесной массы (2011). Автор - нидерландский дизайнер Брег Ханссен.

Дизайн из утилизованного мусора Полка для винных бутылок из бывшего водонагревателя (2016) - разработка дизайнерскоо бренда Piratas do Pau из Мозамбика.

Дизайн из утилизованного мусора Табуретки из арматурных стержней. Модель Stahlstab-Hocker, 2016. Дизайн: Cheng Biliang.

Дизайн из утилизованного мусора Стул из утилизованной древесины. Модель: Stabelle, 2015. Дизайнерское решение венской студии breadedEscalope. Автор: Элла Володина

