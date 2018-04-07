Власти не нашли исламистского следа в нападении в Мюнстере  

В Мюнстере грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном Kiepenkerl на центральной улице старой части города. Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, полиция Мюнстера, подтвердив, что есть погибшие и раненые.

++21.26++ В числе погибших и пострадавших при наезде на людей в Мюнстере российских туристов не было. Об этом сообщил сайт Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Данные о погибших скорректированы

++21.20++ Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) скорректировал официальные данные о погибших. По его словам, в результате инцидента погибли три человека - покончивший с собой преступник и две его жертвы. Предполагаемый преступник являлся гражданином Германии, указал далее министр. Кроме того, в настоящее время ничто не указывает на исламистскую подоплеку преступления, добавил он.

++20.53++ Издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники сообщило, что предполагаемым нападавшим был проживавший в Мюнстере 48-летний немец Йенс Р., который в прошлом уже имел психические проблемы. Полиция обыскивает его квартиру, указало далее издание.

++20.40++ По данным издания Frankfurter Allgemeinen Zeitung полиция идентифицировала водителя машины.Он - выходец из города Олсберг, давно проживающий в Мюнстере. Мужчина жил неподалеку от места преступления.

++20.37++ Канцлер ФРГ Ангела Меркель "глубочайшим образом потрясена" событиями в Мюнстере. "Сейчас будет сделано все, что можно представить, чтобы расследовать преступление и поддержать пострадавших и родственников жертв. Благодарю всех участников операции", - заявила она.

++20.33++ Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал инцидент "тяжким насильственным преступлением" и выразил соболезнования близким жертв. "В эти часы мои мысли с жертвами и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем потерявшим любимого человека", - заявил он, поблагодарив также "всех находящимся на службе сотрудникам сил правопорядка и спасательных служб".

++20.20++ Земельное министерство внутренних дел в Дюссельдорфе не опровергло информацию СМИ об отсутствии террористической подоплеки. "Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сообщил представитель ведомства агентству Reuters.

++20.15++ "Мы скорбим вместе с Мюнстером", - написал в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил участников спецоперации.

У преступника были суицидальные наклонности

++20.10++ По данным газеты Rheinische Post, еще до трагедии было известно о суицидальных наклонностях человека, который, как предполагается, совершил нападение.

++20.03++ Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) выразил "глубокие соболезнования" родным и друзьям погибших, а также поблагодарил работающие на месте происшествия силы спасательных служб и полиции.

++20.01++ По информации газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, инцидент не был терактом. Предполагаемый преступник - психически больной 49-летний немец, в его квартире ведется обыск, сообщили далее СМИ. Агентство dpa со ссылкой на неназванный источник также сообщило, что предполагаемым преступником был психически больной человек.

++19.57++ Полиция Мюнстера опубликовала номер телефона, призвав откликнуться свидетелей инцидента.

++19.48++ В связи с запланированной на тот же день демонстрацией курдов в центре Мюнстера в момент происшествия находилось большое число полицейских, сообщил представитель местной полиции. Демонстрация была намечена на 16.30, примерно в это же время произошел инцидент перед рестораном. Пока нет информации о том, имеется ли какая-либо связь между нападением и курдской демонстрацией, добавил представитель полиции.

++19.41++ Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) заявил о печальном и трагическом дне и выразил соболезнования родным погибших. Он также поблагодарил спасателей и полицейских и пообещал, что будет сделано все возможное для расследования случившегося.

++19.29++ Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что поражен трагедией в Мюнстере. "В мыслях я с жертвами, их близкими и друзьями", - указал он и подчеркнул, что в настоящее время прилагаются все усилия, чтобы расследовать обстоятельства инцидента.

++19.19++ В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, четвертый - предполагаемый преступник - застрелился, заявил представитель полиции Андреас Боде (Andreas Bode). По его данным, еще 20 человек ранены, шесть из них тяжело.

++19.04++ Обербургомистр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe) указал, что обстоятельства инцидента до сих пор неясны. По его словам, весь Мюнстер потрясен трагедией. "Наши соболезнования родным погибших. Раненым мы желаем скорейшего выздоровления", - заявил он.

++19.03++ По словам представителя полиции, проверяется информация о том, что из грузовика выпрыгнули еще два человека и скрылись с места происшествия.

Обнаружен подозрительный предмет

++19.00++ В фургоне, въехавшем в людей, был обнаружен подозрительный предмет, сообщил представитель полиции. Поэтому, по его словам, был оцеплен центр города. О каком именно предмете идет речь, не сообщается.

++18.52++ Представитель министерства внутренних дел ФРГ сообщил dpa, что погибли четыре человека, включая предполагаемого преступника.

++18.31++ Правительство ФРГ выразило соболезнования родственникам жертв и пострадавшим. "Ужасные новости из Мюнстера", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter заместителем официального представителя кабинета министров Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). В своих мыслях мы с жертвами и их родными", - написала в Twitter министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley).

Опасность миновала

++18.27++ Полиция считает, что опасность миновала. Поиски дальнейших подозреваемых не ведутся, заявила представитель полиции. Она подчеркнула, что по-прежнему неясно, было ли происшествие терактом. "Мы ведем расследование по всем направлениям", - подчеркнула она.

Центр Мюнстера оцеплен

++18.26++ По данным газеты Rheinische Post, полиция ищет еще двух подозреваемых.

++18.23++ В соцсетях полиция Мюнстера призывает граждан покинуть центр города и предупреждает о крупномасштабной операции в районе ресторана Kiepenkerl. "Все наши силы стянуты на место происшествия", - подчеркивается на странице мюнстерской полиции в Twitter.

++18.17++ Представитель правоохранительных органов сообщил о том, что пострадали более 30 человек, шесть из них получили опасные для жизни ранения. Предполагаемый преступник застрелился еще на месте происшествия, указал он далее и подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

++17.38++ По данным газеты Rheinische Post и ряда других СМИ, погибли три человека. Телеканал N-tv сообщил о 50 пострадавших. Эти данные пока официально не подтверждены.