 Власти Германии ожидают рекордный рост экономики страны | Новости из Германии о Германии | DW | 25.04.2018
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Германия

Власти Германии ожидают рекордный рост экономики страны

В ближайшие годы заметно вырастут объемы инвестиций, доходов и потребления, заявил министр экономики ФРГ. Число работающих жителей может до конца 2019 года увеличиться примерно на 1 млн человек.

В немецком супермаркете

В немецком супермаркете

Правительство Германии ожидает самый высокий рост экономики страны за последние семь лет. В 2018 году ВВП предположительно вырастет на 2,3 процента, а в 2019-м - на 2,1 процента, сообщил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в Берлине в среду, 25 апреля, представляя так называемый весенний прогноз. "Экономическая ситуация в Германии остается оживленной, подъем продолжается", - заявил Альтмайер. При этом в январе в Берлине прогнозировали рост ВВП в текущем году в 2,4 процента.

Контекст

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По словам министра, в ближайшие годы будет наблюдаться "ощутимый" рост инвестиций, доходов и потребления. Согласно прогнозу, до конца 2019 года число работающих жителей увеличится примерно на 1 млн человек, что приведет к новому рекордно низкому уровню безработицы.

"Импорт будет расти быстрее экспорта"

"Несмотря на нехватку кадров в отдельных отраслях и регионах, конец подъема экономики в настоящий момент не предвидится", - цитирует агентство Reuters доклад Минфина ФРГ. Немецкие компании будут активнее экспортировать и инвестировать, ожидают экономисты. По их оценке, из-за динамичного роста общего спроса объемы импорта продолжат увеличиваться быстрее, чем объемы экспорта.

Вместе с тем среди возможных рисков для экономики указываются новые торговые барьеры, ухудшение экономической ситуации в таких важных странах, как Китай, а также геополитические события или волнения финансовых рынков.

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    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".
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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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