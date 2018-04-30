 Власти Германии намерены дерадикализовать детей сторонниц ИГ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2018
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Германия

Власти Германии намерены дерадикализовать детей сторонниц ИГ

ФРГ намерена вернуть в страну и дерадикализовать детей сторонниц ИГ, имеющих гражданство Германии. Не менее 270 женщин с немецким паспортом находятся в районах боевых действий в Ираке и Сирии.

Девочка в Ираке, 2017 г.

Девочка в Ираке, 2017 г.

Правительство ФРГ намерено вернуть в Германию и "дерадикализовать" детей уехавших из ФРГ сторонниц террористической группировки "Исламское государство". Об этом во вторник, 1 мая, пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на внутреннее распоряжение Министерства внутренних дел Германии. После возвращения в ФРГ дети будут находиться под опекой родственников и социальных ведомств.

Контекст

В 2017 году в боевых действиях в Сирии участвовали не менее 900 несовершеннолетних, сообщил Детский фонд ООН. (12.03.2018)

Несмотря на то, что они едва умеют читать, эти мальчишки восторженно выкрикивают имена своих врагов и желают им смерти. Их матери считают, что ранний возраст - это не помеха для изучения идеологии ненависти. (30.12.2017)

По меньшей мере 270 женщин, обладающих немецким паспортом, а также их дети находятся в районах Сирии и Ирака, где ведутся боевые действия. Примерно половина из этих детей были рождены в военных условиях.

Еще в декабре 2017 года о возвращении женщин, подростков и детей из Ирака и Сирии сообщил  глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen). Как утверждается, боевики ИГ в связи с обстановкой в районах боевых действий хотели отправить своих родственников в безопасное место, что создавало определенные сложности немецким спецслужбам. "Есть дети, которые в так называемых школах в районах, контролируемых ИГ, подвергались "промывке мозгов", и в сильной степени радикализованы. Для нас это проблема, поскольку эти дети и подростки подчас могут представлять собой опасность", - заявил тогда Масен.

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    Автор: Марина Борисова


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