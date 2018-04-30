Власти Германии намерены дерадикализовать детей сторонниц ИГ

Правительство ФРГ намерено вернуть в Германию и "дерадикализовать" детей уехавших из ФРГ сторонниц террористической группировки "Исламское государство". Об этом во вторник, 1 мая, пишет газета Bild am Sonntag, ссылаясь на внутреннее распоряжение Министерства внутренних дел Германии. После возвращения в ФРГ дети будут находиться под опекой родственников и социальных ведомств.

По меньшей мере 270 женщин, обладающих немецким паспортом, а также их дети находятся в районах Сирии и Ирака, где ведутся боевые действия. Примерно половина из этих детей были рождены в военных условиях.

Еще в декабре 2017 года о возвращении женщин, подростков и детей из Ирака и Сирии сообщил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen). Как утверждается, боевики ИГ в связи с обстановкой в районах боевых действий хотели отправить своих родственников в безопасное место, что создавало определенные сложности немецким спецслужбам. "Есть дети, которые в так называемых школах в районах, контролируемых ИГ, подвергались "промывке мозгов", и в сильной степени радикализованы. Для нас это проблема, поскольку эти дети и подростки подчас могут представлять собой опасность", - заявил тогда Масен.

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