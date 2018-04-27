 Власти Армении видят выход из кризиса в диалоге | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2018
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Европа

Власти Армении видят выход из кризиса в диалоге

Никакого прессинга со стороны Москвы на исключительно внутриполитическую ситуацию в Армении нет, заявил глава Минюста республики.

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян и вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян и вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян

Никакого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы в Армении нет, заявил в субботу, 28 апреля, на пресс-конференции для зарубежных СМИ в Ереване и.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян. По его словам, происходящее в стране - "исключительно внутриполитическая ситуация", а цель различных контактов и консультаций с внешними актерами, такими, как Россия, Евросоюз и США, преследуют цель разрядить возникшую ситуацию.

При этом Арутюнян подчеркнул, что никакого прессинга со стороны Москвы нет, кроме предложений и призывов к мирному политическому разрешению кризиса. Исполняющий обязанности главы Минюста выразил уверенность, что этот кризис в стране должен быть урегулирован исключительно в рамках законности.

РПА монополизировала власть

Отсутствие какого-либо давления на власти Армении внешних сил подтвердила и вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян, также принявшая участие в пресс-конференции.

Контекст

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Профессиональный политик, журналист, лидер оппозиции, лицо "бархатной революции" в Армении. Что известно о Николе Пашиняне, возглавившем акции протеста против экс-президента страны Саргсяна? (25.04.2018)

Давид Арутюнян признал признал, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) монополизировала власть, что было ошибкой. Впредь мы не можем допустить, чтобы какая-то одна партия имела монопольное положение на политической карте страны", - заявил и.о. министра юстиции.

Акции протеста продолжаются

Между тем акции протеста, возглавляемыеНиколом Пашиняном, продолжаются и переместились в крупные города Армении. В пятницу, 27 апреля, массовые шествия и митинги оппозиционер провел во втором по величине городе республики Гюмри, в субботу - в городах Иджеван и Ванадзор. В них принимают участие десятки тысяч людей. Лидер протестного движения уверен, что власти просто тянут время, не понимая, что ситуация в стране изменилась, "бархатная революция" победила, и Республиканская партия теперь не может претендовать на власть.

По положению на субботу, 28 апреля, на пост-премьер-министра выдвинута только одна кандидатура - парламентский блок "Выход" назвал имя своего кандидата Никола Пашиняна. На первое мая запланировано специальное заседание парламента, на котором будет избран новый премьер-министр Армении.

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    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


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Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

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