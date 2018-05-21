Владимир Путин: к долгому правлению готов!

Путин только в мае заступил на очередной президентский срок, а лояльные ему чиновники уже ведут разговоры о преемственности власти. Карикатурист Сергей Елкин о движении России в сторону… монархии?
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