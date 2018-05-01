Владимир Кличко: В отличие от спорта, в политике нет правил

Гость "Немцова.Интервью" - экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко. Брат мэра Киева Виталия Кличко объяснил, почему допинг стал системой в некоторых странах, почему спортсменов вынуждают принимать его, а также почему политическая борьба бывает опаснее, чем занятия боксом.

Владимир Кличко также рассказал о своих планах после завершения спортивной карьеры и выразил надежду на разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Жанна Немцова: В прошлом году вы решили завершить свою спортивную карьеру и сказали, я цитирую: "Никогда не говори никогда". Вы собираетесь вернуться на боксерский ринг?

Владимир Кличко: Люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом стал актером, затем политиком, из политики перешел в бизнес, а сейчас занимается экологическими проблемами. Но если я и выйду сейчас на ринг, то только в благотворительных целях.

- Но из профессионального бокса вы ушли?

Владимир Кличко во время интервью Жанне Немцовой

- Последние 27 лет я занимался спортом, и это было замечательное время. Я много ездил по миру и многому научился, добился того, о чем и мечтать не мог. Я счастлив, что выбрал именно этот путь, а не стал врачом.

То есть, вместо того, чтобы лечить людей, я, по сути, отправлял этих людей к врачам за медицинской помощью и сам тоже в какой-то момент оказывался после боев в больнице, но это все жизненный опыт. Спорт - это нечто невероятное. Я приведу высказывание Нельсона Манделы: "Спорт может изменить мир, потому что он глобален".

- Сейчас вы сами пытаетесь изменить мир и после окончания профессиональной спортивной карьеры строите нечто новое. Чем вы занимаетесь?

- Мы с вами находимся в Киеве в офисе фонда Кличко. Он уже шестнадцатый год подряд реализует разные проекты. Наш фокус - спорт и образование. За все время существования фонда в его различных программах приняли участие порядка полумиллиона детей. Мы с Виталием убеждены, что это правильный путь.

- Думаю, вы хорошо знаете о широко распространенном отношении к спортсменам, и боксеры здесь не исключение. Так вот, в сознании многих спортсмены не отличаются интеллектом. Вы хотите сломать этот стереотип?

- Вы правильно сказали, это стереотип. И стереотипы есть везде. Считается, что всех журналистов можно купить, все политики лгут. Все спортсмены - идиоты, все теннисистки - лесбиянки, а все певцы - гомосексуалы. Да, существует стереотипное мышление, когда людям определенного рода занятий присваиваются определенные черты.

- Я не являюсь спортивным журналистом, но у меня сложилось впечатление, что в профессиональном спорте растут скорости. Действительно ли спортсмены не могут показывать сейчас выдающихся результатов без допинга?

- Могут.

- Как вы оцениваете последние допинговые скандалы?

- Тут было много и дыма, и огня. Если мы оглянемся назад, то увидим, что многие всеми любимые спортсмены использовали допинг. При этом они представляли определенные страны. Конечно, такое происходило со спортсменами из многих государств, но я говорю о тенденциях, о некой системе, а не о разовых случаях.

Использование допинга - это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта. Спорт - это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это - обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.

- Но почему некоторые спортсмены все же используют допинг? Их заставляют это делать? То есть, это намеренные действия государств, которые заинтересованы, чтобы их спортсмены показывали результаты?

- Абсолютно точно. Ведь это конкуренция между странами за место в первой пятерке или десятке в олимпийском зачете. Каждая страна хочет произвести впечатление, хочет выступить достойно. И спортсмены в данном случае представляют государства. Чем больше медалей - тем лучше страна. Есть разные виды спорта. Возьмем, к примеру, бег. Да, вы показали в беге лучший результат посредством допинга. Ну, хорошо. Рано или поздно вас поймают на использовании допинга.

В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе все может закончится трагедией.

- Думаете ли вы, что последние разоблачения могут изменить ситуацию с допингом?

- Конечно, за последние годы WADA сделало многое, и они улучшают свою систему (борьбы с допингом. - Ред.). Все спортстмены должны проходит допинг-контроль. Быть чистым - моральное обязательство каждого атлета.

- Вы часто говорите о своем старшем брате Виталии. Он сейчас - мэр Киева. Вы поддерживаете вашего брата в его стремлении заниматься политикой в Украине?

- Я поддерживаю своего брата последние 42 года. Он отличный парень. И он сталкивается с такими вызовами, с которыми мало кто мог бы справиться. У него нет специального образования в политике, он учится всему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется. Главное, что у него прогрессивные взгляды.

В спорте тоже есть вызовы, но там существуют правила игры, а в политике их нет. К сожалению, это не так, как в боксе, где вам просто могут разбить нос или поставить синяк под глазом. В политике последствия могут быть куда более серьезными. Вы знаете это как никто другой.

- Вы наверняка знаете, что вашего брата часто высмеивают. Какие чувства у вас это вызывает, когда вы видите это в интернете?

- Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой.

- Российско-украинские отношения драматическим образом ухудшились после аннексии Крыма. Как на вас это все повлияло?

- Жизнь бросает много вызовов. Сегодня в принципе нельзя говорить о каких-либо отношениях между Россией и Украиной. Они невероятно ухудшились из-за расхождений в интересах, различных представлений о жизни и ожиданий. А в итоге ежедневно гибнут люди, украинскую землю топчут сапоги иностранных солдат и военная техника. И эти жизни уже не вернуть.

Спортсмены говорят, что нельзя обвинять полностью всю страну. Нельзя говорить, что все русские плохие. Не все. Как нельзя говорить, что все украинцы плохие. Или немцы. Но я хочу сказать, что я оптимист. История развивается, повторяются и плохие периоды, и хорошие. Я надеюсь, что конфликт между Россией и Украиной будет в конце концов разрешен.

- Господин Кличко, Россия будет принимать у себя чемпионат мира по футболу уже этим летом. Считаете ли вы, что российское правительство использует крупные спортивные праздники как политический инструмент?

- Да, абсолютно точно.

Полная версия интервью:

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