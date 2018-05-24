Виртуальная революция: обойди цензуру и взорви мозг

От этой экскурсии голова идет кругом - в прямом смысле. Вокруг меня скачет парень в футболке, машет руками и комментирует картины на стенах - голосом художника Дмитрия Врубеля. Это, собственно, и есть Дмитрий Врубель. То есть его виртуальный вариант. Аватар, так сказать.

Я едва поспеваю за ним, перемещаясь с помощью пульта в левой руке по выставочным залам. То есть не совсем я, а мое воображение. Сам же я стою посреди театра "Панда" в Берлине - открытой мастерской художников Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой. Это, как модно сейчас говорить, тот самый "взрыв мозга".

Искусство - в виртуальные массы

Работу по переносу своих картин в виртуальную реальность Врубель и Тимофеева начали полтора года назад. Надо было не просто сфотографировать картины - это только первый шаг. С помощью специальных компьютерных программ надо было "с нуля" создать выставочные пространства, а потом "развесить" в них картины. В середине мая в рамках российской акции "Ночь музеев" с помощью агентств виртуальной реальности они открыли свой 3D-проект широкой публике и провели три VR-экскурсии, в которых участвовало в общей сложности 60 человек из 19 городов России.

Виртуальная экскурсия в мастерской Врубеля и Тимофеевой

В виртуальную экспозицию вошло больше ста картин. Это прежде всего такие известные художественные проекты, как "Толстоевский", "Евангельский проект" и "Дневник художника", а также реконструкция квартирной выставки советских времен. С помощью очков виртуальной реальности посетители получают возможность увидеть монументальные полотна в их натуральную величину. Экспозицию можно посмотреть на платформе Steam. Индивидуальные VR-экскурсии по договоренности проводятся и в берлинской мастерской художников.

В свое время Дмитрий Врубель прославился на весь мир граффити на фрагменте Берлинской стены - на картине Брежнев взасос целует Эрика Хонеккера (Erich Honecker). Ее небольшая копия висит и в "Панде", вот только на Леониде Ильиче, в духе времени, надеты VR-очки.

В 2010 году Врубель и Тимофеева перебрались из России в Германию. Их новый проект виртуальной реальности позволяет им демонстрировать свое искусство с политическим подтекстом в России - минуя возможные протесты и цензуру. Впрочем, о политике они говорят мало. По словам Дмитрия Врубеля, их главный мотив - стремление идти в ногу со временем и использовать новые технологии, потому что "современный художник должен быть современным во всем".

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"Быть в Берлине и выставлять свои работы в России в виртуальной реальности - это потрясающее ощущение", - говорит Дмитрий Врубель в интервью DW. Он не согласен с тем, что виртуальная реальность отсекает от выставочных залов православных активистов или казаков. Наоборот, он уверен, что они рано или поздно доберутся и до нее.

"Они могут, как и все, зайти по ссылке на выставку и высказаться. Более того, они могут помахать виртуальными нагайками или брызнуть в картины виртуальной мочой, - не скрывает иронии Дмитрий Врубель. - А потом нажимаешь на кнопку перезагрузки - и все как новое". "Им только надо обучиться компьютерной грамотности и надеть очки", - добавляет Виктория Тимофеева.

Образование без цензуры

Отсутствие какой-либо цензуры Врубель и Тимофеева называют одной из причин, по которым они решили трансформировать свои работы в виртуальную реальность. Другая причина - широкая доступность выставок. На премьерную экскурсию в "Ночь музеев" собрались десятки людей - от Владивостока до Ростова-на-Дону. Дмитрий Врубель видит в этом колоссальный потенциал.

Художники хотят, чтобы их проект стал образовательным и чтобы люди в городах, где нет Лувра или Эрмитажа, с помощью доступа в интернет и специальных очков тоже могли приобщиться к искусству. Врубель и Тимофеева перенесли в виртуальную реальность больше половины своих работ и говорят, что посетители 3D-выставок в полном восторге.

"Это и интересно и пугающе одновременно, - признается Виктория Тимофеева. - Потому что люди приходят разные, и мы убедились в том, что этот мир, насколько он виртуален и фантастичен, настолько он и реален". По наблюдениям художников, их VR-проект встречает гораздо больше энтузиазма в России, чем в Германии, - жителям Берлина виртуальная реальность не так интересна. Реальность в Германии, похоже, привлекательна и без специальных очков.

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