 Виртуальная революция: обойди цензуру и взорви мозг | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.05.2018
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Культура и стиль жизни

Виртуальная революция: обойди цензуру и взорви мозг

Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева открыли доступ к коллекции своих работ в виртуальной реальности. Корреспондент DW посетил 3D-экскурсию.

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От этой экскурсии голова идет кругом - в прямом смысле. Вокруг меня скачет парень в футболке, машет руками и комментирует картины на стенах - голосом художника Дмитрия Врубеля. Это, собственно, и есть Дмитрий Врубель. То есть его виртуальный вариант. Аватар, так сказать.

Я едва поспеваю за ним, перемещаясь с помощью пульта в левой руке по выставочным залам. То есть не совсем я, а мое воображение. Сам же я стою посреди  театра "Панда" в Берлине - открытой мастерской художников Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой. Это, как модно сейчас говорить, тот самый "взрыв мозга".

Искусство - в виртуальные массы

Работу по переносу своих картин в виртуальную реальность Врубель и Тимофеева начали полтора года назад. Надо было не просто сфотографировать картины - это только первый шаг. С помощью специальных компьютерных программ надо было "с нуля" создать выставочные пространства, а потом "развесить" в них картины. В середине мая в рамках российской акции "Ночь музеев" с помощью агентств виртуальной реальности они открыли свой 3D-проект широкой публике и провели три VR-экскурсии, в которых участвовало в общей сложности 60 человек из 19 городов России.

Виртуальная экскурсия в мастерской Врубеля и Тимофеевой

Виртуальная экскурсия в мастерской Врубеля и Тимофеевой

В виртуальную экспозицию вошло больше ста картин. Это прежде всего такие известные художественные проекты, как "Толстоевский", "Евангельский проект" и "Дневник художника", а также реконструкция квартирной выставки советских времен. С помощью очков виртуальной реальности посетители получают возможность увидеть монументальные полотна в их натуральную величину. Экспозицию можно посмотреть на платформе Steam. Индивидуальные VR-экскурсии по договоренности проводятся и в берлинской мастерской художников.

В свое время Дмитрий Врубель прославился на весь мир граффити на фрагменте Берлинской стены - на картине Брежнев взасос целует Эрика Хонеккера (Erich Honecker). Ее небольшая копия висит и в "Панде", вот только на Леониде Ильиче, в духе времени, надеты VR-очки.

В 2010 году Врубель и Тимофеева перебрались из России в Германию. Их новый проект виртуальной реальности позволяет им демонстрировать свое искусство с политическим подтекстом в России - минуя возможные протесты и цензуру. Впрочем, о политике они говорят мало. По словам Дмитрия Врубеля, их главный мотив - стремление идти в ногу со временем и использовать новые технологии, потому что "современный художник должен быть современным во всем".

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Виртуальная реальность Врубеля и Тимофеевой

"Быть в Берлине и выставлять свои работы в России в виртуальной реальности - это потрясающее ощущение", - говорит Дмитрий Врубель в интервью DW. Он не согласен с тем, что виртуальная реальность отсекает от выставочных залов православных активистов или казаков. Наоборот, он уверен, что они рано или поздно доберутся и до нее.

"Они могут, как и все, зайти по ссылке на выставку и высказаться. Более того, они могут помахать виртуальными нагайками или брызнуть в картины виртуальной мочой, - не скрывает иронии Дмитрий Врубель. - А потом нажимаешь на кнопку перезагрузки - и все как новое". "Им только надо обучиться компьютерной грамотности и надеть очки", - добавляет Виктория Тимофеева.

Контекст

Картины "Евангельского проекта" с матерями Беслана и новыми пионерами вызывали неоднозначную реакцию в России. Спустя десять лет их показывают в здании бывшей церкви в Германии.

Художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева рассказали в интервью Жанне Немцовой о цензуре в искусстве России, об аморальности сотрудничества с государством и о месте проведения первой постпутинской выставки. (19.04.2017)

Российский художник Дмитрий Врубель, изобразивший в начале 1990 года на Берлинской стене поцелуй Брежнева и Хонеккера, переселился в столицу Германии и вступил в немецкую Партию пиратов. Зачем? Об этом он рассказал DW. (13.04.2012)

Репортер DW сфотографировала и расспросила несколько парочек на фоне граффити "Братский поцелуй". (09.11.2012)

Образование без цензуры

Отсутствие какой-либо цензуры Врубель и Тимофеева называют одной из причин, по которым они решили трансформировать свои работы в виртуальную реальность. Другая причина - широкая доступность выставок. На премьерную экскурсию в "Ночь музеев" собрались десятки людей - от Владивостока до Ростова-на-Дону. Дмитрий Врубель видит в этом колоссальный потенциал.

Художники хотят, чтобы их проект стал образовательным и чтобы люди в городах, где нет Лувра или Эрмитажа, с помощью доступа в интернет и специальных очков тоже могли приобщиться к искусству. Врубель и Тимофеева перенесли в виртуальную реальность больше половины своих работ и говорят, что посетители 3D-выставок в полном восторге.

"Это и интересно и пугающе одновременно, - признается Виктория Тимофеева. - Потому что люди приходят разные, и мы убедились в том, что этот мир, насколько он виртуален и фантастичен, настолько он и реален". По наблюдениям художников, их VR-проект встречает гораздо больше энтузиазма в России, чем в Германии, - жителям Берлина виртуальная реальность не так интересна. Реальность в Германии, похоже, привлекательна и без специальных очков.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

Искусство в черно-белых тонах

Рембрандт и Рубенс, Дега и Поллок: художники самых разных эпох владели искусством монохромного изображения. Выставка в Дюссельдорфе показывает шедевры в черно-белых и серых тонах.  

Ссылки в интернете

Театр "Панда" в Берлине

Работы Врубеля и Тимофеевой на платформе Steam

Аудио- и видеофайлы по теме

Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева в программе "Немцова.Интервью": первая выставка после Путина должна быть на Лубянке  

Падение Берлинской стены: что будет с"Истсайдской галереей"  

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства  

Виртуальная реальность Врубеля и Тимофеевой  

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