Вил Мирзаянов о деле Скрипаля, истории ″Новичка″ и ошибке Запада | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.03.2018

Бывший советский ученый-химик Вил Мирзаянов является одним из участников создания семейства нервно-паралитических веществ под общим названием "Новичок" - и он же в 1992 году в статье в газете "Московские новости" раскрыл это секретное химическое оружие СССР. По данным правительства Великобритании, именно этим веществом в начале марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший российско-британский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва отрицает свою причастность.

С 1995 года Мирзаянов проживает в США. В интервью DW ученый рассказал о том, что могло произойти со Скрипалем, почему он выжил и какую ошибку в отношении России совершил Запад в начале 1990-х.

DW: В СМИ появляются все новые версии отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери - у него дома, в машине, в пиццерии. Как вы считаете, что произошло на самом деле?

Вил Мирзаянов: Я думаю, что здесь сработали чекисты. Они параллельно с нами, когда мы разрабатывали новые отравляющие вещества (ОВ), превращали их в свое оружие. По примеру того, как в свое время отравили болгарского диссидента Маркова рицином (умер в Лондоне в 1978 году.- Ред.). Они сделали из зонтика оружие. Я склоняюсь к тому, что здесь был использован бинарный вариант отравляющего вещества, который не нуждается в перевозке через таможню. А просто привезли два патрона, ампулы, вставили их в револьвер, где механизм, - они разбиваются и соединяются между собой, выдавая конечный "Новичок", который затем выстреливается в цель.

- А затем выстрел в упор?

- Да, или мимо них даже, чтобы создать отравленный воздух, они могли и не заметить даже.

Вил Мирзаянов

- То есть нападавший подвергал и себя опасности?

- Это профессионал, он обучен. Химическое оружие всегда обоюдоострое. Известны случаи в Первую мировую войну, когда ветер менял направление и поражал тех, кто атаковал.

- Британия почти уверена, что ответственность несет Россия. Доказательства пока были представлены только союзникам - США, Германии и Франции. О чем может идти речь?

- Когда ведут синтез "Новичка" или даже в бинарном варианте, должен обязательно присутствовать так называемый промоутер. Реакция между двумя компонентами начинается, но сразу останавливается, если нет третьего компонента, который связывает побочный продукт реакции. Это соединение, скорее всего, известно англичанам через "продукт 33", который производили в Новочебоксарске. Это аналог газа VX. Скорее всего, такой же промоутер был использован при производстве "Новичка". Это как отпечаток пальца.

- По данным прессы, британцы идентифицировали использованную против Скрипаля разновидность вещества "Новичок" как А-234. Что вы о ней знаете?

- Это прицепляют "хвост", один из радикалов может различным. Это группа, которая может быть длинной, разветвленной. Это говорит о том, что это вещество будет более токсичным. Зарин имеет токсичность - одну десятую миллиграмма на килограмм живого веса человека. А "Новичок" - одна сотая миллиграмма. То есть при отравлении людей нужно меньше этого вещества. Это важно, когда при превращении в оружие вес этих снарядов, ракет будет меньше.

- Если это такое мощное ОВ, почему Скрипаль и его дочь не погибли сразу? Можно рассчитать дозу так, чтобы так произошло?

- Конечно, можно управлять дозой.

- Как действует "Новичок" в организме человека?

- Это яд нервно-паралитического действия, как и VX, но в 10 раз эффективнее. Он отключает центральную нервную систему от органов, таких как руки, ноги, мускулы, систему, ответственную за дыхание. Первый признак - миоз, когда зрачки сужаются. Мы всегда, когда работали в лаборатории, следили за глазами своих коллег. Когда зрачки сужаются, нужно немедленно оказать помощь, ввести антидот и затем отправить в медсанчасть. Затем наступает затруднение дыхания, рвота и непрерывные конвульсии.

- Чем именно занимались вы в рамках этого проекта?

- Я не создатель этого оружия. Создателем был Петр Кирпичев, старший научный сотрудник нашего филиала в Шиханах, который скончался два года назад в Москве. Он со своей группой в 1970-х годах синтезировал и потом проводил все испытания на полигонах, на животных. Я с моими аспирантами участвовал в анализе проб из камер, где испытывались животные. Определяли чистоту, состав продукта. Когда я уже был в Москве, по-моему, в 1984 году, был спор между военными и гражданскими химиками. Военные не хотели дать добро на дальнейшие испытания на открытых полигонах. Они считали, что только военные могут выдумывать что-то новое. Тогда были межведомственные испытания, и я отвечал за анализ, за результаты. Потом меня поставили начальником отдела противодействия иностранным техническим разведкам. Моя цель была - разработать методы контроля почвы, воздуха и воды, чтобы воспрепятствовать иностранным разведкам, отобрав пробу, декодировать состав "Новичка".

- Кто придумал название "Новичок"?

- Кто-то из первого отдела. Это всегда происходит случайно. Вся тема по разработке нервно-паралитических газов называлась "Фолиант". Это ни о чем не говорит. То же самое - "Новичок". А была еще работа "Хорек", например. Это был бинарный вариант получения зомана.

- Почему на разработку "Новичка" ушло почти 20 лет - с начала 1970-х до начала 1990-х?

- Потому что основные силы были брошены на пуск русской версии газа VX, был большой комбинат в Чебоксарах. Мощность была до 20 тысяч тонн в год. Мы никогда не достигли этого. Было всего 7-8 тысяч тонн. Но это был колоссальный труд. А потом - военные завидовали, тормозили. Наши испытания проходили на военных полигонах - если они не одобряют, ничего не происходит. Но в 1975 году было специальное постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС по продвижению "Новичка". Когда сделали бинарный вариант, отпала необходимость производить конечный продукт. Это когда два относительно безвредных компонента соединяются между собой при полете ракеты или снаряда и потом падают, разбрызгивая этот продукт по поверхности земли. "Новичок", как все нервно-паралитические газы, хранится плохо. Через год падает на три процента, потом еще. Через 15 лет как боевое ОВ оно уже не годится, но представляет опасность и может быть использовано для террористических целей. Для этого не нужна большая концентрация.

- Вы рассекретили программу "Новичок" в 1992 году. Конвенция по химоружию вступила в силу в 1997. Но "Новичок" не подпадает под ее прямое действие, его нет в списке запрещенных веществ. Как так получилось? Запад знал, но закрыл на это глаза?

- Вы правы. Запад на многое закрывал глаза, что происходило в России, и он проиграл. Русские надули Запад. Он думал, что в России будет демократический строй, открытое общество и сам по себе вопрос отпадет. Но они не учли характер правящего русского режима, он не хотел выдавать секреты "Новичка". За 80 лет существования военно-химического комплекса России, впервые было создано свое отравляющее вещество. Это предмет гордости. VX был синтезирован шведским ученым, зоман, зарин, табун, иприт, фосген - это продукты Германии. Россия гордится своим монопольным положением. Я написал в 1992 году статью, чтобы поставить под международный контроль это опасное ОВ.

- Что теперь должна сделать Организация по запрещению химоружия (ОЗХО)?

- Нужно включить "Новичок" в список запрещенных ОВ в рамках конвенции. Для этого все страны должны согласовать между собой этот вопрос, в том числе - Россия. За год-два не удастся, но путем переговоров, компромисса, можно. Была бы воля. Если западные правительства захотят, они могут настоять. Хотел бы еще раз обратить внимание - можно расшифровать, русский это "Новичок" или другой. Они (Москва - Ред.) обвиняют, что могли англичане отравить своих же граждан. То есть английское правительство якобы могло заниматься терроризмом против своих граждан. Это абсолютная ложь и клевета. Это невозможно. Любой министр будет отправлен за решетку на пожизненное заключение за такое преступление.

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