Виктор Ерофеев: Учение Маркса снова становится верным?

Моя няня Маруся любила кормить меня в раннем детстве пересоленными яйцами - и я с тех пор яйца вообще не солю. То же самое с Марксом. Нас настолько перекормили Марксом в Советском Союзе, что только сейчас становится возможным произнести имя Маркса без отвращения. Впрочем, слова Ленина о том, что "учение Маркса всесильно, потому что оно верно", мне по-прежнему кажутся смысловой дикостью безумного революционера. Ленин, редкий образец фанатика и догматика одновременно, использовал Маркса в качестве идеологической подстилки для Октябрьского переворота, несчастные последствия которого мы ощущаем до сих пор.

Но кем был сам неистовый бородач Карл Маркс, который родился 200 лет назад, а около150 лет назад издал первый том своего четырехтомного труда "Капитал", читать который не менее сложно, чем, скажем, роман Джойса "Улисс"? Был ли он добрым гением, которого извратили, или же он ответствен за беды нашего времени?

Виктор Ерофеев

Конечно, Маркс был гением экономического анализа капитализма, который смог раскрыть его сущность - в том числе и в теории прибавочной стоимости. С точки зрения прописной морали, эта сущность уже тогда не соответствовала представлению о справедливости. На этом основании "Капитал" превратился не только в анализ, но и в многословный приговор капитализму.

На смену классовому обществу должно было прийти царство справедливости, заявленное в ранней, пассионарной работе Маркса и Энгельса "Манифест коммунистической партии". Но в марксизме мы видим лобовое столкновение морали и экономики. Экономика в капитализме развивается, в частности, в соответствии с агрессивными инстинктами человеческой природы, которая поощряет самоутверждение человека за счет других и конечное торжество неравенства. Эти агрессивные инстинкты – наверное, не самое лучшее, что есть в человеке. Но если инстинкт предпринимательства и наживы заменить коммунистическим идеалом, то получится примерно то же самое, как заменить пушку на атомную бомбу. Мы знаем о последствиях коммунистического взрыва.

Маркс был блестящим экономистом, но никудышным философом, который своевольно, не считаясь с человеческой ментальностью, перевел на социальные рельсы красивую абстракцию философии Гегеля. Возможно, что положение рабочих и крестьян времен Маркса было настолько невыносимо для такого гуманного наблюдателя, как создатель "Капитала", что его мозг плавился и искал скорейший выход в коммунистической мифологии.

Маркс явно не продумал до конца последствия своего морального развенчания капитализма и таким образом стал в значительной степени виноват в случившихся не только в России классовой борьбе и гражданской войне.

Современный капитализм постарался загладить наиболее очевидные ошибки XIX века в сфере социального неравенства. Насмотревшись на ужасы коммунизма, трудно было не задуматься над сохранением и развитием цивилизации. Что будет с учением "Капитала" в дальнейшем, сказать трудно. Однако не исключен рецидив его актуальности.

В западном мире, который (несмотря на все кризисы) внимательно следит за исполнением справедливости в той форме, в которой он ее теперь себе представляет, капитализм будет казаться все более и более устаревшим явлением межчеловеческой конкуренции. Запад вполне возможно устремится к берегам уже сложившегося шведского социализма. Я не знаю, насколько радостными или безрадостными будут берега "репрессивной толерантности" шведской модели, но Маркс может воскреснуть как пророк, первым указавшим на закат капитализма.

Не только в будущем, но и сейчас, оторвавшись в умах европейских интеллектуалов от практики советского коммунизма, Маркс безусловно достоин объективной оценки. И в России, видимо, когда-то понадобится не тот твердолобый Маркс-памятник, который стучит кулаком на Театральной площади в Москве, а Маркс-ученый, завсегдатай лондонской библиотеки, который может стать примером для нового яркого исследователя экономики и финансов.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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