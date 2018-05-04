Виктор Ерофеев: Учение Маркса снова становится верным?

Моя няня Маруся любила кормить меня в раннем детстве пересоленными яйцами - и я с тех пор яйца вообще не солю. То же самое с Марксом. Нас настолько перекормили Марксом в Советском Союзе, что только сейчас становится возможным произнести имя Маркса без отвращения. Впрочем, слова Ленина о том, что "учение Маркса всесильно, потому что оно верно", мне по-прежнему кажутся смысловой дикостью безумного революционера. Ленин, редкий образец фанатика и догматика одновременно, использовал Маркса в качестве идеологической подстилки для Октябрьского переворота, несчастные последствия которого мы ощущаем до сих пор.
Но кем был сам неистовый бородач Карл Маркс, который родился 200 лет назад, а около150 лет назад издал первый том своего четырехтомного труда "Капитал", читать который не менее сложно, чем, скажем, роман Джойса "Улисс"? Был ли он добрым гением, которого извратили, или же он ответствен за беды нашего времени?
Виктор Ерофеев
Конечно, Маркс был гением экономического анализа капитализма, который смог раскрыть его сущность - в том числе и в теории прибавочной стоимости. С точки зрения прописной морали, эта сущность уже тогда не соответствовала представлению о справедливости. На этом основании "Капитал" превратился не только в анализ, но и в многословный приговор капитализму.
На смену классовому обществу должно было прийти царство справедливости, заявленное в ранней, пассионарной работе Маркса и Энгельса "Манифест коммунистической партии". Но в марксизме мы видим лобовое столкновение морали и экономики. Экономика в капитализме развивается, в частности, в соответствии с агрессивными инстинктами человеческой природы, которая поощряет самоутверждение человека за счет других и конечное торжество неравенства. Эти агрессивные инстинкты – наверное, не самое лучшее, что есть в человеке. Но если инстинкт предпринимательства и наживы заменить коммунистическим идеалом, то получится примерно то же самое, как заменить пушку на атомную бомбу. Мы знаем о последствиях коммунистического взрыва.
Маркс был блестящим экономистом, но никудышным философом, который своевольно, не считаясь с человеческой ментальностью, перевел на социальные рельсы красивую абстракцию философии Гегеля. Возможно, что положение рабочих и крестьян времен Маркса было настолько невыносимо для такого гуманного наблюдателя, как создатель "Капитала", что его мозг плавился и искал скорейший выход в коммунистической мифологии.
Маркс явно не продумал до конца последствия своего морального развенчания капитализма и таким образом стал в значительной степени виноват в случившихся не только в России классовой борьбе и гражданской войне.
Современный капитализм постарался загладить наиболее очевидные ошибки XIX века в сфере социального неравенства. Насмотревшись на ужасы коммунизма, трудно было не задуматься над сохранением и развитием цивилизации. Что будет с учением "Капитала" в дальнейшем, сказать трудно. Однако не исключен рецидив его актуальности.
В западном мире, который (несмотря на все кризисы) внимательно следит за исполнением справедливости в той форме, в которой он ее теперь себе представляет, капитализм будет казаться все более и более устаревшим явлением межчеловеческой конкуренции. Запад вполне возможно устремится к берегам уже сложившегося шведского социализма. Я не знаю, насколько радостными или безрадостными будут берега "репрессивной толерантности" шведской модели, но Маркс может воскреснуть как пророк, первым указавшим на закат капитализма.
Не только в будущем, но и сейчас, оторвавшись в умах европейских интеллектуалов от практики советского коммунизма, Маркс безусловно достоин объективной оценки. И в России, видимо, когда-то понадобится не тот твердолобый Маркс-памятник, который стучит кулаком на Театральной площади в Москве, а Маркс-ученый, завсегдатай лондонской библиотеки, который может стать примером для нового яркого исследователя экономики и финансов.
Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.
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Карл Маркс
Карл Маркс (Karl Marx), один из духовных отцов коммунизма, родился 5 мая 1818 года в Трире и умер 14 марта 1883 года в Лондоне. В Трире он провел первые 17 лет своей жизни. Основные юбилейные торжества, будь то выставки, спектакли или конференции, пройдут здесь: в помещениях местных музеев и прямо на улицах города.
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Родные пенаты
К 200-летию со дня рождения Карла Маркса в Трире подготовлена обширная юбилейная программа. На фото - дом, в котором родился юбиляр. Адрес: Brückenstrasse 10. Сегодня здесь находится музей, посвященный жизнедеятельности Маркса.
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Столичным вниманием не обделен
Юбилей стал поводом вспомнить о Марксе не только в Трире. В преддверии празднования 200-летия в Берлине состоялась конференция, посвященная Марксу, перед участниками которой выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). По его словам, "Карл Маркс, несмотря на противоречивость его тезисов, был выдающимся немецким мыслителем".
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Карл Маркс в наши дни
Карл Маркс и ГДР
Как отметил Штайнмайер, многие немцы, родившиеся в ГДР, с одной стороны рады были "избавиться от Маркса" после объединения Германии, но в то же время они надеются, что некоторые его идеи будут воплощены в жизнь, сохранив в капиталистическом мире место для социальной справедливости. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурный ансамбль в центре Берлина, возведенный в 1980-е годы.
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Карл Маркс в наши дни
На экране
В 2017 году на киноэкраны Германии вышел фильм "Молодой Карл Маркс". В главной роли - немецкий актер Аугуст Диль (August Diehl). А 10 мая этого года на экраны страны выходит документальный фильм "System Error", протагонисты которого рассуждают, отчасти используя терминологию Маркса, к чему в итоге приведет капитализм.
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Пиво MARX
"Нажиться" на юбилее Карла Маркса в эти дни хотели бы многие: от владельцев гостиниц в Трире и его окрестностях - до производителей дешевой сувенирной продукции. Это ли не яркий пример капиталистического устройства нашей жизни? Так или иначе, а фирма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемнице (городе, с 1953 по 1990 годы носившем имя Карл-Маркс-Штадт) выпустила к юбилею пиво "Маркс".
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Карл Маркс в наши дни
Главный труд
Как отмечает управляющая делами известного берлинского издательства Karl Dietz Verlag Забине Нусс (Sabine Nuss), "Капитал" Карла Маркса продается в Германии с каждым годом все лучше и лучше. В 2017 году объемы продаж возросли на 20 процентов (2650 экземпляров) по сравнению с 2016 годом. В этом сезоне, говорит Нусс, издательство рассчитывает продать более трех тысяч экземпляров книги.
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Карл Маркс в наши дни
В книжных магазинах Германии
Появилась новая литература о философских идеях Маркса. По словам профессора Трирского университета Мартина Ендреса (Martin Endreß), после 1989 года труды Маркса изучаются более детально, ранее этому мешало противостояние двух систем: коммунистической, селективно использовавшей Маркса в своих целях, и капиталистической. Сегодня есть возможность непредвзято оценить философию автора "Капитала".
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Карл Маркс в наши дни
Человек и светофор
И все-таки такого "культа" Карла Маркса, как в Трире, больше в Германии вы не встретите нигде. Именно здесь - разнообразие сувениров, возможность сфотографироваться с новым памятником и узнать все о жизни философа-экономиста. Такие пешеходные светофоры появились на улицах Трира в марте этого года.
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Карл Маркс в наши дни
Без достоинства
Фирма Trier Tourismus und Marketing GmbH, отвечающая за развитие туризма на родине Карла Маркса, выпустила к юбилею множество сувениров. Среди самых необычных - купюра достоинством НОЛЬ евро с изображением Маркса. Купить ее за "нормальные" деньги можно в Трире.
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Карл Маркс в наши дни
Уткомаркс
Резиновая уточка с характерной бородой займет место в вашей ванной комнате, если вы готовы прокатиться в Трир и заплатить за нее в местном сувенирном магазине 5,90 евро.
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Карл Маркс в наши дни
Драгоценный земляк
Дизайнер ювелирных украшений из Трира Элена Вилла (Elena Villa) создала к юбилею своего знаменитого земляка кольцо с его изображением.
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Карл Маркс в наши дни
Двойник-экскурсовод
Немец Михаэль Тилен (Michael Thielen) - пенсионер из Трира, одно время подрабатывавший "официальным" двойником Карла Маркса и водивший экскурсии по городу. Экскурсии - в прошлом, но Тилен продолжает с удовольствием играть роль Маркса. Гости города охотно с ним фотографируются.
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Карл Маркс в наши дни
Новый памятник
Этот новый памятник Марксу - подарок Китая по случаю 200-летия. 4,40-метровая бронзовая статуя была доставлена в Трир в марте. Памятник уже установлен около ворот Порта Нигра. Торжественное открытие (со снятием чехла) запланировано на 5 мая. Трир традиционно пользуется особой популярностью среди китайских туристов, посещающих здесь дом, в котором родился основоположник научного коммунизма.
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Карл Маркс в наши дни
"Вся жизнь - театр"
На фото - актер, переодетый в костюм памятника Карлу Марксу. Он - участник театрализованной прогулки по Триру под названием "MARX! LOVE! REVOLUTION!", ставшей одним из мероприятий юбилейного года. Премьера запланирована на 5 мая. Последующие показы - каждую субботу в период с мая по октябрь. Место и время встречи потенциальных зрителей - новый памятник Марксу, в 14 часов.
Автор: Дарья Брянцева