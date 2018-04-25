 Виктор Ерофеев: Секс-куклы во время чумы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.04.2018
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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Секс-куклы во время чумы

Если верить сообщениям изготовителя, в России скоро появится отель, в котором можно поселиться со взятыми напрокат секс-куклами. Вот что думает по этому поводу Виктор Ерофеев.

На фабрике секс-кукол

Сбылась вековая мечта: Россия обогнала Америку! Причем, в самой неожиданной сфере. Не по надоям молока и не по производству мяса на душу населения, как когда-то об этом мечтал Хрущев, а по усладе плоти и души - по борделю с секс-куклами.

Пока сами американцы еще колеблются, открывать или не открывать подобный бордель в стране Дональда Трампа, в Москве в самое ближайшее время должна распахнуть свои двери такая уникальная "досуговая" гостиница. В ней посетители обнаружат в своих кроватях опытных искусственных девиц, красавиц на любой вкус, мягких, эластичных, отзывчивых, с заметными гимнастическими и чуть ли не интеллектуальными способностями.

Мужским фантазиям не будет предела: кукол можно будет крутить-вертеть, сажать в большую клетку (похожую на клетку в московских судах), щипать и любить - правда, желательно с презервативом. Из гигиенических соображений?

Контекст

Как будут развиваться в России взаимоотношения власти с независимой культурой? Свой прогноз дает писатель Виктор Ерофеев. (22.12.2017)

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Несколько российских изданий отозвали своих корреспондентов из Госдумы в ответ на отказ комиссии по этике наказать депутата Леонида Слуцкого за вероятные домогательства к журналисткам. (22.03.2018)

На Западе за телесные наказания детей их родителей могут посадить в тюрьму. В России тоже решили принять подобный закон. Но церковь - против. Комментирует писатель Виктор Ерофеев. (13.09.2016)

Но постойте! Почему бы не задаться сначала гораздо более серьезным вопросом – об абсурдности происходящего?

В стране, где идет целенаправленная борьба с любыми проявлениями модернизма, либерализма и с ценностями западной демократии, где на авансцену вышли хоругвеносцы и ряженые казаки с помятыми от пьянства физиономиями, где патриарх критикует философию "человекопоклонства" (не важно, что это такое на самом деле), мы становимся свидетелями секс-куклопоклонства. Причем, не подпольного, не диссидентского, а самого что ни на есть легального, одобренного, похоже, властями.

Во всяком случае, так утверждает создатель этих борделей, испанский девелопер Сержи Пието, который уже успел открыть такой рай для мужчин в Барселоне. Он мечтает создать целую сеть подобных притонов счастья по всему миру и по всей России. В Америке вышла заминка, и вот мы вырвались вперед.

Не удивительно, что там вышла заминка. В цивилизованном мире, который готов защищать даже права роботов, содержать в клетках для своего удовольствия искусственных красавиц, которых почти не отличишь от реальных, становится опасно. Можно попасть под суд.

В России же, как показала история с депутатом Госдумы Слуцким, домогательства даже по отношению к живым журналисткам, а также всем остальным женщинам, можно сказать, приветствуются на самом высоком уровне и свидетельствуют исключительно о заботе в деле демографии. Так что с этой стороны все понятно, и если Слуцкому могли отказывать иные живые женщины, то теперь для думцев открываются безграничные возможности общения на разных языках народов мира, несмотря ни на какие санкции. Переключаешь - и кукла говорит по-французски, по-английски или, скажем, по-якутски... Ну, или в скором времени она так заговорит.

И все-таки: как же в стране, чья властная элита столь яростно борется за нравственность, такое позволено? В эпоху новой холодной войны, российского противостояния Америке в Сирии на грани боестолкновений, во времена идеологической чумы, которой так упорно противостоит российский федеральный телевизор, допустить пятую колонну, на этот раз состоящую из секс-кукол? Как?

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Так в России же теперь все гибридно. Государство борется с иностранщиной, но приезжайте в Москву, садитесь в такси и посмотрите: почти все магазины, институты красоты и прочие частные заведения пестрят иностранными вывесками на французском, английском - и, разумеется, русском языках.

Выходит, что секс-куклы - это только частичка общей российской гибридности, где все безнадежно перемешалось: православие с домогательствами, свободное хождение доллара по обменным пунктам и совсем не свободное хождение Telegram по русскому интернету, который травят всеми доступными государству методами...

Секс-куклы, вперед! С вашей помощью, девочки, Россия не только заглянет в будущее сексуальных отношений, где знатоки прогнозируют, по крайней мере, 10 процентов отношений с искусственными творениями. Мы еще и научимся не забывать изобретательный Запад с его новинками во всех областях культуры и науки. Не спешите, секс-куклы, подавать на пользователей ваших талантов в суд! Они же будут (со своими, необходимыми для гигиены отношений между человеком и роботом презервативами) вас нежно охранять. Чума международных отношений когда-нибудь пройдет, а вы созданы, девчата, для вечности!..

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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    Автор: Никита Баталов


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