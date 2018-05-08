Виктор Ерофеев: Казаки - разбойники и другие игры российской власти

Скажи мне, в какие игры ты играешь, и я скажу, в какой стране ты живешь. Какие времена - такие и игры. От абстрактных размышлений о теории игр легко уже непосредственно перейти к практике государственного насилия. Голландский философ ХХ века Йохан Хёйзинга, написавший книгу о Homo ludens ("человеке играющем") и научно развивший мысль, что жизнь - это игра, мог бы посвятить отдельную главу "русской рулетке". Эта, с позволения сказать, игра превращает свободного человека в жертву неподвластных ему обстоятельств. Как раз сегодняшняя Россия все ближе приближается к теме "русской рулетки".

И не случайно незадолго до главного политического рецидива года - инаугурации президента Путина на четвертый срок - правозащитная организация Команда-29 выпустила игру "Гэбня" - текстовой квест "по мотивам жизни в России", как говорится в аннотации. Квест посвящен насильственному общению попавшего в лапы следствия гражданина с государством.

Виктор Ерофеев

Игра доходчиво объясняет тот жуткий мир, в котором может оказаться в сегодняшней России подозреваемый в протестных действиях человек любого возраста и пола. Она пытается объяснить, как нужно себя вести во время допросов, обысков и прочих следственных действий "хмурых людей". Вывод, однако, находится вне игровой ситуации и вовсе не утешителен: если тебя решили раздавить морально и физически, тебя, скорее всего, раздавят: машина репрессий сильнее психических возможностей человека. Это даже не игра-предупреждение, а игра-кошмар. Или игра-воспоминание - о советских временах, когда в самиздате зачитывались книжечкой "Как вести себя на допросе".

Поляризация общественных и государственных тенденций в России начинает зашкаливать своей жестокостью. Отношение к инакомыслящим - проверка государства на его жизнеспособность. Чем государство радикальнее в борьбе с инакомыслием, тем более слабым и рыхлым оно оказывается по своей сущности, тем более беспомощным по отношению к вызовам и рискам современного мира.

Такая беспомощность плодит дикость и обскурантизм. Вот, например, возникла на Пушкинской площади 5 мая новая государственная игра: казаки - разбойники. Под разбойниками власть, естественно, подразумевает мирных демонстрантов, часто подростков, по сути, детей, протестующих против нового президентства Путина. Казаки с нагайками избивают демонстрантов, полиция благожелательно взирает на их действия и затем сама включается в борьбу с врагом: точечно хватает протестующих и волочет по асфальту в автозаки.

Чем закончится такая игра?

Нетрудно догадаться, что это травматическое мероприятие на всю жизнь запомнится и подросткам, и их родителям, и сторонним наблюдателям бесчинства. На твоих глазах избивают не только людей, но само представление о свободе. Государство берет здесь на себя миссию абсолютной истины, которая ему не по чину.

Конечно, в таких условиях появится и множество конформистов, которые скажут: за окном политическая зима. Чтобы не замерзнуть, нужно надеть кальсоны. Пусть они непривлекательны и цвет у них дурацкий, зато они спасут от стужи. Но в таких кальсонах не построить будущее.

Игры все больше становятся политической реальностью России. Играем в реабилитацию Сталина, в выборы, во сверхдержаву. Но такие игры отличаются от реальности. Ведь в основе их - симулякр, то есть представление о предмете, которого не существует в реальности.

Реабилитация Сталина, к примеру, касается именно симулякра. Реабилитируют не реального Сталина, который уничтожил свободы и миллионы людей, а миф об отце народов. Пропаганда рождает подобные симулякры, основанные на лжи, невежестве, корысти.

Когда смотришь на так называемых "сознательных" граждан, будь то казаки или донбасские ветераны, когда вглядываешься в далекие от интеллекта лица псевдопатриотов, невольно думаешь: неужели они, по мнению власти, и являются образцовыми носителями особого пути России в мире? Неужели ради них Россия, надрываясь, оказалась в изоляции?

Да нет, конечно, не так. Они - только исполнители. Но ведь и Дума состоит из исполнителей. И правительство. И администрация президента. Так кто же повелитель этих игр? И затеваются ли они для спасения России? Или для сохранения личной власти?

В любом случае власть предается иллюзиям. Россия так или иначе вернется в семью цивилизованных народов: ее культура неразрывна с ними связана. Не бежать от общечеловеческих ценностей к национализму надо было бы, а возвращаться к ним. Ну, а что касается личной власти, то она даже при десяти сроках все же не бесконечна. И что тогда останется от нашего времени? Адские игры?

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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