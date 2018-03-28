Виктор Ерофеев: Горький умер как по заказу

Перед самой смертью в 1936 году основатель социалистического реализма Максим Горький признался любимой медсестре Липе, что всю ночь во сне спорил с Богом.

На самом деле он спорил с Богом всю свою писательскую жизнь, и, будучи атеистом, доспорился до того, что стал вопиющим противоречием самому себе.

Вечная мечта Горького была: создать нового человека. Не того, кого создал Бог, а улучшенного, Человека с большой буквы, усовершенствованного Буревестника. В этом ключ его революционности, привлекающей все новые и новые поколения бунтарей везде, по всему миру. Пьесы Горького идут в Берлине и Париже, студенты Европы (я сам тому свидетель) любят роман "Мать" - не важно, что он дрянной с точки зрения литературы, зато такой радикальный!

Виктор Ерофеев

Ну, а в России чуть ли не в каждом человеке есть что-то от Алексея Максимыча. Без знания Горького наших людей не понять. Горький - прошлое и будущее России. Но если в каждом есть частичка Горького, то сам Горький –невиданное явление.

Он во многом повинен в русской революции, в финансовой и моральной поддержке Ленина, однако в Октябрьском перевороте публично разочаровался, отрекся от большевизма. Но было поздно. Революция съела своих детей и искорежила жизнь самого Горького. Вернувшись из эмиграции в сталинскую Москву в 1932 году, Горький был подброшен до небес и вместе с тем навсегда перепачкан грязью своих публицистических статей, оправдывающих режим.

Горький - бессмертная модель русского писателя-бунтаря, восторженного романтика, ставшего людоедом, великого гуманиста, превратившегося в певца картельных органов, политического эмигранта, оказавшегося прислужником бесчеловечной власти. Кто он: мегаломан, бродячий философ, сказочный дурак, циник, маньяк, гений, собиратель китайских ваз и порнографии, борец с гомосексуализмом, ненавистник русского крестьянства? Он - все это вместе и еще многое другое.

В России до сих пор существует среди писателей немало мелких Горьких, готовых отстаивать свои убеждения, объясняя это пылкой заботой об особом пути Отечества, ради которого можно идти на всё, наплевав на общечеловеческие ценности. Они и рукоплещут новейшему покорению Крыма, а также карикатурному платоновскому "Чевергуру", осуществившемуся на Донбассе.

Откуда берутся истоки самого Горького?

Это, прежде всего, неуважение к многоукладности жизни. Горький шагнул в большевизм из плохо переваренного им ницшеанства, найдя свою идеологию в беспрерывной борьбе. В этом - неустойчивость плохо организованного и хаотически образованного сознания, не находящего своего места в жизни и потому бросающегося все изменить.

Жизнь в России во времена детства Горького была, конечно, не подарок, но куда ей было до грядущих бредней коммунизма! Горький в конце жизни пошел на великое унижение, воспев и Соловецкий концлагерь, и Беломорканал. Правда, он все же увернулся от осуществлении желания Сталина написать книгу о вожде, и отчасти поэтому у него было мало шансов пережить великий террор. Отравили его или не отравили, но он умер как по заказу, в самый последний момент перед началом массовой мясорубки.

Есть две крайности оценки горьковского таланта. В Советском Союзе его закономерно объявили гением. В перестроечной России стали поговаривать, что это - явное преувеличение. На мой взгляд, его действительно гениальной вещью можно считать пьесу "На дне", написанную в 1902 году, в которой ночлежка с ее обитателями превращается в истинную модель земного существования.

Говорят, Горький отпраздновал успех постановки "На дне" в МХТ с фантастической роскошью в ресторане. Это модель невероятного горьковского тщеславия и самодовольства, но пороки не отменяют творческие открытия.

Босяцкие рассказы раннего Горького, которые принесли автору невиданные в ту пору гонорары, и поздняя проза, включая "Клима Самгина", - это американские горки: то вверх, к вершинам таланта, то вниз, к грубой и черствой стилистике повествования.

О Горьком много написано; о нем интересно писать. У него целая куча экстрима в частной жизни: то он кончал жизнь самоубийством, то разглагольствовал о бессмертии в ночь смерти любимого сына, то страстно влюбился в невестку, красавицу Тимошу, то буквально на несколько дней отложил свою смерть, когда к нему собралась явиться делегация вождей во главе со Сталиным: так он был польщен их вниманием...

В конце концов, его судьба стала учебником борьбы и страданий русской души.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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