Видный политик КНР приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

Суд города Тяньцзинь в Китае приговорил видного политического деятеля к пожизненному заключению, сообщает во вторник, 8 мая, информационное агентство dpa. Бывший член Политбюро КПК, глава горкома Коммунистической партии Китая в Чунцине Сунь Чжэнцай признан виновным в получении взяток на сумму 170 млн юаней (22,2 млн евро).

В июле 2017 года 54-летний политик был снят с должности а через два месяца исключен из партии. Вся собственность Чжэнцая конфискована. Политик также лишен "всех политических прав", отметили представители суда.

Новый орган по борьбе с коррупцией

В марте Китай объявил о создании Национальной наблюдательной комиссии, которая займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда. Согласно официальной статистике, за последние пять лет за коррупцию были наказаны более 1,3 млн китайских чиновников и политиков на всех уровнях власти.

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