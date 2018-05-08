 Видный политик КНР приговорен к пожизненному заключению за коррупцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2018
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Мир

Видный политик КНР приговорен к пожизненному заключению за коррупцию

Бывший член Политбюро Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцай признан виновным в получении взяток на сумму свыше 170 млн юаней.

Экс-секретарь отделения Коммунистической партии Китая в Чунцине Сунь Чжэнцай (фото из архива)

Экс-секретарь отделения Коммунистической партии Китая в Чунцине Сунь Чжэнцай (фото из архива)

Суд города Тяньцзинь в Китае приговорил видного политического деятеля к пожизненному заключению, сообщает во вторник, 8 мая, информационное агентство dpa. Бывший член Политбюро КПК, глава горкома Коммунистической партии Китая в Чунцине Сунь Чжэнцай признан виновным в получении взяток на сумму 170 млн юаней (22,2 млн евро).

Контекст

Новый контролирующий орган в Китае получит право действовать независимо от суда. Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий. (20.03.2018)

В КНР с ноября 2012 года наказали 1,34 млн чиновников из правящей партии, уличенных в коррупции. Примерно половина из них - чиновники на деревенском уровне, замешанные в мелких нарушениях. (08.10.2017)

В июле 2017 года 54-летний политик был снят с должности а через два месяца исключен из партии. Вся собственность Чжэнцая конфискована. Политик также лишен "всех политических прав", отметили представители суда.

Новый орган по борьбе с коррупцией

В марте Китай объявил о создании Национальной наблюдательной комиссии, которая займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда. Согласно официальной статистике, за последние пять лет за коррупцию были наказаны более 1,3 млн китайских чиновников и политиков на всех уровнях власти.

Смотрите также:

  • Плакат с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Плакаты повсюду

    В ходе "культурной революции" весь Китай был покрыт плакатами и стенгазетами, пропагандирующими новое время и "нового человека". Многие из них сохранились до сегодняшнего дня.

  • Листовки и значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Значки и листовки

    Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

  • Цитатник Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    "Цитатник" Мао на всех языках

    Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.

  • Бюсты Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао на каждый полке

    Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.

  • Фарфоровые фигуры Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао любого размера

    А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.

  • Значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Радость коллекционеров

    "Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.

  • Торговцы на блошином рынке в Пекине

    Китч "культурной революции"

    Прибыльный бизнес

    Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


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Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США

Контекст

Китч "культурной революции"

"Культурная революция" обернулась борьбой против всего старого. На место традиционной китайской культуры должны были прийти идеи Мао Цзэдуна. В результате возникло одно: китч, пользующийся популярностью среди туристов. (10.05.2016)  

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