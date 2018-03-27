Виагра и другие таблетки, изменившие мир (фотогалерея)

В свое время появление этих лекарственных средств стало сенсацией в медицине, а сегодня без них многим трудно представить себе повседневную жизнь.
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