 Виагра и другие таблетки, изменившие мир (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2018
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Культура и стиль жизни

Виагра и другие таблетки, изменившие мир (фотогалерея)

В свое время появление этих лекарственных средств стало сенсацией в медицине, а сегодня без них многим трудно представить себе повседневную жизнь.

  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:

Медицинские музе в Германии

  • Экспонат Немецкого музея гигиены

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей гигиены (Deutsches Hygiene-Museum) в Дрездене. Был основан в 1912 году после проходившей в этом городе 1-ой Международной выставки по вопросам гигиены. Ежегодно в нем бывает около 280 тысяч посетителей. В музее также работает специальная экспозиция для детей. В рамочной программе - десятки докладов, дискуссий, чтений и концертов.

  • Желчные камни из коллекции берлинского Музея истории медицины

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории медицины (Berliner Medizinhistorisches Museum) крупнейшей берлинской клиники Шарите (Charité). Число посетителей - около 50 тысяч в год. Рассказывает о развитии медицины последних четырех столетий. Помимо инструментов и приборов здесь выставлены патологоанатомические препараты и другие экспонаты, среди них - коллекция желчных камней.

  • Один из залов Немецкого аптечного музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий аптечный музей (Deutsches Apotheken-Museum) в Гейдельберге. Важнейший музей в Германии, посвященный истории фармакологии. Был основан в 1937 году. С 1957 года находится на территории Гейдельбергского замка. Ежегодно этот музей посещает около 600 тысяч человек. В коллекции представлены экспонаты от античных времен до наших дней.

  • Медицинские инструменты судового врача из коллекции музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории медицины при Университетской клинике Гамбурга (Medizinhistorisches Museum am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf). Был открыт в 2010 году. Большое значение для Гамбурга традиционно имеет морская торговля, поэтому особое внимание в музее также уделяется работе судовых и портовых врачей.

  • Кесарево сечение на рисунке 1506 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Медицинская экспозиция Городского музея Гютерсло (Stadtmuseum Gütersloh). В 1990 году получила специальный приз как "Европейский музей года". Экспозиция рассказывает об истории медицины в мире, начиная с античных времен, а также о знаменитых врачах, работавших в этом городе. Среди экспонатов - письменный стол Роберта Коха и аппарат "железное легкое".

  • Роберт Кох во время экспедиции в Южную Африку в 1896 году

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей в Институте Роберта Коха (Das Museum im Robert Koch-Institut) в Берлине. Экспозиция посвящена основателю института по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, знаменитому немецкому микробиологу Роберту Коху. В 1905 году этому ученому, открывшему возбудителя туберкулеза, была присуждена Нобелевская премия по медицине.

  • Вильгельм Конрад Рёнтген в своей лаборатории. Рисунок

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum) в Ремшайде. Расположен на родине выдающегося немецкого ученого, первого в истории физики лауреата Нобелевской премии. Вильгельм Конрад Рентген (по-немецки правильно - Рёнтген) получил ее за открытие икс-излучения. Музей расположен в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором он родился.

  • Вильгельм Конрад Рёнтген

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Мемориальный музей Вильгельма Конрада Рентгена (Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg) в Вюрцбурге. Расположен в лабораториях бывшего университетского Института физики, где работал этот ученый. Экспозиция посвящена истории экспериментальной физики. Икс-излучение, названное его именем, ученый открыл 120 назад - в 1895 году.

  • Водные процедуры по методу Кнайпа. Фотография 1935 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Себастьяна Кнайпа (Kneippmuseum Bad Wörishofen) в Бад-Вёрисхофене. Посвящен немецкому физиотерапевту и священнику, разработавшему популярную систему водолечения. Его книга "Meine Wasserkur" была переведена на многие языки. Издание на русском "Мое водолечение: средства для излечения болезней и сохранения здоровья" впервые вышло в 1893 году в Киеве.

  • Хильдегарда Бингенская

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Исторический музей Хильдегарды Бингенской (Historisches Museum am Strom - Hildegard von Bingen) в городе Бинген-на-Рейне. Посвящен немецкой монахине XII века - знаменитой травнице, автору трудов по естествознанию и медицине, одной из четырех женщин, удостоенных Ватиканом звания Учитель Церкви. Всего в этом списке - 36 имен во главе с Фомой Аквинским.

  • Искушение Святого Антония

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей госпитального ордена Антония Великого (Antoniter-Museum) в городе Мемминген. Названный именем первого христианского монаха орден был основан в 1095 году. Его братство в Меммингене существовало в 1214-1526 годах. Главной задачей было лечение больных, страдавших от так называемого "огня Святого Антония" (эрготизма) - отравления алкалоидами спорыньи.

  • Спортивная площадка в берлинском парке Хазенхайде, заложенная Отцом Яном в 1811 году

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Фридриха Людвига Яна (Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum) во Фрейбурге (Унструт), Саксония-Анхальт. "Отец Ян", как его называют, жил в 1778-1852 годах и считается основателем современной гимнастики. Он организовал несколько спортивных обществ и сыграл решающую роль в распространении многих спортивных снарядов - от брусьев до гимнастических колец.

  • Иллюстрация 1633 года к изданию собрания трудов Вильгельма Фабри во Франкфурте-на-Майне

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Вильгельма Фабри (Wilhelm-Fabry-Museum) в Хильдене. Отец немецкой хирургии, как его называют, родился в этом городе в 1560 году. Написал двадцать научных трудов и считается основоположником хирургической науки. Его жена Мари Колинет, тоже врач, первой применила магнит для извлечения металлических предметов из глаза и улучшила метод кесарева сечения.

  • Скелеты сиамских близнецов из коллекции в Галле

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Анатомическая коллекция Мекелей (Meckelsche Sammlung) Университета имени Лютера в городе Галле (Зале). Первыми экспонатами стали препараты из частной коллекции, собранной берлинским анатомом XVII века Иоганном Мекелем. Дело продолжили его сын и внук. Последний, названный в честь деда, стал основателем современной тератологии - науки, изучающей уродства.

  • Урок анатомии доктора Тульпа. Картина Рембрандта, 1632 год. Королевская галерея в Гааге

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Анатомический музей (Museum anatomicum) Марбургского университета, широко известного своими давними традициями в области преподавания медицины и медицинских исследований. Коллекцию начали собирать в XIX веке для научных и учебных целей. Число посетителей музея относительно небольшое - около 2500 в год, но без экскурсий он открыт лишь в первую субботу месяца.

  • Врачебные инструменты эпохи Ренессанса

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей истории медицины (Deutsche Medizinhistorische Museum) в городе Ингольштадт. В коллекции собраны экспонаты от древнейших времен до наших дней. Среди них - скелет "гиганта из Тегернзе" Томаса Хаслера (1851-1876), внесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост составлял 2,35 метра. Музей размешается в старом здании медицинского факультета.

  • Рисунки Леонардо да Винчи

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Медико-историческая коллекция Рурского университета (Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität) в Бохуме. В музее, расположенном в башне бывшей шахты, собрано более 10 тысяч инструментов и аппаратов из всех областей медицины XIX-XX веков. В центре внимания постоянной экспозиции - история изучения тайн человеческого тела и этические вопросы.

  • Аптекарские склянки

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории медицины и фармакологии Университета имени Христиана Альбрехта (Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) в Киле. Основан в 1980-х годах после передачи университету одной частной коллекции из Швейцарии. Помимо инструментов и техники здесь представлены объекты, относящиеся к народной и этномедицине.

  • Один из экспонатов музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей лепры (Lepramuseum) в вестфальском городе Мюнстер. Единственный в Германии музей, посвященный истории, распространению и борьбе с этим инфекционным заболеванием. Был открыт в 1986 году после создания немецкого Общества по изучению лепры. Музей расположен в небольшом фахверковом доме. Рядом находится часовенка Святого Лазаря из лепрозория XVI века.

  • Защитный костюм от чумы времен Средневековья

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Иоганна Винтера (Johann-Winter-Museum) в городе Андернах. Небольшой музей истории врачебного искусства в родном городе немецкого ученого-медика XVI века. Рассказывает о медицине доисторического периода, античности и Средневековья, а также фармакологии, анестезии, интенсивной терапии. Около музея расположен сад с лечебными травами.

  • Дом сумасшедших. Рисунок 1834 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Вюртембергский музей психиатрии (Württembergisches Psychiatriemuseum) в Цвифальтене. Основан в 2003 году. Музей посвящен истории современной психиатрии и психиатрических больниц, диагностике, а также знакомит с известными врачами и учеными, работавшими в этой области. Специальный раздел рассказывает о бесчеловечной практике эвтаназии в "третьем рейхе".

  • МРТ-изображение головы человека

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей эпилепсии (Deutsches Epilepsiemuseum Kork) в городе Кель. Находится в районе Корк в помещениях Музея ремесел. Открыт по воскресным дням. Этот первый в мире музей, посвященный эпилепсии, был открыт в 1998 году. Рассказывает об истории болезни, диагностике, методах лечения, а также отражении в религиозном искусстве и других произведениях.

  • Доктор Айзенбарт. Карикатура 1840 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории дантистики (Dentalhistorisches Museum) в Чадрасе. Был открыт в 2000 году в одном из зданий замка Колдиц, а через несколько лет переехал в парк, находящийся по соседству. Музей располагает экспонатами, книгами и документами из более чем ста больших и малых частных коллекций. Экспозиция интересна не только профессионалам, но широкой публике.

  • Монокль

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Оптический музей (Optisches Museum Jena) в Йене. Специальные разделы его обширной экспозиции посвящены истории очков, офтальмологических приборов и микроскопов. В одном из помещений воссоздана старая мастерская фирмы Zeiss 1866 года.

    Автор: Максим Нелюбин


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Медицинские и анатомические музеи в Германии

Экспозиции этих музеев рассказывают об истории медицины и фармакологии, о болезнях, целебных травах, важных открытиях, о знаменитых врачах и ученых.  

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