Взявший заложников на юге Франции террорист убит | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Мужчина, объявивший себя приверженцем ИГ и захвативший заложников в супермаркете, убит. Он требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в 2015 году.
Выходец из Марокко, захвативший заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции убит. Об этом сообщают агентство AFP и телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Находящийся на месте происшествия министр внутренних дел Франции Жерар Колон готовится выступить с заявлением.
Ранее в пятницу, 23 марта, вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете. Преступник объявил себя сторонником террористической организации "Исламское государство" и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.
Перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников, он открыл огонь по сотрудникам полиции из автомобиля. В заложниках у преступника оказались восемь человек. Полиция сообщила о трех убитых и двух раненых. Позже, по данным агентства AFP, террорист освободил заложников, удерживая одного сотрудника полиции.
Район оцеплен полицией и сотрудниками антитеррористического спецподразделения французской жандармерии. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал положение "очень серьезным", назвав произошедшее "террористической атакой".
Ранее преступник угнал машину в городе Каркасон, убив пассажира и ранив водителя.
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