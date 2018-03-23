Взявший заложников на юге Франции террорист убит | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Выходец из Марокко, захвативший заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции убит. Об этом сообщают агентство AFP и телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Находящийся на месте происшествия министр внутренних дел Франции Жерар Колон готовится выступить с заявлением.

Ранее в пятницу, 23 марта, вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете. Преступник объявил себя сторонником террористической организации "Исламское государство" и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников, он открыл огонь по сотрудникам полиции из автомобиля. В заложниках у преступника оказались восемь человек. Полиция сообщила о трех убитых и двух раненых. Позже, по данным агентства AFP, террорист освободил заложников, удерживая одного сотрудника полиции.

Район оцеплен полицией и сотрудниками антитеррористического спецподразделения французской жандармерии. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал положение "очень серьезным", назвав произошедшее "террористической атакой".

Ранее преступник угнал машину в городе Каркасон, убив пассажира и ранив водителя.

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