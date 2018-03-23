 Взявший заложников на юге Франции террорист убит | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

Взявший заложников на юге Франции террорист убит

Мужчина, объявивший себя приверженцем ИГ и захвативший заложников в супермаркете, убит. Он требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в 2015 году.

Супермаркет, в котором захватили заложников.

Супермаркет, в котором захватили заложников.

Выходец из Марокко, захвативший заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции убит. Об этом сообщают агентство AFP и телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Находящийся на месте происшествия  министр внутренних дел Франции Жерар Колон готовится выступить с заявлением.

Ранее в пятницу, 23 марта, вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете. Преступник объявил себя сторонником террористической организации "Исламское государство" и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников, он открыл огонь по сотрудникам полиции из автомобиля. В заложниках у преступника оказались восемь человек. Полиция сообщила о трех убитых и двух раненых. Позже, по данным агентства AFP, террорист освободил заложников, удерживая одного сотрудника полиции.

Район оцеплен полицией и сотрудниками антитеррористического спецподразделения французской жандармерии. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал положение "очень серьезным", назвав произошедшее "террористической атакой".

Ранее преступник угнал машину в городе Каркасон, убив пассажира и ранив водителя.

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    Черная пятница

    25-летний выходец из Марокко, являющийся сторонником "Исламского государства", захватил заложников в супермаркете. Он требовал освободить Салаха Абдеслама - одного из организаторов терактов в Париже в 2015 году, жертвами которых стали 130 человек.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (Reuters/La Vie à Trèbes)

    Захват заложников во Франции

    8 заложников в супермаркете

    Утром 23 марта преступник угнал машину в городе Каркасон, убив пассажира и ранив водителя. Подъехав к супермаркету в Требе, он ворвался в здание скриком "Аллаху акбар" и взял в заложники восемь человек.

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    Захват заложников во Франции

    Преступник открыл стрельбу

    Полиция оцепила здание супермаркета. Как сообщил телеканал BFM TV, жертвами нападавшего стали, по меньшей мере, два человека.

  • Frankreich Innenminister Gerard Collomb (picture alliance / NurPhoto)

    Захват заложников во Франции

    События в Требе назвали терактом

    На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал инцидент в Требе терактом.

  • Frankreich Verhaftung von Terror-Verdächtigen in Marseille (picture-alliance/AP Photo/C. Paris)

    Захват заложников во Франции

    Бойцы спецназа

    К месту событий прибыли подразделения французского спецназа Raid и BRI.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    Захват заложников во Франции

    Спецоперация по освобождению заложников

    Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.

  • Воздушная съемка площади, на которой находится супермаркет

    Захват заложников во Франции

    Нападавший застрелен полицейскими

    Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех.

    Автор: Виталий Кропман


 

Контекст

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Захват заложников во Франции (23.03.2018)  

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