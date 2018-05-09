Взрывоопасная ситуация: как Мэй, Меркель и Макрон успокаивали Иран

Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Тегераном условий ядерной сделки, США решили из нее выйти. ФРГ, Франция и Англия призвали Иран не реагировать на это сгоряча. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
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