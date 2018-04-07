Весна в Гамбурге

Прошедшие солнечные и теплые выходные многие жители Гамбурга провели на берегу Альстера.
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Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады.
В 2016 году этот самый большой в мире железнодорожный макет занял первое место в рейтинге достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).
Если очень захотеть, можно в космос полететь? Впрочем, можно просто сходить в Гамбургский планетарий - самый популярный в Германии, открывшийся после реконструкции.
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.