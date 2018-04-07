 Весна в Гамбурге | Кадр дня | DW | 09.04.2018
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Кадр за кадром

Весна в Гамбурге

Прошедшие солнечные и теплые выходные многие жители Гамбурга провели на берегу Альстера.

Гамбург

Смотрите также:
Эльбская филармония

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Магнит для туристов

    "А ты уже был в филармонии?" - этот вопрос теперь часто звучит в Гамбурге. Речь идет о новом концертном зале - Эльбской филармонии, открытие которой состоялось год назад. В Германии долго потешались над гамбургским долгостроем, но теперь немцы гордятся своей "Эльфи", хотя ее строительство продолжалось не три года, как планировалось, а 10 лет, и стоило не 77 миллионов евро, а в десять раз больше.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Первый концерт

    Все споры и ссоры были позабыты 11 января 2017 года, когда в Эльбской филармонии состоялся первый концерт. Билеты на первый концерт можно было получить только по специальному приглашению или приняв участие в розыгрыше (тоже бесплатно). На торжественном открытии среди почетных гостей были президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    В программе - классика...

    Концертная программа состоит, в основном, из классической музыки. В 2017 году в филармонии прозвучали все симфонии Бетховена, а также произведения Мессиана и Вагнера. Хозяином Эльбской филармонии является Симфонический оркестр Северогерманского радио. Теперь этот коллектив с 70-летней биографией носит имя NDR Elbphilharmonie Orchester.

  • Einstürzende Neubauten в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    … джаз и индастриал

    Однако в программе филармонии нашлось также место для фольклора, джаза и поп-музыки. В Эльбской филармонии, среди прочих, выступали в 2017 году легендарный американский джазовый пианист Чик Кориа и немецкая группа Einstürzende Neubauten, играющая экспериментальный индастриал и нойз (фото).

  • Лагерфельд представляет новую коллекцию в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    Подмостки для Лагерфельда

    Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд всегда предпочитал для модных показов необычные места. 6 декабря свою новую коллекцию для дома Chanel он представил в Большом зале Эльбской филармонии в Гамбурге.

  • Владимир Путин, Мелания Трамп, Маурисио Макри и Ангела Меркель на ужине большой двадцатки

    Первый год Эльбской филармонии

    Сцена для политики

    Эльбская филармония принимала в 2017 году лидеров ведущих стран мира на саммите "большой двадцатки" (G20). Политики не только позировали на фоне импозантного здания, но и ужинали в его грандиозных интерьерах. На фото: Владимир Путин, Мелания Трамп, Маурисио Макри и Ангела Меркель на ужине 7 июля в Эльбской филармонии.

  • Принц Уильям и герцогиня Кейт в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    Принц с супругой

    Во время своего визита в Гамбург в июле 2017 года Эльбскую филармонию посетили британский принц Уильям с супругой Кейт.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Великолепная акустика

    Большой концертный зал на 2100 мест облицован гипсовыми панелями, обеспечивающими оптимальное звучание в любой точке зала. На потолке укреплен гигантский рефлектор, равномерно распределяющий звуковые волны. Сцена - посередине, вокруг нее террасообразно расположены ряды кресел. Каждый слушатель удален от дирижера не более, чем на 30 метров.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Волнообразная метафорика

    Надстроенный объем состоит из частично изогнутых стеклянных панелей, которые образуют волны на фасаде здания и отражают небо, воду и городской ландшафт. Волнообразный фасад – это аллюзия и на движение звука. Гамбург известен своими музыкальными традициями. Здесь родился Иоганнес Брамс, устраивал премьеры своих опер юный Георг Фридрих Гендель, жил, творил и умер Карл Филипп Эмануэль Бах.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Новый символ Гамбурга

    Новый культурный комплекс, снискавший всемирную славу великолепием акустики и архитектуры, стал еще одним символом Гамбурга, затмив (во всяком случае, по числу посетителей) самую известную до сих пор гамбургскую достопримечательность - церковь Св. Михаила. "Михель" ежегодно посещают около 1,5 миллиона жителей и гостей Гамбурга.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Оазис культуры в шумном порту

    Эльбскую филармонию построили архитекторы бюро Herzog & de Meuron, авторы проекта галереи Tate в Лондоне и Олимпийского стадиона в Пекине. Новый концертный зал в гамбургском порту возвышается на крыше бывшего товарного склада, возведенного в 1960-е годы. Между историческим основанием и футуристической надстройкой оставлен зазор, что позволило надежно изолировать внутренние помещения.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Дворец из стекла

    Новая конструкция как бы вырастает из старого здания. Надстройка из стекла и стали весит 78 000 тонн. Стеклянный фасад площадью 16 000 квадратных метров собран из 1100 элементов различной формы, каждый весом 1,8 тонны. Филармония в своей самой высокой точке достигает 110 метров. Таким образом, она чуть ниже церкви Святого Михаила, высота которой - 132 метра.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    С видом на город

    А на смотровой террасе Эльбской филармонии в 2017 году побывали 4,5 миллиона человек. Ее площадь - 4000 квадратных метров. Терраса находится на высоте 37 метров, там, где заканчивается кирпич бывшего товарного склада и начинается монументальная конструкция из стекла. Вход на смотровую террасу свободный.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Путь наверх

    Подняться на смотровую платформу можно на лифте или на эскалаторе длиной 82 метра. В интерьере Эльбской филармонии присутствует, однако, и красный кирпич, типичный для архитектуры Гамбурга.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Красный кирпич

    Красный керамический кирпич как строительный материал использовался в Северной Европе с XII века в первую очередь в регионах, где отсутствуют запасы природного камня. Этот ареал практически полностью совпадает с зоной влияния Ганзы, вследствие чего кирпичная готика стала символом этого могущественного союза городов. В Гамбурге в стиле ганзейской готики построены несколько церквей.

  • Квартиры в Эльбской филармонии

    Первый год Эльбской филармонии

    Пентхаус над концертным залом

    Эльбская филармония - это целый культурный комплекс, призванный вдохнуть новую жизнь в портовый индустриальный район Гамбурга. Комплекс вмещает в себя не только концертный зал на 2100 человек и зал камерной музыки на 550 слушателей, но и роскошный пятизвездочный отель с 244 номерами, частные квартиры, рестораны, фитнес-зал и конференц-центр.

  • Эльбская филармония

    Первый год Эльбской филармонии

    Сколько стоят билеты

    Билеты в Эльбскую филармонию стоили в 2017 году от 9,90 до 218,90 евро. Все 600 концертов, по данным филармонии, проходили с аншлагом. Посетили концерты около 850 000 человек. Из 120 000 билетов, выпущенных в 2017 году на концерты в Большой зал, половина была отдана держателям абонементов, остальные поступили в розничную продажу. 5% всех билетов продается непосредственно перед началом концертов.

    Автор: Элла Володина


10 причин любить Гамбург

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"…

    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


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Контекст

Шпайхерштадт в Гамбурге - складской квартал со статусом Всемирного наследия

Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады.  

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

В 2016 году этот самый большой в мире железнодорожный макет занял первое место в рейтинге достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).  

В Гамбурге вновь раскрывают тайны Вселенной

Если очень захотеть, можно в космос полететь? Впрочем, можно просто сходить в Гамбургский планетарий - самый популярный в Германии, открывшийся после реконструкции.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Зачем в Гамбурге ловят лебедей

На озере Альстер в Гамбурге обитает около сотни белых лебедей, но снова увидеть их здесь можно будет лишь весной. В начале ноября их отловили и перевезли на зимнюю квартиру.  

Первый год Эльбской филармонии  

Достопримечательности Гамбурга  