Весна в альпийских предгорьях

"Западные ворота в Альгой" - так называют коммуну Амтцелль в Баден-Вюртемберге, где была сделана эта фотография.
Альгой - популярный туристический регион на юге Германии, не имеющий точных границ. Простирается от юга баварской Швабии до юго-востока земли Баден-Вюртемберг.
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Эта фотография была сделана в баден-вюртембергском Вольфегге в регионе Альгой, где уже лежит снег. На ней изображена здешняя часовня Лорето (Loretokapelle).
Эта фотография была сделана ранним утром в окрестностях баварского Биссенхофена в регионе Восточный Альгой.
Эта фотография была сделана в воскресенье, 22 октября, в окрестностях баварского горного климатического курорта Оберстдорф, где в прошедшие выходные выпал свежий снег.
Каждый год в Баварии производят почти миллион тонн сыра. В старейшей сыроварне в регионе Альгой только за день изготавливают 250-400 килограммов горного сыра. Это молочное хозяйство существует с 1892 года.
Эта фотография была сделана ранним утром в Восточном Альгое около Фюссена. Вблизи этого города в предгорьях Альп находятся знаменитые баварские замки Нойшванштайн и Хоэншвангау.
В солнечный день весной даже козам хочется утолить жажду прохладным баварским пивом. Эта фотография сделана в Баварии на воздушном курорте Зег в регионе Восточный Альгой.
Горнолыжный курорт Оберстдорф находится в Альгойских Альпах. Полетаем над ним на дроне в районе Винкеля - #DailyDrone.
На здешнем гербе изображен красный олень, перепрыгивающий через ущелье, а мы полетаем над этими местами на дроне - #DailyDrone.