 Весна в альпийских предгорьях | Кадр дня | DW | 08.04.2018
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Кадр за кадром

Весна в альпийских предгорьях

"Западные ворота в Альгой" - так называют коммуну Амтцелль в Баден-Вюртемберге, где была сделана эта фотография.

Баден-Вюртемберг

Альгой - популярный туристический регион на юге Германии, не имеющий точных границ. Простирается от юга баварской Швабии до юго-востока земли Баден-Вюртемберг.

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    Достопримечательности Баварии

    Баварские Альпы

    В Баварских Альпах находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра). На вершину можно добраться по одной из канатных или зубчатых дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом расположен город Гармиш-Партенкирхен - известный горнолыжный курорт. С мая по октябрь на вершине можно даже переночевать - в горной хижине "Мюнхенский дом".

  • Мюнхенский Октоберфест-2015

    Достопримечательности Баварии

    Мюнхенский Октоберфест

    Каждый год этот народный праздник в баварской столице посещают около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.

  • Колонна Девы Марии и Новая ратуша

    Достопримечательности Баварии

    Баварская столица Мюнхен

    Мюнхен - один из интереснейших городов Германии. Осмотр баварской столицы многие начинают с площади Мариенплац. Здесь находятся Новая и Старая ратуши, а также собор Фрауэнкирхе. Среди других обязательных пунктов программы - пивная "Хофбройхаус", дворец Нимфенбург, Английский сад. Среди музеев особое место занимают Пинакотеки и Немецкий музей - самый большой технический музей в мире.

  • Allianz Arena

    Достопримечательности Баварии

    Мюнхенская "Бавария"

    Мюнхен - родной город самого успешного футбольного клуба Германии, у которого есть фанаты во всем мире. Свои домашние игры "Бавария" проводит на этом футуристическом стадионе - Allianz Arena, открытом в 2005 году. Для туристов и болельщиков регулярно проводятся экскурсии. Стадион рассчитан на 75 тысяч зрителей. Здесь также проходили матчи ЧМ-2006.

  • Нойшванштайн

    Достопримечательности Баварии

    Сказочный замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн в 2015 году вошел в первую десятку самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

  • Озеро Кёнигсзе

    Достопримечательности Баварии

    Озеро Кёнигсзе

    Оно считается самым живописным из всех 200 баварских озер. "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. Главная архитектурная достопримечательность на его берегах - паломническая церковь Святого Варфоломея. Первое упоминание часовни на этом месте датировано 1134 годом. Свой нынешний облик храм приобрел в эпоху барокко.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Достопримечательности Баварии

    Ротенбург-об-дер-Таубер

    Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около 11 тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов.

  • Маркграфский оперный театр

    Достопримечательности Баварии

    Маркграфский оперный театр

    Байройт известен во всем мире своим Вагнеровским фестивалем, но есть здесь еще одна выдающаяся достопримечательность. В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века. Маркграфский оперный театр (Markgräfliches Opernhaus) в баварском городе Байройте 1744 года постройки - один из них. В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кристкиндлесмаркт

    Достопримечательности Баварии

    Кристкиндлесмаркт

    Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. Особого упоминания заслуживает здешний рождественский базар Кристкиндлесмаркт - самый известный и один из старейших в Германии. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Ежегодно его посещают около двух миллионов человек. Гостям со всего мира особенно нравится его средневековая атмосфера.

  • Мюнхен

    Достопримечательности Баварии

    Баварское гостеприимство

    Баварцы славятся своим радушием и гостеприимством. Не случайно именно они придумали место, где летом можно вместе неспешно пить пиво в прохладе и тени деревьев - пивные сады. Сегодня их здесь насчитывается около восьми сотен. Добро пожаловать!

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


10 причин любить Баден-Вюртемберг

  • Штутгарт

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Штутгарт

    "Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.

  • Музей Mercedes-Benz в Штутгарте

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Сделано в Баден-Вюртемберге

    Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

  • Фрайбургский собор

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Фрайбург - ворота в Шварцвальд

    В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.

  • Водопад в Шварцвальде около города Тодтнау
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Шварцвальд

    Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта. Более подробно о достопримечательностях Шварцвальда - в нашей галерее по ссылке в конце текста.

  • Часы с кукушкой
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Часы с кукушкой

    Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.

  • Гейдельберг
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Романтический Гейдельберг

    Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.

  • Рейн
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Рейнские ландшафты

    Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.

  • Замок Гогенцоллерн
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Историческая резиденция

    Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Сейчас ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.

  • Байрсброн
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Кулинарный рай

    В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. Почти восемьдесят здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен". По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще один, получивший две звезды.

  • Боденское озеро
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Боденское озеро

    Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

"Святая хижина" - часовня Лорето в немецком Альгое

Эта фотография была сделана в баден-вюртембергском Вольфегге в регионе Альгой, где уже лежит снег. На ней изображена здешняя часовня Лорето (Loretokapelle).  

Золотисто-красный восход над Альпами

Эта фотография была сделана ранним утром в окрестностях баварского Биссенхофена в регионе Восточный Альгой.  

Новый снег в Альгойских Альпах

Эта фотография была сделана в воскресенье, 22 октября, в окрестностях баварского горного климатического курорта Оберстдорф, где в прошедшие выходные выпал свежий снег.  

Сколько сыра делают в Баварии?

Каждый год в Баварии производят почти миллион тонн сыра. В старейшей сыроварне в регионе Альгой только за день изготавливают 250-400 килограммов горного сыра. Это молочное хозяйство существует с 1892 года.  

Альпийское утро в окрестностях замка Нойшванштайн

Эта фотография была сделана ранним утром в Восточном Альгое около Фюссена. Вблизи этого города в предгорьях Альп находятся знаменитые баварские замки Нойшванштайн и Хоэншвангау.  

Настойчивая коза жаждет баварского пива

В солнечный день весной даже козам хочется утолить жажду прохладным баварским пивом. Эта фотография сделана в Баварии на воздушном курорте Зег в регионе Восточный Альгой.  

Винкель - живописный уголок в баварских горах (видео)

Горнолыжный курорт Оберстдорф находится в Альгойских Альпах. Полетаем над ним на дроне в районе Винкеля - #DailyDrone.  

Воздушный курорт Обермайзельштайн в Баварских Альпах (видео)

На здешнем гербе изображен красный олень, перепрыгивающий через ущелье, а мы полетаем над этими местами на дроне - #DailyDrone.  

Гора Хохграт в Альгойских Альпах (видео)

Эта гора находится около баварского горнолыжного курорта Оберштауфен. Полетаем над заснеженными склонами на дроне - #DailyDrone.  

Достопримечательности Баварии  

Достопримечательности Баден-Вюртемберга  