 Весенняя лирика | Кадр дня | DW | 10.05.2018
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Кадр за кадром

Весенняя лирика

Утро неподалеку от деревни Зиверсдорф, что в Бранденбурге. Весна радует жителей Германии теплыми солнечными днями.

Природа

Смотрите также:

Флора года: от каштана до вероники

  • Дерево 2018 года – каштан

    Флора года: от каштана до вероники

    Дерево года – каштан

    Каштан посевной (лат. Castanea sativa) или каштан съедобный привлек особое внимание специалистов в наступившем году. Из-за высокого содержания крахмала (до 43 %) плоды этого дерева в старину называли "хлебом бедняков". Сегодня количество каштановых деревьев значительно сократилось. Достигающее в высоту до 30 метров каштаны в Германии растут обычно в винодельческих регионах вдоль Рейна.

  • Цветок 2018 года – вероника

    Флора года: от каштана до вероники

    Цветок года – вероника

    Фонд имени Локи Шмидт (Loki-Schmidt-Stiftung ) в Гамбурге определил своего фаворита в списке исчезающих видов. Это вероника лекарственная, длиннолистная (лат.Veronica officinalis). Дикорастущее растение обильно можно встретить на берегах рек. Вот только береговой ландшафт рек претерпел ощутимые изменения. В Тюрингии вероника уже исчезла полностью, она может исчезнуть и в других регионах страны.

  • Многолетнее цветущее растение 2018 года – лилейник

    Флора года: от каштана до вероники

    Многолетнее цветущее растение года – лилейник

    Лилейник или красноднев (лат. Hemerocаllis) был назван Союзом немецких садоводов в Бонне многолетним растением года. Его цветки открываются всего лишь на день. Знатоки утверждают, что цветы лилейника съедобны и обладают неповторимым вкусом.

  • Гриб 2018 года – шампиньон

    Флора года: от каштана до вероники

    Гриб года – шампиньон

    Agaricus campestris более известен как шампиньон обыкновенный (или печерица). Дикий родственник широко распространенного кулинарного гриба стал предметом особых забот Немецкого микологического общества (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) в этом году. Неприхотливый гриб встречается все реже и реже. Причина – использование большого количества удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.

  • Пряное растение 2018 года – имбирь лекарственный

    Флора года: от каштана до вероники

    Пряное растение года – имбирь

    Имбирь лекарственный или настоящий (лат. Zingiber officinale) был назван Обществом поддержки народного целительства в Мюнхене (Verein NHV-Theophrastus) в категории пряного и целебного растения года. Корневище имбиря широко употребляется как в кулинарии, так и в виде вспомогательного лекарственного средства для укрепления иммунитета и улучшения работы пищеварительной системы.

  • Овощ 2018 года - брюква

    Флора года: от каштана до вероники

    Овощ года - брюква

    Члены Общества по сохранению биоразнообразия полезных растений (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt) в Ворпсведе  избрали некогда популярную, но почти позабытую сегодня брюкву (лат. Brassica napus). Эксперты предсказывают ей большое будущее и призывают чаще подавать полезный корнеплод на стол. Они напоминают, что брюкву в Германии когда-то называли "ананасом Севера".

  • Лекарственное растение 2018 года - шандра

    Флора года: от каштана до вероники

    Лекарственное растение года - шандра

    Исследовательская группа Вюрцбургского университета (Universität Würzburg), изучающая историю лекарственных растений, объявила своего избранника 2018 года. Это почти забытая сегодня шандра (лат. Marrubium). В былые времена шандра считалась универсальным средством от кашля, а также растением, благотворно влияющим на желудочно-кишечный тракт.

  • Орхидея 2018 года – пальчатокоренник

    Флора года: от каштана до вероники

    Орхидея года – пальчатокоренник

    Полное название этого исчезающего чуда природы - пальчатокоренник майский (лат. Dactylorhiza majalis). Растет орхидея только на первозданных, не загрязненных, влажных и даже болотистых территориях, покрытых мхом. Время цветения редкого в Германии гостя – с мая по июнь.

  • Мох 2018 года – бартрамия яблоковидная

    Флора года: от каштана до вероники

    Мох года – бартрамия яблоковидная

    Зеленые "шапки" мха под названием бартрамия яблоковидная (лат. Bartramia pomiformis) стали в Германии встречаться все реже, заявили члены немецкой группы, изучающей мхи и лишайники Центральной Европы. Этому виду мха угрожают изменения природного ландшафта, осушение территорий и масштабная застройка.

  • Ядовитое растение 2018 года – клещевина

    Флора года: от каштана до вероники

    Ядовитое растение года – клещевина

    Сотрудники ботанического сада Вандсбек в Гамбурге объявили клещевину клещевину (лат. Ricinus communis) ядовитым растением года. Быстро растущий декоративный куст украшает сады и палисадники, а также городские парки. А ядовито у этого растения буквально все, особенно семена, которые могут привести к летальному исходу.

    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Впрямь ли настали вешние дни?

Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии. (20.04.2018)  

Самые красивые ландшафты

Более 3500 снимков авторов со всей планеты рассмотрело жюри ежегодного международного конкурса International Landscape Photographer. Представляем вам лучшие пейзажные фотографии 2017 года. (28.02.2018)  

Немецкие березки

Эта фотография была сделана около курорта Бад-Бухау в земле Баден-Вюртемберг, где для прогулок по здешнему живописному болоту проложены такие деревянные мостки. (15.04.2018)  

Время сажать деревья

В Германии проходит День посадки деревьев. По этому случаю предлагаем заглянуть в немецкие Старые буковые леса, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (25.04.2018)  

Флора года: от каштана до вероники

Несмотря на разнообразие флоры Германии, немало видов растений находятся под угрозой исчезновения, предупреждают защитники природы. Они назвали "избранников" 2018 года. (16.01.2018)  