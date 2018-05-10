Весенняя лирика

Утро неподалеку от деревни Зиверсдорф, что в Бранденбурге. Весна радует жителей Германии теплыми солнечными днями.
Смотрите также:
Флора года: от каштана до вероники
Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии. (20.04.2018)
Более 3500 снимков авторов со всей планеты рассмотрело жюри ежегодного международного конкурса International Landscape Photographer. Представляем вам лучшие пейзажные фотографии 2017 года. (28.02.2018)
Эта фотография была сделана около курорта Бад-Бухау в земле Баден-Вюртемберг, где для прогулок по здешнему живописному болоту проложены такие деревянные мостки. (15.04.2018)