Весенняя лирика

Флора года: от каштана до вероники

Цветок года – вероника

Фонд имени Локи Шмидт (Loki-Schmidt-Stiftung ) в Гамбурге определил своего фаворита в списке исчезающих видов. Это вероника лекарственная, длиннолистная (лат.Veronica officinalis). Дикорастущее растение обильно можно встретить на берегах рек. Вот только береговой ландшафт рек претерпел ощутимые изменения. В Тюрингии вероника уже исчезла полностью, она может исчезнуть и в других регионах страны.