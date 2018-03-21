Весенний снег в потсдамском парке Сан-Суси | Кадр дня | DW | 21.03.2018

Так выглядел парк дворца Сан-Суси, построенного в Потсдаме для прусского короля Фридриха Великого, в день начала весны по астрономическому календарю.
Около дворца Сан-Суси находится эта достопримечательность, которой даже посвятили немой фильм - "Мельница Сан-Суси". Она появилась здесь еще до строительства резиденции Фридриха Великого. Как гласит легенда, мельница мешала королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Король был вынужден смириться. Строительство нынешней копии завершили в 1993 году. Прусские дворцы и парки Потсдама имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.
Откуда открываются прекрасные виды на Потсдам, и где находится первое здание, построенное Карлом Фридрихом Шинкелем?
Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.