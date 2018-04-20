 Весенний звездопад в небе над Германией | Кадр дня | DW | 21.04.2018
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Кадр за кадром

Весенний звездопад в небе над Германией

Эта фотография была сделана в Шлезвиг-Гольштейне. До 26 апреля в небе над Германией можно считать падающие звезды и загадывать желания, наблюдая за метеорным потоком Леониды.

Шлезвиг-Гольштейн

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    Автор: Максим Нелюбин



Десять причин любить Шлезвиг-Гольштейн

  • Зюльт

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    Остров Зюльт

    Шлезвиг-Гольштейн - самая северная немецкая федеральная земля. Она расположена между побережьями Балтийского и Северного морей на германско-датской границе. Особой популярностью среди туристов пользуется остров Зюльт (Sylt) - излюбленное место отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

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    Зюльт находится посреди Ваттового моря (Wattenmeer) - североморского прибрежного мелководья. По своему биологическому разнообразию оно относится к числу самых богатых экологических систем в мире. В 2009 году Ваттовое море было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком.

  • Фемарн

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Остров Фемарн

    Балтийское побережье этой федеральной земли отличается более мягким климатом, чем североморское. Голштинский остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Здесь насчитывается два десятка песчаных пляжей. Согласно статистике, он входит в число самых солнечных регионов страны - 2200 часов в год. Впрочем, в облачную погоду выглядит он тоже красиво.

  • Любек

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Ганзейский город Любек

    Столицей Шлезвиг-Гольштейна является город Киль, но туристической столицей можно смело назвать Любек. В Средние века он был важнейшим городом Ганзейского союза, а сейчас включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одним из главных архитектурных символов Любека считаются Голштинские ворота, возведенные здесь в XV веке в позднеготическом стиле.

  • Киль

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Большая регата

    Столица земли город Киль - город портовый. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Озерный край

    Эта северогерманская земля, расположенная между двух морей, также славится своими озерами. В одной только "Голштинской Швейцарии", как называют Голштинскую озерную низменность, их насчитывается более двух сотен. Здешний холмистый ландшафт был сформирован ледниками. Озера богаты рыбой, а лиственные леса дают приют многочисленным животным и птицам.

  • Шлей

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Балтийский фьорд

    Еще одной достопримечательностью этой земли является Шлей (Schlei) - узкая и длинная фьордообразная бухта Балтийского моря. Она вдается в восточный берег Шлезвиг-Гольштейна более чем на 40 километров. Шлей образовался в ледниковый период около 115 тысяч лет назад. Один из самых красивых природных ландшафтов дает много разных возможностей для активного отдыха на природе.

  • Хедебю

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Путешествие во времени

    На берегу фьорда Шлей находилось поселение Хедебю (Haithabu) - важнейший торговый центр датских викингов, расцвет которого пришелся на IX-XI века. Оно считается одним из первых городов Северной Европы. Среди двух тысяч его жителей были представители разных народов: саксы, фризы, славяне и скандинавы. Ближе познакомиться с историей этого места можно в здешнем музее - Wikinger Museum Haithabu.

  • Бад-Зегеберг

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Дикий Запад на немецком курорте

    На курорте Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) тоже можно попутешествовать во времени, но отправиться не в гости к викингам, а на американский Дикий Запад позапрошлого века. Уже более 60 лет здесь ежегодно устраивают театральный фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству и героям Карла Майя - автора знаменитых вестернов. В 2015 году на спектаклях побывало более 300 тысяч зрителей.

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    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Фризское пиво

    Напоследок заглянем во Фленсбург - самый северный крупный немецкий город. По всей Германии можно купить пиво Flensburger, которое здесь варят. Его разливают в фирменные бутылки с керамическими пробками, которые при открытии издают характерный звук - "Plopp!" Долгое время местная пивоварня оставалась единственной в стране, которая их использовала, но в последние годы они вновь вошли в моду.

    Автор: Максим Нелюбин, Элизабет Йорк фон Вартенбург


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