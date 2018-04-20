Весенний звездопад в небе над Германией

Эта фотография была сделана в Шлезвиг-Гольштейне. До 26 апреля в небе над Германией можно считать падающие звезды и загадывать желания, наблюдая за метеорным потоком Леониды.
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