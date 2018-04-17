Весенний Дрезден

Течет река Эльба...

Возвращение бобров

С высоты птичьего полета камера "опускает" зрителя к самой воде, оставаясь при этом на высоте 200 метров, к лодке, в которой сидит любитель-натуралист Штефан Раймш. Отложив весла, он рассказывает о своей страсти - бобрах, за которыми он давно уже ведет наблюдение. Одно время бобров здесь почти не осталось: в большой цене были мясо и мех этих животных. А теперь популяция возрождается.