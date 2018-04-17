Весенний Дрезден

Так в эти погожие апрельские дни выглядят заливные луга Эльбы в столице Саксонии - Дрездене.
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Эльба сверху
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18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.
Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене в один из вечеров в канун Пасхи.
Этот саксонский город расположен на берегу Эльбы недалеко от Дрездена. Так он выглядел в один из февральских вечеров.
Дворец-замок Пильниц (Schloss Pillnitz) на берегу Эльбы под Дрезденом - бывшая загородная резиденция саксонских монархов. Основные здания были построены в начале XVIII века.
Этот снимок сделан во время заката в столице Саксонии. Здание в восточном стиле, силуэт которого стал неотъемлемой частью городской панорамы Дрездена, было возведено в 1909 году.