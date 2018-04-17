 Весенний Дрезден | Кадр дня | DW | 19.04.2018
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Кадр за кадром

Весенний Дрезден

Так в эти погожие апрельские дни выглядят заливные луга Эльбы в столице Саксонии - Дрездене.

Дрезден

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  • Цвингер в Дрездене

    Достопримечательности Саксонии

    Дрезден

    Знакомство с достопримечательностями Саксонии мы начнем в столице этой федеральной земли - Дрездене. Город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Дрезден

    Достопримечательности Саксонии

    Эльбские луга

    Такой вид на Старый город в Дрездене открывается с заливных лугов на противоположной стороне Эльбы. Протяженность этих лугов превышает 30 километров. Идеальное место для прогулок, пробежек и пикников.

  • Саксонская Швейцария

    Достопримечательности Саксонии

    Саксонская Швейцария

    Если двигаться вверх по течению реки, то уже скоро можно попасть в Саксонскую Швейцарию (Sächsische Schweiz). Этот национальный парк находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещают около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай и крепость Кёнигштайн.

  • Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Достопримечательности Саксонии

    Лейпциг

    Мы уже в Лейпциге - самом большом городе этой земли. Торговые права он получил в середине XII века. Известен своими ярмарками и университетом. Здесь жил и работал Иоганн Себастьян Бах. В Лейпциге расположены архив и музей этого композитора, а также проводится ежегодный музыкальный фестиваль. Бах руководил знаменитым хором церкви Святого Фомы. В этом городском храме сейчас находится его могила.

  • Фихтельберг

    Достопримечательности Саксонии

    Рудные горы

    Следующее популярное место в Саксонии - Рудные горы (Erzgebirge) на границе Германии и Чехии. Здесь на высоте 914 метров расположен самый высокогорный немецкий город - известный центр лыжного спорта Обервизенталь. Отсюда по канатной дороге можно подняться на 1200-метровую гору Фихтельберг. Летом регион популярен среди любителей пеших походов и природы.

  • Мейсенский фарфор

    Достопримечательности Саксонии

    Мейсенский фарфор

    Далее на нашем пути находится Мейсен (он же - Майсен) - не только красивейший средневековый город, но и родина европейского твердого фарфора. Именно здесь в 1708 году удалось разгадать секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Уже вскоре в Мейсене было запущено первое в Европе его производство, а эмблема саксонского фарфора - скрещенные синие мечи - стала известна во всем мире.

  • Гёрлиц

    Достопримечательности Саксонии

    Гёрлиц

    Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

  • Лужицкие сербы

    Достопримечательности Саксонии

    Лужицкие сербы

    Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

  • Бад-Мускау

    Достопримечательности Саксонии

    Бад-Мускау

    В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

  • Замок Морицбург

    Достопримечательности Саксонии

    Замок Морицбург

    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Эльба сверху

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    От Шнаккенбурга до Куксхафена

    Эльба - вторая по протяженности река Германии. Берущая начало в Чехии, она несет свои воды с востока на северо-запад Германии мино Дрездена, Магдебурга, Виттенберга, Дессау, Гамбурга и Куксхафена и, преодолев более 1000 километров, впадает в Северное море. Фильм "Эльба сверху" показывает ее на отрезке в 250 километров, от Шнаккенбурга до Куксхафена.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Эльба крупным планом

    Целое лето путешествовали вдоль Эльбы и, так сказать, над ней режиссер и сценарист фильма Маркус Фишёттер (Marcus Fischötter) и оператор Михаэль Драйер (Michael Dreyer). Они снимали на земле и с вертолетов. Кроме впечатляющих кадров фильм предлагает и массу занимательных историй: о реке, о биотопах на ее берегах и о людях, которые не могут себе представить жизни без Эльбы.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Светлая река

    По поводу этимологии названия реки есть много гипотез. Одна из них указывает на латинское происхождение: "albus" означает "светлый". Согласно другим версиям, у Эльбы славянские или германские корни, которые ведут к древнескандинавскому слову elfr "река". А есть еще легенда, которая гласит, что Эльба названа так в честь сказочных эльфов, обитающих на ее берегах.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Пограничная зона

    Путешествие начинается на стыке трех федеральных земель – Нижней Саксонии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт. В начале пути находится городок Шнаккенбург. В течение 40 лет от Шнаккенбурга до Лауэнбурга простиралась на 100 километров граница между двумя германскими государствами. Сегодня долина реки в бывшей запретной зоне - часть заповедника.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Возвращение бобров

    С высоты птичьего полета камера "опускает" зрителя к самой воде, оставаясь при этом на высоте 200 метров, к лодке, в которой сидит любитель-натуралист Штефан Раймш. Отложив весла, он рассказывает о своей страсти - бобрах, за которыми он давно уже ведет наблюдение. Одно время бобров здесь почти не осталось: в большой цене были мясо и мех этих животных. А теперь популяция возрождается.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Завтрак на Эльбе

    В озере Гатовер обитает два семейства бобров. В свободное плавание они отваживаются только в сумерках. Но если набраться терпения… Из кустов на берегу раздается аппетитный хруст. "Бобер, - шепчет Штефан Раймш. - Завтракает..." И вот он выплывает посмотреть, кто там помешал его трапезе. Всего в Германии обитает около шести тысяч бобров.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Нетронутый биотоп

    Благодаря тому, что участок Эльбы между Шнаккенбургом и Лауэнбургом почти полвека был запретной зоной, здесь сохранилась почти первозданная природа. Здесь нет плотин, нет труб со сточными водами. 150 видов птиц выводят здесь птенцов, даже особенно пугливые орланы-белохвосты, тысячи пернатых совершают остановку во время перелетов. Нигде больше в Германии нет так много белых аистов, как на Эльбе.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Круглые деревни

    В нижнесаксонской долине Эльбы много лесов, лугов, болотистых топей. Людей здесь встретишь нечасто. Населенные пункты выглядят весьма любопытно. В старинных деревушках, построенных еще в Средневековье, дома расходятся кругами от главной площади. Одна из деревень получила печальную известность. Это Горлебен. С 1995 года недалеко от нее, под землей, находится хранилище радиоактивных отходов.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Непреступные крепости

    Крепость в городке Дёмиц считается самой большой из сохранившихся на севере Германии. Знаменит и один из районов Дёмица, носящий название "деревенской республики Рютерберг". В годы существования ГДР эту "республику" охраняли особенно тщательно из-за того, что в этом месте Эльба делает большой изгиб, удобный для бегства на Запад.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Республика Рютерберг

    Майнхард Шмехель был бургомистром Рютерберга. В 1967 году на его глазах деревню на песчаной косе со всех сторон оградили неприступной стеной. Вход закрывали в 9 вечера и открывали в 5 утра. При любом движении в сторону Эльбы пограничник на вышке начинал нервничать. После 22 лет изоляции деревенские жители сказали "Хватит!" и объявили Рютерберг республикой. На следующий день пала Берлинская стена.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Лестница для рыбы

    Специальное пропускное сооружение для рыб, идущих из Северного моря на нерест, соорудили на Эльбе в 2010 году. Цепь из 45 бассейнов, связанных между собой, тормозит течение реки и позволяет рыбе в обход плотин преодолевать высоту в четыре метра. Более сорока тысяч рыб проходит ежедневно через эту самую большую в Европе рыбную лестницу.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Рыбаки на Эльбе

    Сто лет тому назад рыболовство на Эльбе было прибыльным делом. Потом вода загрязнилась, рыбы стало меньше, а с развитием грузового судоходства рыболовство почти сошло на нет. В окрестностях Гамбурга, например, профессиональным ловом занимаются всего несколько человек. В сети к ним попадают не только "местная" рыба, но и экзотические особи - привезенные из Китая и расплодившиеся в Эльбе крабы.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Гамбургский порт

    Полвека тому назад тысячи рук разгружали корабли, а на верфях более 30 тысяч рабочих строили самые большие по тем временам сухогрузы. Сегодня в Гамбургском порту около двух тысяч человек работают на верфях: ремонтируют суда, строят фрегаты и роскошные яхты. Гамбург – второй по величине контейнерный порт Европы. Более 9 миллионов контейнеров в год проходят через четыре его главных терминала.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Церковь в порту

    Гамбургский порт продолжает расти. В 2002 году был сдан в эксплуатацию терминал Альтенверде, один из самых современных в мире. Построен терминал на месте бывшего рыбацкого поселка на берегу Эльбы. 500 домов были снесены, жителей переселили на новые квартиры. От поселка осталась одна лишь церковь. И кладбище вокруг нее.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Сады и самолеты

    На берегах Эльбы в районе Гамбурга, болотистых и плодородных, произрастают овощи и фрукты в огромных количествах. 10 миллионов яблоневых, грушевых и вишневых деревьев образуют один из самых больших садов в Европе. В пригороде Гамбурга собирает самолеты Airbus – главный работодатель города. И самый большой яхт-клуб Германии тоже находится на Эльбе.

  • Кадр из фильма Эльба сверху

    Течет река Эльба...

    Выход к морю

    При выходе из Гамбурга Эльба превращается в мощную судоходную трассу, одну из самых загруженных в мире. Русло реки здесь углубили до 15 метров, чтобы в порт проходили тяжелые океанские котейнеровозы и пассажирские лайнеры. И чем ближе к морю, тем сильнее приливы и отливы, тем шире становится река. У Куксхафена Эльба растеклась уже на 15 километров. За Нойверком она окончательно сливается с морем.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.  

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.  

Прогулка по ночному Дрездену

"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.  

Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене

Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене в один из вечеров в канун Пасхи.  

Майсен - родина европейского фарфора

Этот саксонский город расположен на берегу Эльбы недалеко от Дрездена. Так он выглядел в один из февральских вечеров.  

Замок Пильниц

Дворец-замок Пильниц (Schloss Pillnitz) на берегу Эльбы под Дрезденом - бывшая загородная резиденция саксонских монархов. Основные здания были построены в начале XVIII века.  

"Табачная мечеть" в Дрездене

Этот снимок сделан во время заката в столице Саксонии. Здание в восточном стиле, силуэт которого стал неотъемлемой частью городской панорамы Дрездена, было возведено в 1909 году.  

Лето во "Флоренции на Эльбе"

Эта фотография сделана в столице Саксонии Дрездене. Прогулочные корабли на Эльбе ждут первых пассажиров нового дня.  

Достопримечательности Саксонии  

Течет река Эльба  