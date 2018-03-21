 Весенние ярмарки и народные гулянья в Германии - 2018 | Советы туристам в Германии | DW | 21.03.2018
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Туристу на заметку

Весенние ярмарки и народные гулянья в Германии - 2018

Одному из таких массовых народных гуляний в весенней Германии посвятил стихотворение Бертольт Брехт. Где и когда проходят самые крупные из них в 2018 году?

  • Гамбург

    Весенние народные праздники в Германии

    Гамбург

    Об осенних народных гуляниях в Германии, самое массовое из которых - мюнхенский Октоберфест, мы уже рассказывали. Пришло время весенних. Многие из них приурочены к Пасхе, но далеко не все. Народный праздник Гамбургский собор (Hamburger Dom) проводится на берегах Эльбы трижды в год: осенью, весной и летом. На Весеннем соборе за месяц (23.03-22.04.2018) бывают более двух миллионов посетителей.

  • Мюнхен

    Весенние народные праздники в Германии

    Мюнхен

    Очередной Мюнхенский весенний праздник (Münchner Frühlingsfest) пройдет в 2018 году с 20 апреля по 6 мая. Традиция насчитывает более полувека. Как и Октоберфест, праздник проводится на Терезином лугу (Theresienwiese). Еще несколько весенних праздников организуют в других районах города и окрестностях Мюнхена, например, в районе Трудеринг (Truderinger Festwoche, 04.05-13.05).

  • Штутгарт

    Весенние народные праздники в Германии

    Штутгарт

    Массовый весенний праздник проходит также в столице Баден-Вюртемберга - Штутгарте. Место проведения - Канштатский луг (Cannstatter Wasen). За три недели его посещают около 1,5 миллиона гостей (Stuttgarter Frühlingsfest, 21.04-13.05).

  • Вердер (Хафель)

    Весенние народные праздники в Германии

    Вердер

    Следующий праздник проводится под Берлином в бранденбургском городе Вердер на реке Хафель и также относится к числу крупнейших в Германии. Впервые такой Праздник цветения деревьев (Baumblütenfest in Werder, 28.04-06.05) состоялся здесь в 1879 году по инициативе владельцев фруктовых садов, которыми славится этот регион.

  • Нюрнберг

    Весенние народные праздники в Германии

    Нюрнберг

    В Нюрнберге, втором по численности населения городе Баварии, большие народные праздники устраивают и весной, и осенью. Первый провели в 1826 году в честь баварского короля Людвига I. Количество посетителей Весеннего праздника в Нюрнберге (Nürnberger Frühlingsfest, 31.03-15.04) составляет около 1,9 миллиона человек.

  • Кельн

    Весенние народные праздники в Германии

    Кельн

    Посетители этого народного гуляния могут, катаясь на карусели, качелях и колесе обозрения, наслаждаться видом Кельнского собора и панорамой Старого города. Аттракционы располагаются на противоположном берегу Рейна в районе Дойц (Kölner Frühlingsvolksfest, 31.03-15.04). Праздник привлекает около миллиона человек.

  • Аугсбург

    Весенние народные праздники в Германии

    Аугсбург

    Дважды в год в Аугсбурге проходит самый большой народный праздник баварской Швабии - Augsburger Plärrer. Весенний приурочен к Пасхе (Osterplärrer, 01.04-15.04). Название, кстати, происходит от немецкого слова "Geplärre" (крики, шум). Одно из своих стихотворений посвятил этому празднику родившийся в Аугсбурге знаменитый немецкий поэт и драматург Бертольт Брехт: "Das Plärrerlied".

  • Пряничные сердца - традиционные сувениры народных праздников в Германии

    Весенние народные праздники в Германии

    Бремен

    Встречать весну с бременскими музыкантами! Здесь в это время тоже проходит большой пасхальный праздник (Osterwiese Bremen, 23.03-08.04). В Страстную пятницу он закрыт (30.03). Число посетителей - около миллиона человек. Впервые состоялся в 1928 году, то есть значительно моложе здешнего традиционного осеннего гулянья - "Свободного рынка" (Bremer Freimark), ведущего свою историю с 1035 года.

  • Ганновер

    Весенние народные праздники в Германии

    Ганновер

    Весенний народный праздник в Ганновере (Frühlingsfest Hannover, 31.03-22.04) - крупнейший в Нижней Саксонии. По пятницам его организаторы устраивают для посетителей тематические фейерверки.

  • Майское дерево

    Весенние народные праздники в Германии

    Оснабрюк

    Один из последних больших весенних праздников проходит почти в начале лета: Майская неделя (Maiwoche, 10.05-21.05) в Оснабрюке. В это время на нескольких сценах в центре города организуют музыкальные концерты. Число посетителей и зрителей составляет ежегодно около 600 тысяч человек. На фото: символ весны в Германии - "майское дерево" (Maibaum).

    Автор: Максим Нелюбин


  • Гамбург

    Весенние народные праздники в Германии

    Гамбург

    Об осенних народных гуляниях в Германии, самое массовое из которых - мюнхенский Октоберфест, мы уже рассказывали. Пришло время весенних. Многие из них приурочены к Пасхе, но далеко не все. Народный праздник Гамбургский собор (Hamburger Dom) проводится на берегах Эльбы трижды в год: осенью, весной и летом. На Весеннем соборе за месяц (23.03-22.04.2018) бывают более двух миллионов посетителей.

  • Мюнхен

    Весенние народные праздники в Германии

    Мюнхен

    Очередной Мюнхенский весенний праздник (Münchner Frühlingsfest) пройдет в 2018 году с 20 апреля по 6 мая. Традиция насчитывает более полувека. Как и Октоберфест, праздник проводится на Терезином лугу (Theresienwiese). Еще несколько весенних праздников организуют в других районах города и окрестностях Мюнхена, например, в районе Трудеринг (Truderinger Festwoche, 04.05-13.05).

  • Штутгарт

    Весенние народные праздники в Германии

    Штутгарт

    Массовый весенний праздник проходит также в столице Баден-Вюртемберга - Штутгарте. Место проведения - Канштатский луг (Cannstatter Wasen). За три недели его посещают около 1,5 миллиона гостей (Stuttgarter Frühlingsfest, 21.04-13.05).

  • Вердер (Хафель)

    Весенние народные праздники в Германии

    Вердер

    Следующий праздник проводится под Берлином в бранденбургском городе Вердер на реке Хафель и также относится к числу крупнейших в Германии. Впервые такой Праздник цветения деревьев (Baumblütenfest in Werder, 28.04-06.05) состоялся здесь в 1879 году по инициативе владельцев фруктовых садов, которыми славится этот регион.

  • Нюрнберг

    Весенние народные праздники в Германии

    Нюрнберг

    В Нюрнберге, втором по численности населения городе Баварии, большие народные праздники устраивают и весной, и осенью. Первый провели в 1826 году в честь баварского короля Людвига I. Количество посетителей Весеннего праздника в Нюрнберге (Nürnberger Frühlingsfest, 31.03-15.04) составляет около 1,9 миллиона человек.

  • Кельн

    Весенние народные праздники в Германии

    Кельн

    Посетители этого народного гуляния могут, катаясь на карусели, качелях и колесе обозрения, наслаждаться видом Кельнского собора и панорамой Старого города. Аттракционы располагаются на противоположном берегу Рейна в районе Дойц (Kölner Frühlingsvolksfest, 31.03-15.04). Праздник привлекает около миллиона человек.

  • Аугсбург

    Весенние народные праздники в Германии

    Аугсбург

    Дважды в год в Аугсбурге проходит самый большой народный праздник баварской Швабии - Augsburger Plärrer. Весенний приурочен к Пасхе (Osterplärrer, 01.04-15.04). Название, кстати, происходит от немецкого слова "Geplärre" (крики, шум). Одно из своих стихотворений посвятил этому празднику родившийся в Аугсбурге знаменитый немецкий поэт и драматург Бертольт Брехт: "Das Plärrerlied".

  • Пряничные сердца - традиционные сувениры народных праздников в Германии

    Весенние народные праздники в Германии

    Бремен

    Встречать весну с бременскими музыкантами! Здесь в это время тоже проходит большой пасхальный праздник (Osterwiese Bremen, 23.03-08.04). В Страстную пятницу он закрыт (30.03). Число посетителей - около миллиона человек. Впервые состоялся в 1928 году, то есть значительно моложе здешнего традиционного осеннего гулянья - "Свободного рынка" (Bremer Freimark), ведущего свою историю с 1035 года.

  • Ганновер

    Весенние народные праздники в Германии

    Ганновер

    Весенний народный праздник в Ганновере (Frühlingsfest Hannover, 31.03-22.04) - крупнейший в Нижней Саксонии. По пятницам его организаторы устраивают для посетителей тематические фейерверки.

  • Майское дерево

    Весенние народные праздники в Германии

    Оснабрюк

    Один из последних больших весенних праздников проходит почти в начале лета: Майская неделя (Maiwoche, 10.05-21.05) в Оснабрюке. В это время на нескольких сценах в центре города организуют музыкальные концерты. Число посетителей и зрителей составляет ежегодно около 600 тысяч человек. На фото: символ весны в Германии - "майское дерево" (Maibaum).

    Автор: Максим Нелюбин


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Весенние народные праздники в Германии  

Ссылки в интернете

stuttgarter-fruehlingsfest.de

Штутгартский весенний праздник

baumbluetenfest.com

Праздник цветения деревьев в Вердере

www.volksfest-nuernberg.de

Весенний праздник в Нюрнберге

www.volksfest-koeln.de

Весенний праздник в Кельне

www.augsburgerplaerrer.de

Весенний праздник в Аугсбурге

www.osterwiese.com

Пасхальный праздник в Бремене

www.fruehlingsfest-hannover.de

Весенний праздник в Ганновере

maiwoche.osnabrueck.de

Майская неделя в Оснабрюке

www.hamburg.de/dom

Гамбургский собор

www.fruehlingsfest-muenchen.de

Мюнхенский весенний праздник

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