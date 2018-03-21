Весенние ярмарки и народные гулянья в Германии - 2018 | Советы туристам в Германии | DW | 21.03.2018

Одному из таких массовых народных гуляний в весенней Германии посвятил стихотворение Бертольт Брехт. Где и когда проходят самые крупные из них в 2018 году?
Каждый год его посещают около 6,5 миллиона человек.
Осенью в Германии можно развлечься не только на мюнхенском Октоберфесте. Не менее интересны Канштатский праздник в Штутгарте, Колбасный рынок в Бад-Дюркхайме и другие ярмарки.
В субботу, 10 марта, на немецком острове Рюген открывается очередной Международный фестиваль скульптур из песка. На этот раз посетителей приглашают в кругосветное путешествие.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.