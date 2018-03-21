Весенние ярмарки и народные гулянья в Германии - 2018 | Советы туристам в Германии | DW | 21.03.2018

Весенние народные праздники в Германии

Гамбург

Об осенних народных гуляниях в Германии, самое массовое из которых - мюнхенский Октоберфест, мы уже рассказывали. Пришло время весенних. Многие из них приурочены к Пасхе, но далеко не все. Народный праздник Гамбургский собор (Hamburger Dom) проводится на берегах Эльбы трижды в год: осенью, весной и летом. На Весеннем соборе за месяц (23.03-22.04.2018) бывают более двух миллионов посетителей.