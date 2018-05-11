 Весеннее солнце над Берлином | Кадр дня | DW | 15.05.2018
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Кадр за кадром

Весеннее солнце над Берлином

Эта фотография была сделана около Бранденбургских ворот в солнечный понедельник, 14 апреля.

Берлин

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Символ объединенной Германии 

  • Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Символ единства

    До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На его территорию можно было попасть через восемнадцать ворот, которые позже разобрали, - за исключением одних-единственных. Сегодня они являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

  • Старые Бранденбургские ворота, 1764 год

    Бранденбургские ворота

    "Афины на Шпрее"

    Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

  • Квадрига

    Бранденбургские ворота

    Ворота мира

    Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

  • Наполеон в Берлине. Автор: Шарль Менье (Charles Meynier)

    Бранденбургские ворота

    Военный трофей

    Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

  • 1814 год

    Бранденбургские ворота

    Триумфальное возвращение

    В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

  • Факельное шествие через Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Нацистская пропаганда

    Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

  • Бранденбургские ворота после Второй мировой войны

    Бранденбургские ворота

    После войны

    Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

  • 1957 год

    Бранденбургские ворота

    Реконструкция

    Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

  • Внимание, вы покидаете Западный Берлин!

    Бранденбургские ворота

    Ничейная территория

    13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

  • 1987 год

    Бранденбургские ворота

    "Снесите эту Стену!"

    Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

  • 1989 год

    Бранденбургские ворота

    Падение Белинской стены

    Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. Символ раздела Германии стал символом воссоединения страны.

  • 2006 год

    Бранденбургские ворота

    Место встречи

    Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

  • 2016 год

    Бранденбургские ворота

    Солидарность

    Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

  • 2015 год

    Бранденбургские ворота

    Ханука

    10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

  • 2014 год

    Бранденбургские ворота

    Символ

    Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах по случаю 25-летия падения Берлинской стены.

    Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин


Берлин в миниатюре

  • Миниатюрная копия Бранденбургских ворот

    Берлин в миниатюре

    В немецкой столице появилась новая достопримечательность - немецкая столица в миниатюре. Экспозиция "Маленький большой город" ("Little Big City") находится в цокольных помещениях Берлинской телевизионной башни на площади Александерплац. Копии архитектурных символов и других зданий созданы в масштабе 1:24 - например, Бранденбургские ворота.

  • Марлен Дитрих, Альберт Эйнштейн и Фридрих Великий

    Берлин в миниатюре

    Миниатюрные композиции посвящены важным событиям в истории Берлина, а также рассказывают о знаменитых жителях. Среди них - прусский король Фридрих Великий, певица и актриса Марлен Дитрих, родившаяся и похороненная в Берлине, а также лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн, который прожил в этом городе восемнадцать лет и покинул его из-за прихода к власти национал-социалистов.

  • Золотые двадцатые в Берлине

    Берлин в миниатюре

    "Золотые двадцатые" годы прошлого века - особенная эпоха в истории Германии в целом и Берлина в особенности. Так в немецкой истории называют период, когда после Первой мировой войны ситуация в Веймарской республике на несколько лет стала более-менее стабильной, что привело к расцвету искусства и культуры. Берлин в это время гулял, кутил и был особенно гламурен.

  • Горящий Рейхстаг

    Берлин в миниатюре

    На смену "золотым двадцатым" пришла Великая депрессия, а в 1933 году власть в Германии захватили национал-социалисты. Знаковым событием начала этого черного периода немецкой истории стал поджег Рейхстага, который был использован Гитлером в качестве предлога для создания диктатуры.

  • Джон Кеннеди на балконе Шёнебергской ратуши

    Берлин в миниатюре

    После начала строительства Берлинской стены в 1961 году город оказался на передовой холодной войны. Эта сцена напоминает о знаменитых словах американского президента Джона Кеннеди "Я - берлинец!" ("Ich bin ein Berliner"), произнесенных в 1963 году с балкона Шёнебергской ратуши. Тем самым он выразил солидарность с жителями Западного Берлина, со всех сторон окруженного тогда территорией ГДР.

  • Киоск-закусочная Konnopke’s Imbiss

    Берлин в миниатюре

    От исторических личностей и знаменитостей - к повседневной жизни немецкой столицы. Эта композиция посвящена традиционному берлинскому фастфуду карривурст - жареным сарделькам с томатным соусом и порошком карри. Здесь изображен киоск Konnopke’s Imbiss на Шёнхаузер-аллее - первый, в котором стали продавать карривурст в Восточном Берлине. Начали это делать в 1960 году и продолжают до сих пор.

  • Кройцберг

    Берлин в миниатюре

    Даже очень миниатюрный Берлин был бы неполным без района Кройцберг. Расположенный в западной части города, он получил особую известность во время раздела германской столицы. В 1970-1980-х годах часть Кройцберга превратилась в центр альтернативных движений и сквоттинга - захвата пустовавших домов. Свою особую атмосферу этот район сохранил до сих пор.

  • Дворец Республики

    Берлин в миниатюре

    Маргот и Эрих Хонеккер на фоне одного из бывших символов Восточного Берлина. Здесь во Дворце Республики заседала Народная палата ГДР. После воссоединения Германии это здание снесли. Сейчас на его месте заканчивают восстановление Городского дворца. Раньше он был резиденцией прусских королей и германских императоров, а сейчас станет центром науки и культуры, названным в честь братьев Гумбольдтов.

  • Падение Берлинской стены

    Берлин в миниатюре

    В создании "Большого маленького города" у подножия Берлинской телевизионной башни на Александерплац участвовали свидетели некоторых исторических событий, о которых здесь рассказывается. Среди них - очевидцы падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

  • Тиргартен

    Берлин в миниатюре

    На этой фотографии королева Елизавета II во время одного из своих визитов в Берлин сажает дерево в миниатюрном Тиргартене. Если вы захотите посетить Ее Величество и других персонажей нового берлинского музея, рекомендуем забронировать билеты в интернете, где они предлагаются со скидкой - 10 евро. На месте - 16 евро. Здесь же можно купить комбинированный билет с посещением телебашни.

    Автор: Андреас Кирххоф, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

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Самые уютные кофейни Берлина

Гонконгская художница Хлое Ка Кей Яу очень любит и кофе, и кафе. Свои эскизы из Берлина она собрала в специальный путеводитель - "Caffeinated Sketchbook".  

Храм Христа Спасителя в заповеднике берлинских богачей

Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.  

Глинике - дворец, около которого обменивали шпионов

Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.  

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