Верят ли немцы своим СМИ

Верят ли европейцы средствам массовой информации? Этой теме было посвящено исследование американского неправительственного научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC), проведенного в конце 2017 года в восьми европейских странах. Результаты исследования свидетельствуют, что доверие к СМИ напрямую зависит от того, являются ли опрошенные сторонниками популистских партий. "В восьми странах, где проводилось исследование, разница в уровне доверия к СМИ у респондентов, придерживающихся популистских взглядов, и не имеющих таковых, составляет от восьми до 31 процента", - говорится в заключении социологов, представленном в середине мая 2018 года.

Все началось в Дрездене

Особенно четко это проявилось в Германии. "В то время как 78 процентов опрошенных, не придерживающихся популистских взглядов, в целом доверяют СМИ, уровень доверия у приверженцев популистов составляет всего лишь 47 процентов", - указывают эксперты PRC. Особенно негативно оценивают популисты освещение со стороны СМИ таких тем, как миграция, экономика и преступность.

Оператор одного из немецких телевизионных каналов вынужден защищать себя от праворадикальных участников Pegida

Сами эксперты не дают объяснение подобным результатам. Лежит же оно в медийной стратегии правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Практически с начала своего существования эта партия поставила перед собой задачу борьбы с "лживой прессой". Первые демагогические заявления о том, что немецкие СМИ не говорят правду, прозвучали осенью 2014 году на митингах антиисламского движения Pegida в Дрездене. Они упали на благодатную почву.

Многие немцы с востока Германии считают, что СМИ, принадлежащие преимущественно медиамагнатам с запада страны, слишком мало внимания уделяют их проблемам. А когда сами участники акций, среди которых наряду с откровенными правыми экстремистами, были и обычные граждане, начали подвергаться оскорблениям в СМИ, и политики заговорили о том, нужно ли вообще вести диалог с этой частью населения, тогда и полилась вода на мельницы только созданной АдГ.

О чем молчали журналисты

То, что тогда и на протяжении двух следующих лет в период массового наплыва в Германию беженцев, материалы журналистов, прежде всего общественно-правовых изданий, были не всегда взвешены, признают некоторые исследователи немецкого медиаландшафта. Подходы к проблеме беженцев изобиловали односторонностью и исходили из перспективы политики, а не рядовых граждан, говорится в исследовании близкого к профсоюзам Фонда имени Отто Бреннера.

Именно тогда, указал в интервью DW политолог из Дрезденского университета Вернер Патцельт (Werner J. Patzelt), произошло "разрушение основополагающего доверия" между классическими СМИ и многими восточными немцами. Медийной нишей для сторонников АдГ стали социальные сети. В Фейсбуке, к примеру, у АдГ гораздо больше сторонников, чем у ее политических конкурентов. "АдГ стала первой партией, которая полностью переместилась в виртуальное пространство", - считает Патцельт. Это тоже стало средством отчуждения от классических СМИ.

Исследование Pew Research Center затронуло и социальные сети. Согласно его результатам, среди них для европейских пользователей главным информационным порталом является Facebook, и, прежде всего, в Германии именно в среде популистов особенно велика готовность черпать новости именно оттуда.

Впрочем, эксперты PRC избегают делать выводы о перспективах уровня доверия к классическим СМИ в будущем и о том, станут ли социальные сети главным источником новостной информации для читателей, не являющихся сторонниками популистов. Кроме того, остается не совсем понятно, каким образом авторы исследования выбирали страны, а также, какие применяли методы, определяя, к какой из двух групп относятся опрошенные.

Pew Research Center известен своими социологическими исследованиями по европейской тематике. Некоторые из них воспринимаются самими европейцами неоднозначно. К примеру, эксперты в области миграции раскритиковали за популизм исследование PRC 2017 года, рассматривающего три сценария миграционной политики Германии. Самый экстремальный сценарий содержал прогноз, по которому к 2050 году мусульмане составили бы 20 процентов жителей Германии.

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