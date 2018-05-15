 Верят ли немцы своим СМИ | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 15.05.2018
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Германия

Верят ли немцы своим СМИ

Американский Pew Research Center провел исследование, согласно которому более двух третей жителей ФРГ испытывают доверие к классическим СМИ. А сторонники правопопулистской партии АдГ верят, прежде всего, соцсетям.

Немецкие журналы

Верят ли европейцы средствам массовой информации? Этой теме было посвящено исследование американского неправительственного научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC), проведенного в конце 2017 года в восьми европейских странах. Результаты исследования свидетельствуют, что доверие к СМИ напрямую зависит от того, являются ли опрошенные сторонниками популистских партий. "В восьми странах, где проводилось исследование, разница в уровне доверия к СМИ у респондентов, придерживающихся популистских взглядов, и не имеющих таковых, составляет от восьми до 31 процента", - говорится в заключении социологов, представленном в середине мая 2018 года.

Все началось в Дрездене

Особенно четко это проявилось в Германии. "В то время как 78 процентов опрошенных, не придерживающихся популистских взглядов, в целом доверяют СМИ, уровень доверия у приверженцев популистов составляет всего лишь 47 процентов", - указывают эксперты PRC. Особенно негативно оценивают популисты освещение со стороны СМИ таких тем, как миграция, экономика и преступность.

Оператор одного из немецких телевизионных каналов вынужден защищать себя от праворадикальных участников Pegida

Оператор одного из немецких телевизионных каналов вынужден защищать себя от праворадикальных участников Pegida

Сами эксперты не дают объяснение подобным результатам. Лежит же оно в медийной стратегии правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Практически с начала своего существования эта партия поставила перед собой задачу борьбы с "лживой прессой". Первые демагогические заявления о том, что немецкие СМИ не говорят правду, прозвучали осенью 2014 году на митингах антиисламского движения Pegida в Дрездене. Они упали на благодатную почву.

Многие немцы с востока Германии считают, что СМИ, принадлежащие преимущественно медиамагнатам с запада страны, слишком мало внимания уделяют их проблемам. А когда сами участники акций, среди которых наряду с откровенными правыми экстремистами, были и обычные граждане, начали подвергаться оскорблениям в СМИ, и политики заговорили о том, нужно ли вообще вести диалог с этой частью населения, тогда и полилась вода на мельницы только созданной АдГ.

О чем молчали журналисты

То, что тогда и на протяжении двух следующих лет в период массового наплыва в Германию беженцев, материалы журналистов, прежде всего общественно-правовых изданий, были не всегда взвешены, признают некоторые исследователи немецкого медиаландшафта. Подходы к проблеме беженцев изобиловали односторонностью и исходили из перспективы политики, а не рядовых граждан, говорится в исследовании близкого к профсоюзам Фонда имени Отто Бреннера.

Именно тогда, указал в интервью DW политолог из Дрезденского университета Вернер Патцельт (Werner J. Patzelt), произошло "разрушение основополагающего доверия" между классическими СМИ и многими восточными немцами. Медийной нишей для сторонников АдГ стали социальные сети. В Фейсбуке, к примеру, у АдГ гораздо больше сторонников, чем у ее политических конкурентов. "АдГ стала первой партией, которая полностью переместилась в виртуальное пространство", - считает Патцельт. Это тоже стало средством отчуждения от классических СМИ.

Контекст

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Большой поток фейковых новостей подрывает доверие читателей к СМИ. 63 процента участников опроса не могут отличить в соцсетях публикации профессиональных журналистов от фейков. (23.01.2018)

Исследование Pew Research Center затронуло и социальные сети. Согласно его результатам, среди них для европейских пользователей главным информационным порталом является Facebook, и, прежде всего, в Германии именно в среде популистов особенно велика готовность черпать новости именно оттуда.

Впрочем, эксперты PRC избегают делать выводы о перспективах уровня доверия к классическим СМИ в будущем и о том, станут ли социальные сети главным источником новостной информации для читателей, не являющихся сторонниками популистов. Кроме того, остается не совсем понятно, каким образом авторы исследования выбирали страны, а также, какие применяли методы, определяя, к какой из двух групп относятся опрошенные.

Pew Research Center известен своими социологическими исследованиями по европейской тематике. Некоторые из них воспринимаются самими европейцами неоднозначно. К примеру, эксперты в области миграции раскритиковали за популизм исследование PRC 2017 года, рассматривающего три сценария миграционной политики Германии. Самый экстремальный сценарий содержал прогноз, по которому к 2050 году мусульмане составили бы 20 процентов жителей Германии.           

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    Автор: Наталия Королева, Керстен Книпп


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