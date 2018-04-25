Верховный суд оставил в силе приговор Навальным по делу "Ив Роше"

Президиум Верховного суда РФ в среду, 25 апреля, оставил без изменений приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу, вынесенный ранее по так называемому делу "Ив Роше". Это решение было принято после рассмотрения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), ранее признавшего нарушение права Навальных на справедливое разбирательство.

В конце 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищениях средств компании "Ив Роше" в особо крупном размере. Алексей получил 3,5 года условно и 5 лет испытательного срока, его брат - 3,5 года реального срока в колонии.

В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании "Ив Роше" было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд. Приговор был вынесен на основе непредсказуемого применения уголовного законодательства, а сам судебный процесс был необъективным и несправедливым, заявили в Страсбурге.

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