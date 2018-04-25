 Верховный суд оставил в силе приговор Навальным по делу ″Ив Роше″ | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2018
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Россия

Верховный суд оставил в силе приговор Навальным по делу "Ив Роше"

Верховный суд РФ проигнорировали решение ЕСПЧ о том, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных было рассмотрено в России необъективно и несправедливо.

Алексей и Олег Навальные в суде (фото из архива)

Алексей и Олег Навальные в суде (фото из архива)

Президиум Верховного суда РФ в среду, 25 апреля, оставил без изменений приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу, вынесенный ранее по так называемому делу "Ив Роше". Это решение было принято после рассмотрения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), ранее признавшего нарушение права Навальных на справедливое разбирательство.

Контекст

ЕСПЧ счел, что дело братьев Навальных в РФ было рассмотрено несправедливо. Но воздержался назвать его политическим. Почему, рассказал DW эксперт DGAP Штефан Майстер. (17.10.2017)

Российская оппозиция наблюдает за выборами президента РФ и их предсказуемым результатом, ругается и подводит итоги. Репортаж DW из главного штаба Алексея Навального в Москве. (18.03.2018)

В конце 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищениях средств компании "Ив Роше" в особо крупном размере. Алексей получил 3,5 года условно и 5 лет испытательного срока, его брат - 3,5 года реального срока в колонии.

В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании "Ив Роше" было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд. Приговор был вынесен на основе непредсказуемого применения уголовного законодательства, а сам судебный процесс был необъективным и несправедливым, заявили в Страсбурге.

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  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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За Путина или за Навального - дискуссия молодых сторонников политиков

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"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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