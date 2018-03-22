Верховная рада одобрила арест Савченко | Новости из Германии об Украине | DW | 22.03.2018

Верховная рада в четверг, 22 марта, одобрила арест депутата Надежды Савченко. Ее лишили депутатской неприкосновенности. Правоохранители сразу же сопроводили ее в Управление СБУ в Киеве для оформления задержания.

В четверг утром Регламентный комитет Рады дал согласие на арест Савченко и направил свое решение спикеру парламента Андрею Парубию для внесения на голосование.

Ареста Савченкотребовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ей инкриминируются сразу несколько преступлений: действия по свержению конституционного строя или захвату государственной власти, террористический акт, создание террористической группы и незаконное обращение с оружием.

Прокуратура: Савченко планировала теракты в Украине

По словам Луценко, в ноябре 2017 года Савченко с рядом других лиц намеревалась обстрелять из гранатометов и пулеметов здания Верховной рады, Кабмина и администрации президента, подорвать парламент изнутри гранатами и убить высших должностных лиц, в том числе президента Петра Порошенко. Для реализации этого плана Савченко со сторонниками якобы привезла с оккупированной территории арсенал оружия.

Надежда Савченко принесла на заседание комитета два граната. "Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты", - заявила народный депутат, положив перед собой два фрукта.

Ранее она подтвердила, что приходила в Верховную раду с пистолетом, который полагается ей как офицеру. Летом прошлого года Савченко заявляла, что намерена баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

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