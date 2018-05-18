Венесуэла накануне президентских выборов: ни нефти, ни еды, ни денег

В воскресенье, 20 мая, в Венесуэле пройдут выборы президента. Поскольку в них не будет участвовать оппозиция (коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" намеревается бойкотировать выборы), США, ЕС и соседние с Венесуэлой страны уже заявили о том, что не признают их результаты. Одним из кандидатов на пост президента Венесуэлы является Энри Фалькон, который несколько лет назад вышел из рядов "Блока демократического единства" из-за несовпадения политических взглядов. Однако победу в них, скорее всего, одержит действующий глава государства Николас Мадуро. Его пребывание на посту президента Венесуэлы следующие 6 лет у многих вызывают скепсис. Мадуро, кроме прочего, критикуют за ухудшение политической и экономической ситуации в стране. Одним из доказательств тому является высокий уровень бедности и дефицит продовольствия, который может привести к голоду в Венесуэле.

Одна история венесуэльского ребенка

Феликсу Барону всего 11 месяцев. Он один из пациентов детской клиники в Каракасе. Малыш весит 5 килограмм. Это чуть больше половины массы тела, которую в среднем должен иметь ребенок в его возрасте. Мать мальчика Жамиле рассказывает, что не знает, почему ребенок потерял аппетит.

Венесуэльцы теряют в весе из-за дефицита продуктов питания

Раньше Жамиле была поваром в одном из дорогих ресторанов Каракасе. Сейчас она безработная. Ее муж - госслужащий. Как и у большинства венесуэльцев, его заработная плата составляет около 249 тысяч боливаров в месяц. Дополнительно супруг Жамиле получает еще и талоны на питание на сумму 549 тысяч боливаров. По официальному обменному курсу все вместе это составляет примерно 238 долларов США.

Но на черном рынке, который практически является единственным местом обмена валюты, за 549 тысяч боливаров можно получить всего 6,5 доллара. А замороженная куриная тушка стоит половину этой суммы. Но Жамиле не признает, что ее семья голодает: "Конечно, мы стали употреблять в пищу меньше мяса. Но у нас на тарелке всегда есть еда". Женщина уверяет, что состояние здоровья ее сына никак не связано с дефицитом продуктов питания в семье. Но при этом она признается, что за год и сама похудела на 10 кг.

Многие венесуэльцы голодают

История Жамиле и ее сына - далеко не единственная. Согласно результатам исследования, проведенного совместно тремя университетами Венесуэлы в первой половине 2017 года, 70 процентов участников опроса за предшествовавшие ему 6 месяцев потеряли в весе в среднем 6 килограмм. Даже если нельзя назвать это исследование репрезентативным, в полной мере отражающим ситуацию во всей стране, оно, тем не менее, дает представление о масштабе бедствия. Очевидно одно: повсюду в Венесуэле - и в густонаселенных городах, и в сельской местности, и в отдаленных районах на границе с Бразилией, есть люди, которые голодают. И нехватка еды - это не только проблема самых бедных семей.

Николас Мадуро

При уровне инфляции, составившей более 2000 процентов (!) в прошлом году, с падением покупательной способности столкнулись все категории населения. В 2018 году, согласно прогнозу аналитиков, инфляция может вырасти до 10 000 процентов. Мер, которые принимает правительство, недостаточно для того, чтобы урегулировать кризис и остановить стремительное обесценивание денег. Собственная криптовалюта или спорадическое повышение зарплат не решат самую основную проблему, которая парализует все сферы экономики.

Даже добыча нефти, которая обеспечивает 90 процентов валютных поступлений в бюджет, в ноябре 2017 года достигла рекордно низкой отметки за последние 30 лет.

Вследствие этого сократились валютные запасы, государство частично является неплатежеспособным, поскольку не может своевременно выполнять свои финансовые обязательства, властям не хватает денег на импорт продуктов питания. При этом почти все продовольствие завозят в Венесуэлу из других стран, поскольку собственная сельскохозяйственная отрасль почти не функционирует.

Самая большая беда Венесуэлы - голодающие дети

Особенно сильно нехватка продовольствия отражается на детях. Ведь отсутствие необходимых продуктов питания в ранний период - от внутриутробного развития до двух лет - приводит к чудовищным последствиям для физического и психического состояния ребенка. Согласно данным венесуэльского отделения католической благотворительной организации Caritas, в густонаселенных городских кварталах, где уровень доходов населения не слишком высок, 15,5 процентов детей младше шести лет не получают достаточно еды. Еще 20 процентов - на грани истощения.

Для детей последствия недоедания особенно сильные

"Информационная база мала, в ней не отражена ситуация по всей стране", - сетует Жанет Родригес, руководитель этой гуманитарной организации в Венесуэле. Хотя, по сути, этой проблемой должно заниматься государство. По словам Родригес, "в течение более чем двух лет правительство не обнародовало никаких данных по данному вопросу". Родригес уверена, что регионы, в которых проводилось исследование, находятся, согласно критериям ООН, в чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой еды. "Это очень весомо и серьезно, и требуется международное вмешательство более крупных структур, нежели наша", - говорит глава отделения Caritas в Венесуэле.

По оценкам этой благотворительной организации, в целом по стране 300 000 детей в возрасте до 5 лет в семьях, имеющих средний доход или ниже среднего, постоянно недоедают или даже находятся на грани истощения.

В Венесуэле может произойти гуманитарная катастрофа

Если гуманитарный кризис в Венесуэле не обрел еще более серьезный масштаб, то только лишь потому, что правительство распределяет продукты питания среди населения в качестве гуманитарной помощи. На это власти пошли два года назад, когда экономическая ситуация в Венесуэле полностью вышла из-под контроля.

В коробках с продуктами питания, которые получают венесуэльцы, - рис, мука, растительное масло, макароны, сахар и соль. Это, по утверждению матери 11-месячного Феликса, то, что утоляет чувство голода. Но здоровым и сбалансированным такой рацион назвать нельзя, отмечает Ингрид Сото де Санабрия, руководитель пункта медицинского питания в детской клинике, где проходит лечение Феликс. "Это очень плохое питание, - говорит врач. - Мы переживаем трагедию, последствия которой будут ощутимы еще многие годы".

Хотя без коробок с продуктами питания, которые выделяются государством, ситуация была бы еще хуже, признает она. "Существует опасность того, что мы можем потерять целое поколение, и нам потребуется много времени, чтобы исправить эту ситуацию", - резюмировала для DW врач Сото де Санабрия.

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