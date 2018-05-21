 Венесуэла высылает американских дипломатов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2018
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Мир

Венесуэла высылает американских дипломатов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал поверенному в делах США Тодду Робинсону и его заместителю 48 часов, чтобы покинуть южноамериканскую страну.

Поверенный в делах США Тодд Робинсон (фото из архива)

Поверенный в делах США Тодд Робинсон (фото из архива)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высылает из страны высокопоставленного дипломата США. Об этом глава государства заявил по телевидению во вторник, 22 мая. Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Тодд Робинсон объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну вместе с заместителем в течение 48 часов. Мадуро обвинил дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства.

Контекст

Выборы президента Венесуэлы 20 мая пройдут на фоне затянувшегося экономического кризиса. Власти не могут решить проблему нехватки продуктов питания. Больше всего от этого страдают дети. (20.05.2018)

Окружение президента Мадуро собирается распродавать государственные активы, считают в США. Вашингтон запрещает американским гражданам участвовать в этих операциях. (21.05.2018)

Со своей стороны Госдепартамент США полностью отверг обвинения Каракаса в тайном сговоре, либо вмешательстве в политику и экономику Венесуэлы.

20 мая Мадуро вновь победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала выборы.

Правительства большинства стран Южной Америки отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы, который запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в покупке любых венесуэльских активов.

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  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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