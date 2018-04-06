Венгрия перед выборами: политики рисуют избирателям страшное будущее

Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии 8 апреля, улицы Будапешта увешаны многочисленными плакатами с лицами политиков. Но, как ни странно, не так много плакатов с представителями правящей в стране с 2010 года партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Вместо этого пиарщики ФИДЕС изобразили на своих билбордах противников председателя партии Виктора Орбана. Причем изобразили творчески.

Орбан против Сороса

Усилиями компьютерных мастеров в центре коллажа поместили не кого иного как американского миллиардера венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса, а вокруг него в подчеркнуто дружеской атмосфере расположились политики оппозиционных партий. В руках они держат кусачки для резки проволоки, а по краям плаката виднеется забор на государственной границе с прорезанными в нем дырами. Смысл очевиден: оппозиция находится в сговоре с миллиардером и стремится открыть границы для орд нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока, стремящихся уничтожить венгерскую и европейские культуры.

Беженцы пересекают границу Венгрии с Австрией, сентябрь 2015 года

А преграду на пути мигрантов - тот самый забор - воздвиг на границе как раз лидер ФИДЕС и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уже 3 года ведет кампанию против иммиграции и европейских либеральных ценностей - и, похоже, ему снова удастся сыграть на страхах населения и уже в третий раз выиграть выборы.

Ничего нового мы в ходе нынешней предвыборной кампании не говорим, подтверждает официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач. По его мнению, Сорос использует "близкие к нелегальным" методы с целью уничтожения государственного суверенитета Венгрии и продвижения экспорта дешевой рабочей силы в ЕС.

Что думают жители Венгрии

В ответ критики Орбана - включая либерально настроенное городское население страны, Евросоюз и ООН - обвиняют нынешнего премьера Венгрии в ксенофобии и расизме. Выдумки про исходящую от мигрантов угрозу используются им, чтобы, указывают оппоненты премьера, отвлечь население от хронических проблем в системах здравоохранения, образования, а также от процветающих до сих пор в стране коррупции и кумовстве. Орбана также винят в давлении на гражданское общество, манипуляциях с избирательной системой и установлении контроля над судебной властью страны и венгерскими СМИ.

Причем именно проблемы здравоохранения, бедность, социальное неравенство и коррупция беспокоят жителей Венгрии сегодня больше всего, показывают последние опросы социологов - в то время как иммиграция и терроризм теряют в глазах венгров свою актуальность. Три четверти опрошенных считают, что страна идет по неверному пути. За 8 лет пребывания ФИДЕС у власти население Венгрии сократилось на примерно 220 тысяч и составляет сегодня около 9,8 млн человек.

Виктор Орбан во время празднования Дня Венгерской революции, март 2018 года

Золтан Ковач однако настаивает, что никакого "недовольства социальными вопросами" население не испытывает. "Оппозиция говорит о политике больше чем правящая партия", - соглашается Марианна Ори из проправительственной газеты Magyar Hírlap. - Но я не уверена, что люди слушают. ФИДЕС же обращается к людям с примитивными лозунгами на тему успехов страны".

Впрочем, даже бурно развивающаяся экономика и рекордно низкая безработица находят мало отражения в правительственной агитации. "Фокус сделан на иммигрантах - и сделан не случайно, - объясняет Ковач. - Избирательная кампания должна соответствовать духу времени, ее язык и стиль должны отражать эпоху".

Орбан как икона крайне правых всего мира

Риторика нынешних властей Венгрии действенна не только внутри страны. Орбан претендует на то, чтобы быть последней надеждой иудейско-христианской культуры "старой" Европы. Это позволило ему закрепить за собой роль иконы для крайне правых сил всего мира и бича для либеральных правительств, борющихся с популистами. Так, лидер правых популистов во Франции Марин Ле Пен призналась, что смотрит на Венгрию с завистью. А бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон даже назвал Орбана "героем".

Риторика Орбана по вкусу далеко не всем венграм

"То, что делает Орбан, повторяет действия крайне-правых по всей Западной Европе", - говорит парламентарий и экс-председатель Венгерской социалистической партии Аттила Мештерхази. По его словам, жители Венгрии улавливают антисемитские мотивы в критике властями страны Джорджа Сороса.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач отвергает наклеивание ярлыка "крайне правых" на нынешние власти. Даже когда Орбан призывает к "этнической гомогенности", слова о "белой расе" не произносятся никогда, подчеркивает он.

Виктор Орбан на мировой арене

Наблюдатели предполагают, что в последнее время Орбан все более движим желанием выйти на международную политическую арену, нежели просто править Венгрией. Ему импонируют встречи с политиками такого ранга как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. "А может быть, Орбан просто понял, что для защиты интересов Венгрии ему нужно изменить расклад сил на более высоком политическом уровне", - соглашается Марианна Ори.

Впрочем, оппоненты Орбана - например, бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань, возглавляющий сейчас левоцентристскую партию Демократическая коалиция - обеспокоены тем, как будут дальше развиваться события в случае получения ФИДЕС существенного перевеса в парламенте. ФИДЕС продолжает создавать структуры для поддержки диктатуры, предупреждает Дюрчань.

В итоге пока Орбан пугает избирателя ужасами распространения в Европе фундаменталистского ислама, критики нынешнего премьера рисуют другую ужасную картину будущего, когда все больше молодых образованных венгров покидают свою страну, в которой правит все более коррумпированный и авторитарный режим.

Журналист одного из небольших СМИ, возникших в последние годы в Венгрии как реакция на давление властей на ведущие масс-медиа, рассказал DW, что люди в стране начинают испытывать страх. Многие из тех, кто вносят пожертвования для его СМИ, настаивают на том, чтобы оставаться анонимными.

Еще один срок правления Орбана будет восприниматься людьми как признак безнадежности, полагает журналист, который попросил DW не называть его имя и не исключил, что - как и тысячам других венгров - ему придется в будущем попытать счастья за пределами его родины.

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