 Велосипедные столицы мира: кто круче? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.05.2018

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Культура и стиль жизни

Велосипедные столицы мира: кто круче?

Как вписать двухколесный транспорт в инфраструктуру города? И как пересадить на велосипеды людей, привыкших к автомобилям? Немецкий музей архитектуры знакомит с примерами, достойными подражания.

  • Утрехт. Мост для велосипедистов

    Велосипед вместо машины

    Велосипед - "сейсмограф"

    Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне на выставке "Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt" представляет успешно реализованные концепции городской планировки, которая стимулирует людей пересаживаться с автомобиля на велосипед и делает жизнь в урбанистической среде комфортной и приятной. Примерами служат города со всего мира: от Утрехта в Нидерландах до американского Хьюстона.

  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Чистый воздух в мировой столице велосипедистов

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Воздушные дороги для велосипедистов и пешеходов

    По статистике, велосипед имеется у каждого жителя Нидерландов. Велосипедов здесь в два раза больше, чем машин. В Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары, позволяющие быстро добраться из одной точки в другую.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Самая большая в мире парковка для велосипедов

    В Утрехте треть населения ежедневно крутит педали. Велосипедных дорожек в городе много, ездить по ним приятно. Настолько приятно, что центр в какой-то момент уже не смог вместить всех велосипедов. Тогда было решено построить у вокзала подземную парковку. Трехэтажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Отель для велосипедов

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может уже сейчас похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает 394 велосипеда. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "велосипедный отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Пространство для велосипеда

    Транспортная система играет ключевую роль в развитии города. В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще 1930-е годы. Но на протяжении десятилетий символом личной свободы для датчан был автомобиль. Ситуация изменилась, когда столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы, в которых теперь много зелени и зон отдыха.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    С велосипедом на электричке

    Решающую роль сыграло подключение в Копенгагене общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в городе, по данным за 2017 год, передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • 200 лет велосипеду отмечается в Карсоуэ

    Велосипед вместо машины

    На родине велосипеда

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. В Карлсруэ, например, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Велосипедная дорожка

    Велосипед вместо машины

    Автобан для велосипедов

    Мечта многих велосипедистов в скором будущем осуществится в Рурской области Германии: велосипедная трасса шириной до четырех метров, с асфальтированным покрытием, без перекрестков, общей протяженностью более 100 километров. Эта велострада соединит 10 городов.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Трасса быстрого сообщения и хорошего настроения

    Подобный проект реализован и в Новой Зеландии. Здесь перепрофилировали под велосипедную трассу часть городских скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    По бульвару на колесах

    Велосипед, констатируют организаторы выставки во Франкфурте-на-Майне, стал своего рода сейсмографом урбанизма. Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Американские мегаполисы пересаживаются на велосипед

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой.Теперь ситуация изменилась. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Зеленый оазис

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

    Автор: Элла Володина


  • Утрехт. Мост для велосипедистов

    Велосипед вместо машины

    Велосипед - "сейсмограф"

    Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне на выставке "Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt" представляет успешно реализованные концепции городской планировки, которая стимулирует людей пересаживаться с автомобиля на велосипед и делает жизнь в урбанистической среде комфортной и приятной. Примерами служат города со всего мира: от Утрехта в Нидерландах до американского Хьюстона.

  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Чистый воздух в мировой столице велосипедистов

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Воздушные дороги для велосипедистов и пешеходов

    По статистике, велосипед имеется у каждого жителя Нидерландов. Велосипедов здесь в два раза больше, чем машин. В Утрехте, четвертом по величине городе Нидерландов, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары, позволяющие быстро добраться из одной точки в другую.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Самая большая в мире парковка для велосипедов

    В Утрехте треть населения ежедневно крутит педали. Велосипедных дорожек в городе много, ездить по ним приятно. Настолько приятно, что центр в какой-то момент уже не смог вместить всех велосипедов. Тогда было решено построить у вокзала подземную парковку. Трехэтажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Отель для велосипедов

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может уже сейчас похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает 394 велосипеда. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "велосипедный отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Пространство для велосипеда

    Транспортная система играет ключевую роль в развитии города. В Копенгагене велосипедная инфраструктура была заложена еще 1930-е годы. Но на протяжении десятилетий символом личной свободы для датчан был автомобиль. Ситуация изменилась, когда столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы, в которых теперь много зелени и зон отдыха.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    С велосипедом на электричке

    Решающую роль сыграло подключение в Копенгагене общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в городе, по данным за 2017 год, передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • 200 лет велосипеду отмечается в Карсоуэ

    Велосипед вместо машины

    На родине велосипеда

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. В Карлсруэ, например, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Велосипедная дорожка

    Велосипед вместо машины

    Автобан для велосипедов

    Мечта многих велосипедистов в скором будущем осуществится в Рурской области Германии: велосипедная трасса шириной до четырех метров, с асфальтированным покрытием, без перекрестков, общей протяженностью более 100 километров. Эта велострада соединит 10 городов.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Трасса быстрого сообщения и хорошего настроения

    Подобный проект реализован и в Новой Зеландии. Здесь перепрофилировали под велосипедную трассу часть городских скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    По бульвару на колесах

    Велосипед, констатируют организаторы выставки во Франкфурте-на-Майне, стал своего рода сейсмографом урбанизма. Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Американские мегаполисы пересаживаются на велосипед

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой.Теперь ситуация изменилась. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Зеленый оазис

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:

Немцы и их велосипеды

  • Велосипедисты

    Немцы и велосипеды

    Около 72 миллионов велосипедов насчитывается в Германии - почти по одному на каждого жителя страны. В городах и сельской местности проложены велосипедные дорожки и специальные туристические маршруты для велосипедистов. По данным Федерального туристического объединения Германии DTV, их общая протяженность составляет 75 тысяч километров.

  • На снимке: одна из винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

    Немцы и велосипеды

    Многообразию типов и моделей велосипедов в Германии нет границ. Есть дорожные, горные, шоссейные, городские... Есть такие, на которых можно ездить лежа, есть велосипеды "под старину"... На снимке: одна из таких винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

  • Шлем м нашлемник.

    Немцы и велосипеды

    В Германии ношение шлема во время езды на велосипеде не является обязательным. Лишь каждый восьмой немец считает, что это надо изменить. Но детям подавляющее большинство родителей всегда надевает шлемы. Именно поэтому выбор велосипедных шлемов для детей в Германии огромен. Есть даже специальные "нашлемники", вроде этой кепки.

  • Складывающийся велосипед

    Немцы и велосипеды

    Складывающиеся велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить с собой (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественом транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он меньше чемодана.

  • Велосипед из бамбука.

    Немцы и велосипеды

    А этот велосипед - из бамбука. Карина и Тим Позер (на фото) проехали на нем 12 тысяч километров: из Гамбурга в китайский Чэнду. При этом велосипед не подвел их ни разу.

  • Воскресная прогулка с дочкой Никой.

    Немцы и велосипеды

    Воскресная прогулка с дочкой Никой. Папа Гельмут берет ее велосипед "на прицеп". С такой конструкцией не страшно, если четырехлетняя Ника устанет.

  • В таком фургоне можно перевозить до четырех маленьких детей.

    Немцы и велосипеды

    В таком "фургоне" можно перевозить до четырех маленьких детей. Так няня Ева возит их на прогулку и развозит по домам.

  • Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом.

    Немцы и велосипеды

    Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом. Сегодня навыки балансирования оттачиваются на школьном дворе, в парке или, например, на набережных Рейна. А любители острых ощущений даже занимаются своеобразным велоальпинизмом.

  • Веломотокросс (BMX)

    Немцы и велосипеды

    Веломотокросс или BMX появился как альтернативный вид спорта, так сказать, "в пику" мотокроссу, не доступному подросткам. Велосипеды переоборудуют, ставят, в частности, более широкие колеса. Многие трассы-паркуры появились в бывших карьерах. С 2008 года эта спортивная дисциплина стала олимпийской.

    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


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Как в Германии ездить на велосипеде

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Ссылки в интернете

Немецкий музей архитектуры, официальный сайт

Информация о выставке на сайте Немецкого музея архитектуры

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии ездить на велосипеде  

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