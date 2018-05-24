Велосипедные столицы мира: кто круче?

Немцы и велосипеды

Складывающиеся велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить с собой (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественом транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он меньше чемодана.