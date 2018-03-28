Великобритания перепроверит визы российских инвесторов

Власти Великобритании подвергнут проверке бизнес-визы категории Tier 1, выданные гражданам России с 2008 по 2015 годы. Речь идет примерно о 700 россиянах, заявила в среду, 28 марта, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Система Tier 1 уже была реформирована в 2015-2016 годах, после чего выдача виз этого типа уменьшилась на 84 процента, уточнила Радд. По ее словам, она поручила министерству снова проверить визы, выданные за несколько лет, и "проработать дальнейшие реформы".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что в МВД перепроверят этот тип виз и что эти меры не сосредоточатся исключительно на россиянах.

Визы инвестора

В Великобритании имеются пять виз категории Tier 1, среди них виза предпринимателя - Tier 1 Entrepreneur и виза инвестора - Tier 1 Investor. Первую выдают предпринимателям на общих основаниях при наличии у них не менее 50 тысяч фунтов стерлингов.

Для получения второй необходимо инвестировать в британскую экономику не менее 2 млн фунтов. Виза Tier 1 Investor выдается сначала на три года и четыре месяца, а в случае продления через пять лет дает возможность получить вид на жительство. Она также позволяет перевезти в страну членов семьи. С 2008 года, когда начала работать эта схема, по октябрь 2017 года (последние доступные данные) визы инвестора получил 791 россиянин, пишет РБК.

До ноября 2014 года условием для получения визы были инвестиции минимум в 1 млн фунтов, потом сумма удвоилась. МВД Великобритании до сентября 2015 года практически не проверяло финансы заявителей, этим занимались только банки. После сентября министерство начало проверки, а также оставило за собой право отказать в визе, если установит, что заявитель получил средства незаконным путем.

В 2014 году россияне получили 230 таких виз, в 2015 - только 39, в 2016 - 37, а в январе-сентябре 2017 года - 32.

Новый закон

С февраля текущего года в Великобритании вступил в силу новый закон, наделяющий правоохранительные органы страны правом обязать владельцев имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов объяснять, как именно они заработали деньги на его покупку.

Эту норму можно применять только к политически значимым персонам и связанным с ними лицам, поясняют в международной организации Transparency International (TI). Если владелец не объяснит происхождение денег, его имущество арестуют и конфискуют в пользу государства.

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