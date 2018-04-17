 Великобритания начала новые расследования против RT | Новости из Германии о Европе | DW | 18.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Великобритания начала новые расследования против RT

Британский медиарегулятор Ofcom заподозрил RT в необъективности при освещении отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Студия телеканала RT

Студия телеканала RT

Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении российского государственного телеканала RT. Ведомство заподозрило его в необъективности из-за освещения отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери."После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ RT, которые требуют расследования на предмет нарушения правил вещания", - говорится в сообщении Ofcom, опубликованном в среду, 18 апреля. Речь идет о сюжетах, выпущенных в период с 17 марта по 16 апреля.

Контекст

Британский журналист Люк Хардинг рассказал Жанне Немцовой о том, как дело Скрипаля отразилось на президентских выборах в РФ, а также о целях покушения на российского шпиона. (04.04.2018)

Москва, очевидно, не заинтересована в расследовании дела Скрипаля. Правда, и британскому правительству можно задать ряд острых вопросов, пишет FAZ. (05.04.2018)

"Тучи над BBC сгущаются", - заявила об этой ситуации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Федеральное агентство новостей. Ранее она объявляла, что ни одно британское СМИ в России не будет работать, "если они закроют RT".

RT работает в Великобритании с 2011 года, с тех пор Ofcom неоднократно обвинял его в нарушении кодекса вещания.

Отравление Скрипалей

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришлj к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В связи с отравлением Скрипалей Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. Россия отвергла эти обвинения. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов. Россия по-прежнему отрицает свою причастность к этому преступлению.

Смотритетакже:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:01

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Ofcom

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"  

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России  

Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

Также по теме

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal - Yulia Skripal

Юлию Скрипаль выписали из больницы 10.04.2018

По данным клиники в Солсбери, дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля покинула медучреждение еще накануне. СМИ сообщают, что она доставлена в безопасное место.

Doppelagent Sergei Skripal

Племяннице Скрипаля отказали в визе в Великобританию 06.04.2018

Заявление Виктории Скрипаль на визу отклонено из-за несоответствия иммиграционным правилам, пояснили в британском МВД. Виктория планировала навестить своего дядю Сергея Скрипаля и его дочь.

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Скотленд-Ярд назвал вероятное место отравления Скрипалей 28.03.2018

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери дома Сергея Скрипаля.

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно