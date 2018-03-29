Великобритания держит Россию под прицелом

Дело Скрипаля, высылка российских дипломатов и опубликованный в среду, 28 марта, доклад правительства Великобритании о ситуации в сфере безопасности в Соединенном Королевстве вызвали в британском обществе дискуссию. Кто-то считает разумными и правильными меры британского правительства, другие полагает, что на Россию незаслуженно пытаются взвалить вину за все беды.

Позиция Терезы Мэй и британского правительства

После отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские власти рассматривают РФ как угрозу. Правительство в Лондоне возлагает вину за применение отравляющего вещества на Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорит о деле Скрипаля как о "терроризме, управляемом государством".

Следственные мероприятие в Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь

В предисловии к опубликованному 28 марта докладу о ситуации в сфере безопасности Мэй предупреждает о растущей угрозе со стороны других государств. И в этой связи она, прежде всего, имеет в виду Россию, указывая на произошедшее в Солсбери.

Позже в самом докладе конкретно сказано, о какой стране идет речь. Великобритания, отмечается в документе, не ограничится высылкой 23 российских дипломатов. Правительство будет осуществлять более жесткий контроль над тем, кого пускает в свою страну. В будущем британские власти смогут задержать въезжающего в страну человека уже на границе, если они видят в нем угрозу национальной безопасности. Кроме того, на фоне событий в Солсбери Лондон намерена принять новые законы, направленные на борьбу со шпионажем.

Но оправдывает ли нынешняя ситуация разговоры о холодной войне с Россией, идущие в британском обществе? Нет, считает Матье Булеж, эксперт по России из известного лондонского аналитического центра Chatham House. По мнению аналитика, исторические параллели в данном случае не помогут. Отношения России с Западом стали намного сложнее, констатирует эксперт.

Санкции в отношении России

Одновременно Булеж критикует Терезу Мэй за то, что озвученные ею шаги недостаточны. Высылку дипломатов эксперт характеризует как меру, которая не является "ни горячей, ни холодной - теплой". Хотя это и представляет собой важный сигнал, в конечном итоге не особенно жестко затронет Кремль, полагает эксперт из Chatham House. По его мнению, пока санкции в отношении России не вызвали ожидаемого эффекта.

Эксперт по России критикует реакцию Запада. По его словам, то, что так много стран поддержали Великобританию и тоже выслали российских дипломатов, - позитивный сигнал, но это произошло не сразу, а спустя несколько дней. Москве таким образом показали, что страны Запада не реагируют автоматически, если речь идет о солидарности.

Какая мера была бы более действенной и разумной? Лейборист Крис Брайант, председатель межпартийной группы по России британского парламента, полагает, что дело в доступе к деньгам российских олигархов, которые хранятся на счетах в британских банках. При этом не всегда понятны источники происхождения этих средств. "Мы должны выйти на след тех, кто имеет связи с российскими властями и здесь в Великобритании хранит свои деньги", - говорит Брайант.

С ним согласен и Матье Булеж: проблема Великобритании с Россией отчасти доморощенная. Слишком много российских денег лежит на счетах в британских банках и спрятано в офшорах. Пока правительству Великобритании не удалось разобраться с этим вопросом.

Крис Брайант вспоминает о временах, когда к власти в стране пришел консерватор Дэвид Кэмерон: "Тогда речь шла исключительно о том, чтобы укреплять связи с Россией". Но при этом появились большие возможности для коррупции. Депутат-лейборист говорит о необходимости переосмысления отношений с РФ: "В Европе и НАТО должны четко понять, что движет Россией. Она нападает на либеральную демократию и пытается использовать против нас все, что для нас важно. Мы выполняем законы и придерживаемся правил игры. А Россия нет". Из доклада следует вывод, что британцы держат Россию под прицелом. И быстро это не изменится.

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