 Ведущий ″Настоящего времени″ обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2018
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Россия

Ведущий "Настоящего времени" обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах

Сотрудник телеканала Ренат Давлетгильдеев призывает выступить с историями о домогательствах со стороны представителей власти.

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Ведущий телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев призвал пользователей соцсетей поделиться историями о домогательствах со стороны представителей власти. Об этом журналист написал в своем Facebook в четверг, 22 марта.

Контекст

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Давлетгильдеев рассказал, что столкнулся с попыткой домогательства со стороны депутата ЛДПР Владимира Жириновского. В частности, в 2006 году после финала конкурса "Мисс Россия" помощники депутата, по его словам, попытались отвезти журналиста "в корпоративную сауну ЛДПР". Кроме того, во время интервью Жириновский приставал к ведущему.

В феврале несколько журналисток открыто обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. По словам корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой, у нее есть аудиозапись разговора со Слуцким, подтверждающая обвинения.

21 марта комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого, а ее глава Отари Аршба обвинил РБК в попытке "давления" на депутатов и шантаже. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам парламентского пула "поменять работу", если они опасаются за свою безопасность. В ответ на вердикт комиссии несколько российских изданий отозвали своих корреспондентов из Госдумы.

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    Автор: Никита Баталов


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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

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