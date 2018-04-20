Ведомство ФРГ по делам беженцев в 2017 году уволило 30 переводчиков

Из-за недостаточного профессионализма в 2017-2018 годах BAMF отстранило от выполнения заданий 2100 переводчиков, сообщает Bild.
В коррупционном скандале, разгорающемся вокруг Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF), появляются новые подробности. В 2017 году ведомство прекратило работу с 30 переводчиками "в связи с нарушением кодекса поведения", сообщает в субботу, 21 апреля, газета Bild со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении ответ МВД ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.
Во многих случаях контракты были разорваны после "многих повторяющихся нарушений", цитирует издание документ. Кроме того, в 2017 и 2018 годах в общей сложности 2100 переводчиков были отстранены от дальнейшего выполнения заданий для ведомства, прежде всего из-за недостаточного профессионализма, пишет далее газета.
Пересматривается процедура принятия решений
Между тем парламентский статс-секретарь в министерстве внутренних дел ФРГ Гюнтер Крингс (Günter Krings) сообщил о пересмотре процедуры принятия решений по ходатайствам об убежище. По его словам, уже были приняты "очень действенные меры против манипуляций", в частности, введен принцип четырех глаз. "Однако данный случай, безусловно, станет поводом для очень скорого основательного и критического изучения процедуры принятия решений по заявлениям о предоставлении убежища", - заявил он в интервью газете Rheinische Post, опубликованном 21 апреля.
Накануне стало известно о расследовании в отношении руководящей сотрудницы отделения BAMF в Бремене, которая подозревается в выдаче примерно двух тысяч неправомерных положительных решений по ходатайствам о предоставлении убежища мигрантам. О расследовании сначала сообщили телерадиокомпании NDR и Radio Bremen, а также газета Süddeutsche Zeitung, затем его факт подтвердило МВД Германии и федеральное правительство.
Расследование в Бремене
По данным СМИ, наряду с главой бременского отделения BAMF под подозрением оказались три адвоката и один переводчик, в их квартирах и офисах уже прошли обыски. Лишь 98 фигурирующих в расследовании мигрантов были зарегистрированы в Бремене, большинство остальных - в соседней Нижней Саксонии и в Северном Рейне - Вестфалии, пишет Süddeutsche Zeitung. По данным бременской прокуратуры, в большинстве случаев речь шла о езидах.
Претендентов на получение статуса беженца привозили в Бремен из других федеральных земель на автобусах, организацией этих поездок занимался адвокат из Хильдесхайма. При этом пока неясно, получала ли чиновница денежные платежи в обмен на положительные решения по ходатайствам о предоставлении убежища, однако имеются данные о том, что она принимала, в частности, приглашения в ресторан.
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