"Ведомости" сообщили о переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза" о новом транзитном контракте

По информации газеты "Ведомости", российский концерн "Газпром" и украинский "Нафтогаз" приступили к обсуждению нового контракта о транзите газа через территорию Украины. При этом речь идет не о пересмотре действительного до конца 2019 договора, а о транзите газа с 2020 года, сообщает издание в среду, 11 апреля, со ссылкой на близкие к переговорам источники.

В частности, один собеседник газеты указал, что вопрос о продолжении транзита через Украину по истечении действующего контракта поднимался несколько недель назад на встрече представителей "Газпрома" и "Нафтогаза". О деталях переговоров не сообщается, они находятся на самой ранней стадии, отмечается далее.

Киев не согласен на транзит малых объемов газа

В тот же день Киев заявил, что его не устроит транзит 10-15 миллиардов кубометров газа в год по истечении нынешнего контракта, о чем ранее заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Наша страна не пойдет на такие объемы, для Украины это невыгодно. При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот газ", - подчеркнул министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, экономически выгодным является транзит в объеме не менее 40 миллиардов кубометров в год, а кроме того, транзит через Украину "экономичнее", чем по газопроводу "Северный поток". "При объеме транзита около 40 миллиардов кубометров в год - экономические показатели такие же, как у "Северного потока". При увеличении объема свыше 40 миллиардов кубометров транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через "Северный поток", - пояснил украинский министр.

Ультиматум Меркель

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после встречи с президентом Украины Петром Порошенко указала на важность сохранения транзита российского газа через украинскую территорию. Она фактически выдвинула ультиматум Кремлю, призвав предоставить гарантии Украине и косвенно пригрозив отозвать политическое согласие на проект "Северный поток-2". "Я совершенно четко дала понять, что с нашей точки зрения проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", - заявила она.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о готовности обеспечить транзит через Украину на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев обоснует "экономическую целесообразность нового контракта".

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