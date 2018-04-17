 ВВС США выделят почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.04.2018
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Мир

ВВС США выделят почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету

Планы Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты стали реакцией на разработку подобного вооружения в России и Китае.

Здание Пентагона в Вашингтоне

Здание Пентагона в Вашингтоне

Военно-воздушные силы США выделили на разработку гиперзвуковой ракеты 928 миллионов долларов. Договор с компанией-производителем вооружения Lockheed Martin предусматривает создание гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, сообщает в четверг, 19 апреля, агентство AFP со ссылкой на Пентагон.

Заказ на создание гиперзвуковой ракеты стал реакцией США на разработку подобного вооружения в России и Китае. По словам представителя Пентагона, Пекин выстроил "достаточно зрелую систему" для гиперзвуковой ракеты с радиусом действия на несколько тысяч километров. С нынешней системой противовоздушной обороны армия США не смогла бы определить приближение подобной ракеты, отметили в ведомстве. 

Контекст

Немецкие специалисты объяснили DW, почему не верят в существование или серийное производство некоторых представленных президентом России новейших образцов вооружений. (02.03.2018)

Президент РФ сообщил о создании в России ядерно-энергетической крылатой ракеты и гиперзвуковой установки. Немецкий эксперт в области ракетной техники считает заявления Путина неправдоподобными. (01.03.2018)

Гиперзвуковые ракеты могут обходить существующие системы ПВО, поскольку они способны менять направление во время полета, траектория которого не предсказуема, в отличие от обычных ракет.

Возможно, в России есть "Кинжал"

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта сообщил о разработке в России новых видов оружия. Так, он объявил о создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". По словам Путина, испытания этой ракеты, скорость которой якобы превышает скорость звука в 10 раз, проводятся с декабря 2017 года на юге России. При этом немецкие эксперты считают неправдоподобными заявления о создании в России ядерно-энергетической крылатой ракеты и гиперзвуковой установки.

Вашингтон меняет планы

Правительство США объявило об изменении своей политики вооружения, чтобы содействовать увеличению экспорта и количества рабочих мест. Среди прочего, власти намерены снять ограничения на продажу дронов продукции США, чтобы не уступать стремительно развивающемуся рынку в Китае.

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    Автор: Ольга Мищенко


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