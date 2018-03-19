Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об освобождении трех граждан США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2018

Пхеньян ведет переговоры с Вашингтоном и Стокгольмом о возможности освобождения трех граждан США, удерживающихся на территории КНДР. Как в воскресенье, 18 марта, передала корпорация общественного вещания Южной Кореи MBC, соответствующие договоренности "практически достигнуты".

Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле. Как уточняет телекомпания со ссылкой на южнокорейских дипломатов, на данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

По данным СМИ, диалог по данному вопросу ведется по линии представительства КНДР при ООН и Госдепартамента США. Кроме того, проблема обсуждалась во время трехдневного визита главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо в Стокгольм и его встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По предварительным данным, встреча может состояться в мае.

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