 Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об освобождении трех граждан США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2018
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Мир

Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об освобождении трех граждан США

Диалог об освобождении удерживающихся в КНДР американцев осуществляется по линии представительства Северной Кореи при ООН и Госдепартамента США.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Пхеньян ведет переговоры с Вашингтоном и Стокгольмом о возможности освобождения трех граждан США, удерживающихся на территории КНДР. Как в воскресенье, 18 марта, передала корпорация общественного вещания Южной Кореи MBC, соответствующие договоренности "практически достигнуты".

Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле. Как уточняет телекомпания со ссылкой на южнокорейских дипломатов, на данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

Контекст

По информации источников The Washington Post, в настоящее время можно говорить о преодолении препятствий технического характера, которые еще 10 лет назад мешали Пхеньяну в разработке биологического оружия. (11.12.2017)

В США просчитывают возможность ядерного удара со стороны КНДР, Трамп намекает, что Америка может нанести его первой. Что происходит, если президент и вправду отдает такой приказ, объясняет DW. (29.11.2017)

По данным СМИ, диалог по данному вопросу ведется по линии представительства КНДР при ООН и Госдепартамента США. Кроме того, проблема обсуждалась во время трехдневного визита главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо в Стокгольм и его встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По предварительным данным, встреча может состояться в мае.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


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Cекрет Ким Чен Ына

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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